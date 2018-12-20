Beş arka kameralı Nokia 9 PureView için geri sayım başladı

Haber Editörü
HMD Global yeni bir amiral gemisi telefon çıkarmayalı uzunca bir süre oldu. Bu yıl Nokia 9 PureView'un piyasaya sürüleceği söyleniyordu ancak cihazın 2019'a ertelendiği anlaşılıyor. Şirketin yeni akıllı telefonunu çıkarma konusunda vites yükselttiğine dair bazı kanıtlar ortaya çıktı.Ayrıca Bkz. "5.000 mAh pil ve su damlası çentikli Samsung Galaxy M20 geliyor"
Geride bıraktığımız son birkaç ay içinde Nokia 9 PureView ile ilgili birkaç sızıntı gündeme geldi. Yayınlanan raporlar amiral gemisi telefonun beş arka kameraya sahip olabileceğini öne sürmüştü. Bu nedenledir ki telefon, artık dörtlü kamera sisteminin bile standart hale gelmeye başladığı piyasada beş kamerası ile eşsiz bir konumda yer alacak. Ayrıca Snapdragon 845 yonga setine sahip olacağı da gelen haberler arasında.
CES 2019'da tanıtılabilir
HMD Global TA-1082, TA-1087 ve TA-1094 model numaralı cihazlar için Bluetooth sertifikası aldı. Hatırlarsanız TA-1094 model numarası daha önce Nokia 9 PureView ile ilişkilendirilmiş ve diğer düzenleyici kurumların veritabanlarında da görünmüştü. Bu tür sertifikalar genellikle yeni bir telefon lanse edilmeden hemen önce ortaya çıkar. Yani bu da HMD Global'in cihazı çok yakında tanıtabileceğini gösteriyor.
Bazı raporlara göre akıllı telefon önümüzdeki ay 2019 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) lanse edilecek. Eğer böyle bir durum söz konusu olmazsa HMD Global yeni telefonunu gelecek yıl Şubat ayında gerçekleştirilecek 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) de duyurabilir. Şirketin lansman için hangi etkinliği tercih edeceğini önümüzdeki günlerde hep birlikte öğreneceğiz.
https://www.91mobiles.com/hub/nokia-9-pureview-ta-1082-1087-1094-bluetooth-certification/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Microsoft un windows mobile lı sürümlerini çıkarırken de, yine aynı mantık, bol megapixel, Pure view.
Bu sefer de, Android segmentin de, bol camera bol megapixel Pureview kozunu oynuyorlar.
Her nekadar 2 sene de 70k telefon satmış olsalar da, pek müşteri memnuniyeti olarak geri dönüşler alacaklarını sanmıyorum.
Yine de belli olmaz, başta instagram, facebook dünyasında yaşan müşteri kitlesini etkileyebilirler.
Donanım koyup, performans adına yazılımla o dananımı desteklemezsen ,istersen 10 kamera koy. Umarım Pureview in hakkını verirler.
Arkada beş kamera koyana kadar, madem kamera odaklı telefon çıkarıyorsun, kamera çıkıntısını dert etmeden optic zoom lu çıkarsaydı daha iyi olurdu.
1 kamera olsun eski nokia kalitesi olsa yeterliydi.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
7764 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, bluetooth ve