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Beş arka kameralı Nokia 9 PureView için geri sayım başladı

HMD Global yeni amiral gemisi telefonunu çıkarma konusunda son hazırlıklarını tamamlamak üzere. Nokia 9 PureView beş arka kamera ve Snapdragon 845 yonga seti ile gelecek.
5 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HMD Global yeni bir amiral gemisi telefon çıkarmayalı uzunca bir süre oldu. Bu yıl Nokia 9 PureView'un piyasaya sürüleceği söyleniyordu ancak cihazın 2019'a ertelendiği anlaşılıyor. Şirketin yeni akıllı telefonunu çıkarma konusunda vites yükselttiğine dair bazı kanıtlar ortaya çıktı.
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Geride bıraktığımız son birkaç ay içinde Nokia 9 PureView ile ilgili birkaç sızıntı gündeme geldi. Yayınlanan raporlar amiral gemisi telefonun beş arka kameraya sahip olabileceğini öne sürmüştü. Bu nedenledir ki telefon, artık dörtlü kamera sisteminin bile standart hale gelmeye başladığı piyasada beş kamerası ile eşsiz bir konumda yer alacak. Ayrıca Snapdragon 845 yonga setine sahip olacağı da gelen haberler arasında.

CES 2019'da tanıtılabilir

HMD Global TA-1082, TA-1087 ve TA-1094 model numaralı cihazlar için Bluetooth sertifikası aldı. Hatırlarsanız TA-1094 model numarası daha önce Nokia 9 PureView ile ilişkilendirilmiş ve diğer düzenleyici kurumların veritabanlarında da görünmüştü. Bu tür sertifikalar genellikle yeni bir telefon lanse edilmeden hemen önce ortaya çıkar. Yani bu da HMD Global'in cihazı çok yakında tanıtabileceğini gösteriyor.
Bazı raporlara göre akıllı telefon önümüzdeki ay 2019 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) lanse edilecek. Eğer böyle bir durum söz konusu olmazsa HMD Global yeni telefonunu gelecek yıl Şubat ayında gerçekleştirilecek 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) de duyurabilir. Şirketin lansman için hangi etkinliği tercih edeceğini önümüzdeki günlerde hep birlikte öğreneceğiz.

https://www.91mobiles.com/hub/nokia-9-pureview-ta-1082-1087-1094-bluetooth-certification/ Yorum Yaz
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deoks 5 ay en beğenilen
Tripofobisi olanlar bakmasın.
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musty578 4 ay
kamerayı hiç koymasalarda ayrı yapsalar saat gibi
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cabriyo 5 ay
pardon ben bi kişilik telefon alayım kamerası bol olsun lütfen.
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DH Misafiri 5 ay
ilk çıktığında nokia 6 aldım 3 gb ram desteğiyle ve snapdragon 430 işlemcisi olmasına rağmen rezalet bi cihazdı o paraya samsung alıp gönül rahatlığıyla ve gerek kamera olarak her yönden samsung kullanılabilir KESİNLİKLE BULAŞMAYIN tercihiniz iphone yada samsung olsun
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MaSSive 5 ay
Yıllarca carl zeis vb etiketle camera odaklı, müşteriyi megapixel ile tavlamış, eski Nokia zihniyeti yine iş başında.
Microsoft un windows mobile lı sürümlerini çıkarırken de, yine aynı mantık, bol megapixel, Pure view.
Bu sefer de, Android segmentin de, bol camera bol megapixel Pureview kozunu oynuyorlar.
Her nekadar 2 sene de 70k telefon satmış olsalar da, pek müşteri memnuniyeti olarak geri dönüşler alacaklarını sanmıyorum.
Yine de belli olmaz, başta instagram, facebook dünyasında yaşan müşteri kitlesini etkileyebilirler.
Donanım koyup, performans adına yazılımla o dananımı desteklemezsen ,istersen 10 kamera koy. Umarım Pureview in hakkını verirler.
Arkada beş kamera koyana kadar, madem kamera odaklı telefon çıkarıyorsun, kamera çıkıntısını dert etmeden optic zoom lu çıkarsaydı daha iyi olurdu.
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Ray Kurzweil 5 ay
2019 CES'de Snapdragon 845'li cihaz tanıtacaklarına hiç tanıtmasınlar daha iyi. Nokia bir işi de tam yapsa şaşarım zaten her zaman bir adım geride.
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intel7mix 5 ay
6 kamera kim yapacak onu bekliyorum.
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Mellkor 5 ay
Nokia ve 9 serisi eski güzel günler geldi aklıma.

1 kamera olsun eski nokia kalitesi olsa yeterliydi.
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cedrus32 5 ay
Bu arka kamera olayı da bi zamanların megapiksel muhabbetine döndü. Artırabildikleri kadar artırsınlar bakalım.
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Mr. Jingles 5 ay
845 ile bu iş olmaz.
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Galatas4ray 5 ay
Sidik yarışı başlasın.
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akıllı telefon, bluetooth ve
7 etiket daha cep telefonu sertifika nokia 9 pureview Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
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