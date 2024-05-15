Türkiye'de mobil şebekelerde yerlilik oranı yüzde 40'a ulaştı

5G’ye mümkün olduğunca yerli teknolojilerle geçme planı devam ediyor. Bakan Yardımcısı Sayan, “5G'ye mümkün olan en yüksek oranda yerli ürün kullanarak geçiş yapmak, kritik bileşenleri millileştirmek ve bu doğrultuda kendi güvenilir altyapımızı oluşturmak hedefiyle 5G yolculuğumuz devam ediyor. 6G ile ilgili çalışmalarımızı da aynı vizyonla sürdürüyoruz.” dedi.
Türkiye’de iletişim güvenliği amacıyla operatörler tarafından kullanılan ekipmanlarda ve baz istasyonlarında yerli ürün kullanım zorunluluğu bulunuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın açıklamasına göre şebekelerimizdeki yerli malı kullanım oranı yüzde 40’a ulaştı. 4,5G yetki belgelerinde 2023 yılının ilk 6 ayında operatörler tarafından 7,1 milyar liralık altyapı yatırımının 2,4 milyar lirası, yine aynı yılın ikinci 6 ayında yapılan 9,7 milyar liralık yatırımın da 4,3 milyar lirası yerli malı belgeli ürünlerden karşılandı.
Sayan, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:
"Haberleşme alanında yerliliğin ve milliliğin nasıl sağlanması gerektiği noktasında birçok çalışma yaptık. Haberleşme alanında Türkiye 7-8 yıl önce yüzde 100 pazar olarak düşünülen bir ülkeydi. Haberleşme alanında yüzde 1'in altındaki yerli malı kullanım oranı, bugün şebekelerimizde yüzde 40 noktasına geldi. Yetmez, biz bunun yüzde 100 yerli olacak şekilde gelişmesi gerektiğini düşünüyoruz."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.