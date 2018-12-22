Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rögar kapakları, 5G kapsama alanını genişletmek için kullanılabilir

İngiltere'de halihazırda 4G kapsama alanını genişletmek için rögar kapakları kullanılıyor. Vodafone'a göre, aynı yöntem 5G için de etkili olacak. Üstelik bu sayede baz istasyonu sayıları da azalacak.
5 ay
10,6b
1
9
Diğer Bilim ve Teknoloji
Mertcan Erice
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mobil telekomünikasyon teknolojisinde gelecek neslin adı 5G. Teorik olarak mevcuttaki teknolojiden çok daha hızlı olması bekleniyor. Ancak işin olumsuz tarafı, 5G kapsama alanının bazı sıkıntıları beraberinde getirebilecek olması. Kapsama gücünün sınırlı olduğu ve binalara kolayca ulaşamayabileceği söyleniyor. Mobil teknolojilerde nesil atladıkça, altyapı ve kapsama alanı gibi konulara gereken önemi vermek gerekiyor. Aksi takdirde yüksek hızlara her bölge aynı zaman diliminde ulaşamayabiliyor.
İngiltere'deki Vodafone mühendisleri bu soruna kafa yordular ve kapsama alanını genişletmek için ilginç bir yol buldular. Rögar kapakları zaten şehirlerin pek çok yerinde mevcut. Bu kapakların içine anten gömmeyi planlıyorlar. Bunu yapabilmek için mevcut rögar kapaklarının değiştirilmesi gerekiyor. Üstelik bu yöntem, mahallelerin estetiğini bozabilecek baz istasyonlarına olan ihtiyacı da ortadan kaldırıyor. 
Rögar kapaklarına anten yerleştirme işlemi aslında 4G kapsamını genişletmek için kullanılıyor. Fakat Vodafone mühendisleri bunun 5G için de uygulanabileceğini düşünüyor. Bazıları, rögar kapaklarında kullanılan metalin, hücresel ağ sinyalleriyle etkileşime girebileceği konusundaki endişelerini dile getirmişti. Fakat Vodafone yöneticisi James Grayling, konu hakkında net konuştu: "Rögar kapağı ufak bir sinyal gücü kaybına neden olsa da mobil sinyalleri engelleyemez."

https://www.ubergizmo.com/2018/12/manhole-covers-expand-5g-coverage/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
interwap 5 ay en beğenilen
Kendileri ülkemizde bolca çalınırlar.
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zaferq 5 ay
Türkiye de belediyeler izin vermez
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaya0 5 ay
2005'teki haberlerde rogar kapaklarına bekçi konduğu aklıma geldi
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
erturkcan2 4 ay
Bizimkiler daha rögar kapağıyla yolu tam olarak hizalamayı beceremiyorlar bi de onun içine internet mi koyacaklar..Kuyulara düşmeye hazırlanın kapağı da çalarlar interneti de çalarlar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TetraYazilim 5 ay
Siz bekleyin biz bunları ancak okuruz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetbmyo 5 ay
Bide bakmış son hiç çekmiyor hepsini çalmış lar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huzzeyin 5 ay
Yorumlar çok iyi :) ulan havadan radyasyon yaydıkları yetmedi birde totomuzdan yayacaklar. Arkadaşlar baz istasyonu olmazsa telefonlar çekmez ama fazlası da zarar. Detaylı açıklama yapmayacağım ama operatör çalışanıyım :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-E3B006F18 5 ay
Su basarsa ne olacak
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zaferq 5 ay
Türkiye de belediyeler izin vermez
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
5 ay zaferq
zaferq

Türkiye de belediyeler izin vermez

Vay be... eskiden Arapça Allah yazan kapaklarda artık 5G yazacak...

Bizim belediye izin verir çünkü o parti değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaya0 5 ay
2005'teki haberlerde rogar kapaklarına bekçi konduğu aklıma geldi
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 5 ay en beğenilen
Kendileri ülkemizde bolca çalınırlar.
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Upbit borsası yöneticileri 250 milyar dolarlık sahte ticaret hacmi nedeniyle göz altında 4 ay Facebook dolara endeksli bir kripto para üzerinde çalışıyor 4 ay 90’lı yılların klasik Lemmings oyunu mobile geldi 4 ay Bethesda, Fallout 76 satın alanlara Fallout klasik oyunlarını hediye ediyor 4 ay Steam Kış İndirimleri'nde 20 TL altı 10 oyun tavsiyesi 4 ay 4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme 4 ay Google Asistan 2018 yılının en zeki sesli asistanı oldu 5 ay 2018'de eleştirmenlerden tam not alan film ve diziler 5 ay "Yamuk" iPad Pro'lar ile ilgili Apple donanım şefinden açıklama geldi 5 ay Huawei P30'un kamera özellikleri detaylandı 5 ay İnsanı yapay zekadan ayıran kelimeler neler olabilir? 5 ay Xiaomi yeni oyuncu telefonu Play ile ikinci kez Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor 5 ay Okşamak, bebekler üzerinde ağrı kesici etki sağlıyor 5 ay Amazon yanlış kişiye 1.700 Alexa ses kaydını yolladı 5 ay InSight, Mars yüzeyine ilk aygıtını yerleştirdi 5 ay iPad mini 5 önümüzdeki yılın başlarında gelebilir 5 ay Geri dönüştürülebilir pipet 5 ay Infinity-O ekranlı Galaxy A8s'in fiyatı belli oldu 5 ay Akciğerden esinlenerek geliştirilen zar, hidrojen üretiminde verimi arttırdı 5 ay SpaceX yılın son görevini bugün gerçekleştiriyor [Güncellendi] 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Rögar kapakları, 5G kapsama alanını genişletmek için kullanılabilir Sonraki Google Lens 1 milyar öğeyi tanıyabiliyor 5 ay NVIDIA, Ocak ayında GeForce RTX 2060 ve GeForce GTX 1160 GPU'larını piyasaya sürebilir 5 ay 2si1 İzleyici Ödülleri Kategorileri 2018 5 ay Inseego 5G NR Hotspot ilk 5G kablosuz açık bağlantı noktası olacak 5 ay Haftaya A101 marketlerde daha ucuz Honor 8X var, BİM marketler uygun fiyata Meizu hoparlör satacak 5 ay Angry Birds Dream Blast ön kayıtlara başladı 5 ay Firefox Focus tarayıcısına yeni gizlilik özellikleri eklendi 5 ay ABD ordusunun kullandığı Android uygulamalarında önemli açıklar bulundu 5 ay Mars'taki dev 'buz gölü' görüntülendi: İşte muhteşem fotoğraf 5 ay Trafik cezalarına 2019'da zam yapılmayacak 5 ay Nike, kendi bağcıklarını bağlayan ayakkabısını daha uygun fiyat ile geri getiriyor 5 ay Monster yeni Pusat Serisi oyuncu ekipmanlarını satışa sundu 5 ay Google’un tuz kullanarak enerji depolama projesi kendi şirketine kavuştu 5 ay Samsung yeni Akıllı TV'lerine Google Asistan'ı ekliyor 5 ay LG yeni 4K lazer sinema projeksiyon cihazını CES 2019 fuarına getiriyor 5 ay 2018 yılında tanıtılan en ilgi çekici konsept araçlar [Galeri] 5 ay 48MP kameralı son telefon Umidigi S3 Pro oldu 5 ay 3000TL'ye oyuncu kasası olur mu? "DH-A2 incelemesi" 5 ay Bu yıl mobil uygulamalara 76 milyar dolar harcadık 5 ay 3 ön kameralı Meitu V7 Tonino Lamborghini tanıtıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim