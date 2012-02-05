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Roland firmasının 3D yazıcısı iModela, bütçe dostu fiyatlandırma hedefliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,1b
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Yazıcı
Ekrem71
Haber Editörü
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Başlangıçta mühendislik uygulamaları alanında sonuçları daha iyi analiz edebilmek adına kullanılan 3 boyutlu yazıcılar artık ev ve ofislerimizi hedefine aldı.

Boyutları küçülen ve daha karşılanabilir fiyatlara inen 3D yazıcılar, hobi amacıyla ve özellikle çocuklara yönelik baskılar ile tercih edilir hale geldi. Rolan DGA firması da bütçe dostu bir fiyatlandırmaya sahip yeni 3D yazıcısı iModela'yı tanıttı.

iModela ev kullanımının yanında profesyonel tasarımlara da kapı açıyor. Minyatür ürünlerden model tasarımlarına, mücevher ve mesleki ürünlere kadar pek çok alanda kullanılabiliyor.

iModela için kullanılan hammadde gamı da oldukça geniş. Balmumu, köpük, balzam, ve plastik materyaller, 3D yazdırma için kullanılabiliyor. 10cm x 5.5cm x 2.5cm boyutları ile oldukça da küçük. Bu bakımdan cihaz ile küçük boyutta 3D baskılar yapılabiliyor. 

iModela'nın kontrolü için bir yazılım da mevcut. Yazılımdaki farklı menü ve ikonlar yazdırma konusunda yardımcı oluyor. iModela Creator yazılımı ile de çizim ve karalama araçları kullanıcıya sunuluyor. 

İşletmelere yönelik olarak daha gelişmiş bir CAM yazılımı da ayrıca mevcut. Bu yazılımla farklı CAD uygulamalarından 3D dosyaları transfer etmek ve bastırmak mümkün. iModela 899$ fiyat etiketiyle Kuzey ve Güney Amerika'da satışa sunuldu. Bu bölgeler haricine de sevkiyat mümkün.

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alito 7 yıl en beğenilen
899 dolar 3D olarak cebimde kalsa daha iyi
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nisanci2140 7 yıl
fiyat çok fazla....
bugununincileri.com/...
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DrMaestro 7 yıl
Arkadaslar bu cihaz tam anlamiyla bir 3d printer degil. Aslinda bir CNC makinasi. Yani siz icerisine blok halinde ham maddeyi koyuyorsunuz, kesici kafasi ile bu bloga sekil veriyor. Tabii sonuc olarak yine elinizde 3 boyutlu bir cisim oluyor. Olusan cisimlere bakarsaniz, gercek 3 boyutlu yazicilar sifirdan baslayip tabaka tabaka objeyi olusturduklarindan, cozunurlulugu dusuk amator modellerde bu tabakalanma gozle gorulebiliyor, burada ise cok puruzsuz yuzeyler var (bu kotu bir sey degil ama bence biraz yaniltici). Cok yakin zamanda Kickstarter.com sitesinde bir kullanici 3 boyutlu gercek bir printer satiyordu ve fiyati daha makuldu. Rekor miktarda destek aldi.
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quzman 7 yıl
3D kartuş dolumu yapılır diye ilanlar yapıştırırlar artık dükkanlara ...
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LA LA LAKERS 7 yıl quzman
quzman

3D kartuş dolumu yapılır diye ilanlar yapıştırırlar artık dükkanlara ...




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nacer 7 yıl
Geçenlerde bir belgeselde bu cihazların endüstriyel boyutlarda olanlarını tanıtıyorlardı. Çalışan modeller yapabiliyordu. Tek seferde herhangi bir montaj yapmadan ingiliz anahtarı yaptılar. Hatta gerçek bir ingiliz anahtarını 3 boyutlu tarayıp kaba bir kopyasını bile çıkartabildi. PVC benzeri bir materyalin pudra gibi toz halini hammadde olarak kullanıyordu. Ayrıca 3 boyutlu metal printerlar da gösterdi. Kalıp ile yapılması imkansız metal aksesuarlar yapmak için kullanıyorlardı. 5 sene sonra birçok tasarım ofisinde bu tür cihazlar görmek mümkün olacak.
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Megavolt 7 yıl
Bu cihazların fiyatları yüksek değilde kullanılan özel hammaddenin fiyatları herzaman yüksek oluyor.Küçücük birşey yapmak çoğu zaman birdünya paraya mal oluyor.Üreticilerde buradan kazanıyor zaten.
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Rainbow6 7 yıl
modeli bu cihaz oyuyorsa hobi bunun neresinde anlamadim ... saka bi yana modelleme ve yeni bi urun olmasi acisindan fiyat uygun sayilir ilk cikan cihazlar bu fiyat seviyesinden olursa ileride rakiplerle beraber fiyatin assagiya iniside hizli olur
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m.safa.s 7 yıl
maket atolyeleri için güzel haber
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umutarslan.com 7 yıl
çok ucuz.kenarda param olsa alırdım.Hobi amaçlı uğraşırdım.En azından ilerde işe yarar modelleme bilgisi.
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artenis 7 yıl
Hala pahalılar...
Ama doğru işletmede (küçük- büyük) parasını çıkarabilir
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E_Aydin35 7 yıl
arel.gr
bu dolabilen kartus uyumlumu ?

:) Aslında böyle bir bilgi verilmemiş ancak orada yazılanları bakılırsa epey masraflı sanırım ((Balmumu, köpük, balzam, ve plastik materyaller))
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semih37 7 yıl
modelleme yapıp prototipi dışarıda yaptıran firmalar için pahalı sayılmaz kullanımı yaygınlaştığında malzeme temini ve fiyatı düşecektir
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Yazıcı, 3D Printer
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