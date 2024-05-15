Türkiye'de mobil şebekelerde yerlilik oranı yüzde 40'a ulaştı

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Tam Boyutta Gör Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye’deki 5G çalışmaları ve mevcut durum hakkında açıklama yaptı.

5G’ye mümkün olduğunca yerli teknolojilerle geçme planı devam ediyor. Bakan Yardımcısı Sayan, “5G'ye mümkün olan en yüksek oranda yerli ürün kullanarak geçiş yapmak, kritik bileşenleri millileştirmek ve bu doğrultuda kendi güvenilir altyapımızı oluşturmak hedefiyle 5G yolculuğumuz devam ediyor. 6G ile ilgili çalışmalarımızı da aynı vizyonla sürdürüyoruz.” dedi.

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Türkiye’de iletişim güvenliği amacıyla operatörler tarafından kullanılan ekipmanlarda ve baz istasyonlarında yerli ürün kullanım zorunluluğu bulunuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın açıklamasına göre şebekelerimizdeki yerli malı kullanım oranı yüzde 40’a ulaştı. 4,5G yetki belgelerinde 2023 yılının ilk 6 ayında operatörler tarafından 7,1 milyar liralık altyapı yatırımının 2,4 milyar lirası, yine aynı yılın ikinci 6 ayında yapılan 9,7 milyar liralık yatırımın da 4,3 milyar lirası yerli malı belgeli ürünlerden karşılandı.

Sayan, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Haberleşme alanında yerliliğin ve milliliğin nasıl sağlanması gerektiği noktasında birçok çalışma yaptık. Haberleşme alanında Türkiye 7-8 yıl önce yüzde 100 pazar olarak düşünülen bir ülkeydi. Haberleşme alanında yüzde 1'in altındaki yerli malı kullanım oranı, bugün şebekelerimizde yüzde 40 noktasına geldi. Yetmez, biz bunun yüzde 100 yerli olacak şekilde gelişmesi gerektiğini düşünüyoruz."

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