Rovio, Angry Birds Transformers'ı duyurdu

Pokemon, Transformers, Star Wars oyuncaklarının üreticisi ve Monopoly, Risk gibi oyunların yapımcısı Hasbro ile işbirliğine giden Rovio, Angry Birds Transformers adlı yeni bir oyun duyurdu.





Angry Birds ve Transformers evrenlerini aynı oyunda bir araya getirecek olan Angry Birds Transformers'ın nasıl bir oyun olacağı halen merak konusu. Oyunun yıl içerisinde mobil cihazlar için yayımlanması planlanıyor. Angry Birds Transformers hakkındaki detayları sizler için takip etmeye devam edeceğiz.

http://transformers.angrybirds.com/