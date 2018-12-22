Rögar kapakları, 5G kapsama alanını genişletmek için kullanılabilir

Mobil telekomünikasyon teknolojisinde gelecek neslin adı 5G. Teorik olarak mevcuttaki teknolojiden çok daha hızlı olması bekleniyor. Ancak işin olumsuz tarafı, 5G kapsama alanının bazı sıkıntıları beraberinde getirebilecek olması. Kapsama gücünün sınırlı olduğu ve binalara kolayca ulaşamayabileceği söyleniyor. Mobil teknolojilerde nesil atladıkça, altyapı ve kapsama alanı gibi konulara gereken önemi vermek gerekiyor. Aksi takdirde yüksek hızlara her bölge aynı zaman diliminde ulaşamayabiliyor.

İngiltere'deki Vodafone mühendisleri bu soruna kafa yordular ve kapsama alanını genişletmek için ilginç bir yol buldular. Rögar kapakları zaten şehirlerin pek çok yerinde mevcut. Bu kapakların içine anten gömmeyi planlıyorlar. Bunu yapabilmek için mevcut rögar kapaklarının değiştirilmesi gerekiyor. Üstelik bu yöntem, mahallelerin estetiğini bozabilecek baz istasyonlarına olan ihtiyacı da ortadan kaldırıyor.

Rögar kapaklarına anten yerleştirme işlemi aslında 4G kapsamını genişletmek için kullanılıyor. Fakat Vodafone mühendisleri bunun 5G için de uygulanabileceğini düşünüyor. Bazıları, rögar kapaklarında kullanılan metalin, hücresel ağ sinyalleriyle etkileşime girebileceği konusundaki endişelerini dile getirmişti. Fakat Vodafone yöneticisi James Grayling, konu hakkında net konuştu: "Rögar kapağı ufak bir sinyal gücü kaybına neden olsa da mobil sinyalleri engelleyemez."

https://www.ubergizmo.com/2018/12/manhole-covers-expand-5g-coverage/