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Rovio, Angry Birds Transformers'ı duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Rovio, Angry Birds Transformers'ı duyurdu
Pokemon, Transformers, Star Wars oyuncaklarının üreticisi ve Monopoly, Risk gibi oyunların yapımcısı Hasbro ile işbirliğine giden Rovio, Angry Birds Transformers adlı yeni bir oyun duyurdu.

Angry Birds ve Transformers evrenlerini aynı oyunda bir araya getirecek olan Angry Birds Transformers'ın nasıl bir oyun olacağı halen merak konusu. Oyunun yıl içerisinde mobil cihazlar için yayımlanması planlanıyor. Angry Birds Transformers hakkındaki detayları sizler için takip etmeye devam edeceğiz.

http://transformers.angrybirds.com/ Yorum Yaz
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Swonz 5 yıl
Ne zaman çıkcak lan
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EXios 5 yıl

gelsin gelsin.

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DH Misafiri 5 yıl
Rovio yeni oyun çıkarman güzel hoş ama kızgın kuşlar artık sıktı be.
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Wade T. Wilson 5 yıl
Ne zaman gelir bilen varmı? Çocukluğumuz transformers la geçti
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bkaakco 5 yıl
Yakında oyuna beni de koyacaklar diye korkuyorum.
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Hyponsoinage 5 yıl
Buyuk yapimlara uyarlamaya devam ederlerse onumuzdeki 5 sene gider bu
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carter 5 yıl
İlk çıktığında iyi para kazandılar, demek şimdi de kazanmaya devam ediyorlar. Yoksa bu kadar oyun çıkartmazlar.
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SteveMeade 5 yıl
Samsung la akrabalığı var mı acaba Rovio nun
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BekirTemel 5 yıl
Angry birds devri kapandı gibi ama yine de görmek lazım.
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W.Amadeus 5 yıl
Merakla bekleyenler de vardır benim gibi. Seviyoruz hala kuşları...
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Elwingtr 5 yıl
çokta kötüye benzemiyor
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GAVURRR 5 yıl
Tüyü de dikmiş olacaklar...
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