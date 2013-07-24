Rockstar'ın mobil oyunları kısa bir süreliğine indirimde

Oyun dünyasının önemli isimlerinden Rockstar, mobil platformlara getirdiği yapımlarda kısa bir süreliğine indirime gitti.





Android ve iOS platformları için hazırlanan Grand Theft Auto serisi ve Max Payne'in yer aldığı kısa süreli indirim listesi şu şekilde:





iOS





Android

http://www.rockstargames.com/newswire/article/51180/rockstar-mobile-sale-this-week-at-the-app-store-and-google-play.html