Roland firmasının 3D yazıcısı iModela, bütçe dostu fiyatlandırma hedefliyor

Başlangıçta mühendislik uygulamaları alanında sonuçları daha iyi analiz edebilmek adına kullanılan 3 boyutlu yazıcılar artık ev ve ofislerimizi hedefine aldı.





Boyutları küçülen ve daha karşılanabilir fiyatlara inen 3D yazıcılar, hobi amacıyla ve özellikle çocuklara yönelik baskılar ile tercih edilir hale geldi. Rolan DGA firması da bütçe dostu bir fiyatlandırmaya sahip yeni 3D yazıcısı iModela'yı tanıttı.





iModela ev kullanımının yanında profesyonel tasarımlara da kapı açıyor. Minyatür ürünlerden model tasarımlarına, mücevher ve mesleki ürünlere kadar pek çok alanda kullanılabiliyor.





iModela için kullanılan hammadde gamı da oldukça geniş. Balmumu, köpük, balzam, ve plastik materyaller, 3D yazdırma için kullanılabiliyor. 10cm x 5.5cm x 2.5cm boyutları ile oldukça da küçük. Bu bakımdan cihaz ile küçük boyutta 3D baskılar yapılabiliyor.





iModela'nın kontrolü için bir yazılım da mevcut. Yazılımdaki farklı menü ve ikonlar yazdırma konusunda yardımcı oluyor. iModela Creator yazılımı ile de çizim ve karalama araçları kullanıcıya sunuluyor.





İşletmelere yönelik olarak daha gelişmiş bir CAM yazılımı da ayrıca mevcut. Bu yazılımla farklı CAD uygulamalarından 3D dosyaları transfer etmek ve bastırmak mümkün. iModela 899$ fiyat etiketiyle Kuzey ve Güney Amerika'da satışa sunuldu. Bu bölgeler haricine de sevkiyat mümkün.