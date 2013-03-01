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Rollei'den dünyanın en ufak Pico projektör modelleri, "IC200C/IC200T"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Projeksiyonlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Rollei'den dünyanın en ufak Pico projektör modelleri,


Alman üretici Rollei ile Kore'nin KS Telecom firması yaptıkları ortak çalışmalar sonucunda, akıllı cihazlar için dünyanın en küçük Pico projektörünü duyurdular.
Dünyanın en küçük Pico projektörleri olarak lanse edilen ve 45x45x46mm boyutlarında olan IC200C/IC200T, sundukları 129 gram ağırlık ile oldukça taşınabilir birer çözüm sunuyorlar. Üzerlerinde dahili olarak 2300 mAh lityum-iyon pil bulunan projektörler, bu pil oranı ile 2 saat civarında gösterim sağlayabiliyorlar ve LED teknolojisi sayesinde 10,000 saate kadar kullanım ömrü yanında, 35 ANSI parlaklığa ve 60" boyutuna kadar görüntü yansıtma özelliklerine sahipler. 640x480 piksel VGA çözünürlüğe sahip olan projektörler, kullanıcılarına 800:1 kontrast oranı sunuyorlar.
Piyasadaki güncel akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar ile rahatça kullanılabilen IC200C/IC200T Pico projektörlerden, renkli dış gövdeye sahip olan IC200C modeli 432$, tek renk gövdeye sahip olan model ise 392$ fiyat etiketi ile mart ayında satışa çıkıyorlar.
 
Rollei'den dünyanın en ufak Pico projektör modelleri,
Rollei'den dünyanın en ufak Pico projektör modelleri,

http://www.rcp-technik.com/typo3/index.php?id=pressenews-single&L=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=272&cHash=4e17f9b16b1f268d60f45b5d2cf77953 Yorum Yaz
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oledudi 6 yıl
Pahalı
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Guest-334F3CF19 6 yıl
en azından 800x600 olsaydı [>:]
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KAZUYA MISHIMA 6 yıl
acaba pc ler içinde olurmu mükemmel olurdu enerjisini usbden sağlar ve kocaman ekranımız olurdu kablo sıkıntısıda azalırdı.
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