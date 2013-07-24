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Rockstar'ın mobil oyunları kısa bir süreliğine indirimde

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Rockstar'ın mobil oyunları kısa bir süreliğine indirimde
Oyun dünyasının önemli isimlerinden Rockstar, mobil platformlara getirdiği yapımlarda kısa bir süreliğine indirime gitti.

Android ve iOS platformları için hazırlanan Grand Theft Auto serisi ve Max Payne'in yer aldığı kısa süreli indirim listesi şu şekilde:

iOS

Android

http://www.rockstargames.com/newswire/article/51180/rockstar-mobile-sale-this-week-at-the-app-store-and-google-play.html Yorum Yaz
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gahst 6 yıl en beğenilen
Andromedaeksi
Vice city yi denedim hoşuma gitmedi , gangstar daha iyi.

Adam efsaneye laf ediyor. 2000'li seriden herhalde bu
2 Yanıt Yanıtla +36
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Nerevarine 6 yıl
appslotsda 36bin kredi ile indirmiştim zamanında vice city'i ipadde çok zevkli.
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Holy Templar 6 yıl
kapalım vice city'yi
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Fear of the Dark 6 yıl
Dün aldım Vice City'yi grafikler, oynanabilirlik gayet iyi olmuş. Pek zaman geçiremedim ama en kısa zamanda oynamayı düşünüyorum.
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Te Amo Querido 6 yıl MAVİT
MAVİT






 

Oyun dünyasının önemli isimlerinden Rockstar, mobil platformlara getirdiği yapımlarda kısa bir süreliğine indirime gitti.



Android ve iOS platformları için hazırlanan Grand Theft Auto serisi ve Max Payne'in yer aldığı kısa süreli indirim listesi şu şekilde:




iOS






Android





Ya bu oyunları ilk defa apple ürünü kullanan kişiler satın alır ipad ilk çıktığın dan beri oyun uygulama hep takip ederim ve yüklerim çok haz alırım oyun oynamak tan fakat bu oyunlar artık bnm için baydı beleş olsa cihazım da tutmam. Rockstar'ın artık adam gibi mesela gt 4 yapsalar çok iyi olur aslın da tam zamanı.
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ugurakkocoglu 6 yıl
Andromedaeksi
Vice city yi denedim hoşuma gitmedi , gangstar daha iyi.

ya bir yürü git adama bak ya 2002 yılında çıkan oyun ile 2013 yılında çıkan oyunu karşılaştırıyor. gta vc eski olabilir ama o bir efsanedir benim gözümde.
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makaramasuko 6 yıl
Andromedaeksi
Vice city yi denedim hoşuma gitmedi , gangstar daha iyi.

inş cnım ya :D
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alexi7 6 yıl
En iyisi gangstar vegas
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EnderGelişenOsasunaAtağı 6 yıl
Rockstar GTA serisinde adreno 320 için optimizasyon sorununu çözene kadar para kazandırmak yok
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GorkemM1903 6 yıl
Arkadaşlar max payne güzel mi ipadde ? App store da yorumları okudumda herkes gafik iğrenç oynanış çok zor bölümler geçilmiyor vsvs diyor.Bu arada kimi uygulamanın fiyatının üstünde + işareti var bu ne anlama geliyor ?
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OZKNaln 6 yıl
swnıycwm
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onedaywillcome 6 yıl
Hemen indirdim max payne'i... Güzel oyun vesselam..
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casperfriendly 6 yıl
Burayı ios 'cular basmış herhalde herkes laf ediyor...
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