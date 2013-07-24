Rockstar'ın mobil oyunları kısa bir süreliğine indirimde

Haber Editörü
Oyun dünyasının önemli isimlerinden Rockstar, mobil platformlara getirdiği yapımlarda kısa bir süreliğine indirime gitti.
Android ve iOS platformları için hazırlanan Grand Theft Auto serisi ve Max Payne'in yer aldığı kısa süreli indirim listesi şu şekilde:
iOS
- Grand Theft Auto Vice City: 10th Anniversary Edition - 5.49 TL
- Grand Theft Auto III: 10 Year Anniversary Edition - 5.49 TL
- Grand Theft Auto: Chinatown Wars - 5.49 TL
- Grand Theft Auto: Chinatown Wars HD(iPad için) - 5.49 TL
- Max Payne - 3.59 TL
Android
- Grand Theft Auto Vice City: 10th Anniversary Edition - 2.99$
- Grand Theft Auto III: 10 Year Anniversary Edition - 2.99$
- Max Payne - 1.99$
http://www.rockstargames.com/newswire/article/51180/rockstar-mobile-sale-this-week-at-the-app-store-and-google-play.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adam efsaneye laf ediyor. 2000'li seriden herhalde bu