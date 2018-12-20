Beş arka kameralı Nokia 9 PureView için geri sayım başladı

HMD Global yeni bir amiral gemisi telefon çıkarmayalı uzunca bir süre oldu. Bu yıl Nokia 9 PureView'un piyasaya sürüleceği söyleniyordu ancak cihazın 2019'a ertelendiği anlaşılıyor. Şirketin yeni akıllı telefonunu çıkarma konusunda vites yükselttiğine dair bazı kanıtlar ortaya çıktı.

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Geride bıraktığımız son birkaç ay içinde Nokia 9 PureView ile ilgili birkaç sızıntı gündeme geldi. Yayınlanan raporlar amiral gemisi telefonun beş arka kameraya sahip olabileceğini öne sürmüştü. Bu nedenledir ki telefon, artık dörtlü kamera sisteminin bile standart hale gelmeye başladığı piyasada beş kamerası ile eşsiz bir konumda yer alacak. Ayrıca Snapdragon 845 yonga setine sahip olacağı da gelen haberler arasında.

CES 2019'da tanıtılabilir

HMD Global TA-1082, TA-1087 ve TA-1094 model numaralı cihazlar için Bluetooth sertifikası aldı. Hatırlarsanız TA-1094 model numarası daha önce Nokia 9 PureView ile ilişkilendirilmiş ve diğer düzenleyici kurumların veritabanlarında da görünmüştü. Bu tür sertifikalar genellikle yeni bir telefon lanse edilmeden hemen önce ortaya çıkar. Yani bu da HMD Global'in cihazı çok yakında tanıtabileceğini gösteriyor.

Bazı raporlara göre akıllı telefon önümüzdeki ay 2019 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) lanse edilecek. Eğer böyle bir durum söz konusu olmazsa HMD Global yeni telefonunu gelecek yıl Şubat ayında gerçekleştirilecek 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) de duyurabilir. Şirketin lansman için hangi etkinliği tercih edeceğini önümüzdeki günlerde hep birlikte öğreneceğiz.

https://www.91mobiles.com/hub/nokia-9-pureview-ta-1082-1087-1094-bluetooth-certification/