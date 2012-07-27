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Rovio, Angry Birds'e seviye kurma aracı ekleyebilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,5b
1
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Rovio'nun fenomen haline gelmiş olan oyunu Angry Birds'ün facebook sayfasında oyunla ilgili büyük sayılabilecek bir ipucu paylaşıldı. 

Facebook sayfasında paylaşılan ipucunda, oyunun karakterlerinden olan domuzlardan birinin kendi tasarımı olan blokları hayal ettiği görünüyor. Fotoğrafın altındaki metinde ise ''Kararlar, kararlar, kararlar'' ifadesi yer alıyor. Rovio'nun yeni oyunu Amazing Alex'te bulunan seviye kurma özelliği düşünüldüğü zaman, bu özelliğin yeni Angry Birds'te yer alma ihtimalide kuvvetleniyor. Ayrıca oyunda taraf değiştirme gibi bir seçeneğinde olacağına dair bazı dedikodular da bulunuyor.

Rovio, konu hakkında henüz açıklama yapmasa da, şirketin oyuna olan ilgiyi canlı tutmak için sürekli yenilik peşinde olması bu gibi adımları atılabileceğini gösteriyor.
http://techcrunch.com/2012/07/26/rovio-brings-back-orange-bird-with-angry-birds-space-update-teases-possibility-of-a-level-editor/ Yorum Yaz
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vadu 7 yıl en beğenilen Mordecaí
Heimdallr
Taraf değiştirince domuzlardan olunca ne yapabileceğiz ki :S

Etrafimiza taslari koyup kendimizi korumaya calisiriz.
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BERK BEY 7 yıl
Seviye kursa nolcak zaten abuk sabuk bi oyun baydi artik
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Aeronautical Engineer 7 yıl
Güzel düşünülmüş.
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latife6d854 7 yıl
güzel ve harika
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Chromé 7 yıl
Bir gelişme var mı bu haber hakkında?
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Patria o Muerte 7 yıl
ner ara geldi la bu :D
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Ciddiyetsiz 7 yıl
Heimdallr

Taraf değiştirince domuzlardan olunca ne yapabileceğiz ki :S


ağzımızla kuş tutarız
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emmesen 7 yıl
Bu güzel olur bir de aslında bölüm kurma gibi bir şey eklense de güzel olurdu internet ortamında milletin yaptığı bölümleri oynasak falan. Çok kastırıcı bölümler yapanlar, geçmesi imkansız bölümler yapan tabii çıkar
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jovanovic 7 yıl
Şuna artık


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Amedra 7 yıl
domuz yerine kangali koysalar oyun coker tabii..
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cengizhan1903 7 yıl
oww fenaaa
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Zig Zag 7 yıl
Gta'da polis olmak gibi
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Sam.Fisher 7 yıl
Çok zevkli olur; Multiplayer oynayarak kendimizi korumaya çalışmak. (İnşallah Rovio'nun aklındaki yenilik budur)
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__Nikolaus__ 7 yıl Sam.Fisher
Sam.Fisher

Çok zevkli olur; Multiplayer oynayarak kendimizi korumaya çalışmak. (İnşallah Rovio'nun aklındaki yenilik budur)

Kesinlikle. Bunu biz dusunebiliyorsak onlar da dusunuyordur diye umuyorum bu sekilde oyun cok daha zevkli olur.

edit : konu hortmus
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strahd_von_zarovich 7 yıl
Multiplayer
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orientem 7 yıl
güzeell
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