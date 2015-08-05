Ronaldo ve Monster işbirliği yapıyor

Yıllardır bir şekilde çeşitli sektörlerde isim yapmış kişilerin, fiziksel ürün satışı işine girerek bu ününden faydalanmaya çalıştığını görüyoruz. Buna son örnek dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'dan geldi.





Ronaldo'nun daha önce de kendisi ile ilişkili ses ürünleri piyasada yer edinmişti. Futbolcu özellikle hayranlarına yüksek ses kalitesine sahip ürünler sunmak istediğini belirtiyor ve ROC Live Life Loud adında bir firması da mevcut.





ROC Live Life Loud ve Monster arasında yapılan işbirliği neticesinde ROC Sport serisi kablosuz kulaklıklar piyasaya sürüldü. Seride bir adet kulak-içi ROC Sport SuperSlim kulaklık, bir adet kulak üstü ROC Sport Freedom kulaklık ve bir adet kulak üstü daha büyük ROC Sport Black Platinum kulaklık bulunuyor.





Kulaklıklar Bluetooth üzerinden bağlantı sağlarken, USB ile şarj ediliyor. Monster'ın yüksek kaliteli ses teknolojisi Pure Monster Sound da seride yer alıyor. ROC Sport SuperSlim modeli ter ve neme karşı dayanıklılığı ile dikkat çekiyor.





Modellerden ROC Sport SuperSlim fiyatı 170$, ROC Sport Freedom fiyatı 250$, ROC Sport Black Platinum 300$ fiyatı ile satışa sunulacak. Ürünleri La Liga'da yeni sezonun başlaması ile yani 23 Ağustos 2015 itibari ile piyasada göreceğiz.

http://www.monsterproducts.com/Roc-Cristiano-Ronaldo-Wireless-In-Ear-Headphones