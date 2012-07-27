Rovio, Angry Birds'e seviye kurma aracı ekleyebilir





Rovio'nun fenomen haline gelmiş olan oyunu Angry Birds'ün facebook sayfasında oyunla ilgili büyük sayılabilecek bir ipucu paylaşıldı.

http://techcrunch.com/2012/07/26/rovio-brings-back-orange-bird-with-angry-birds-space-update-teases-possibility-of-a-level-editor/

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Facebook sayfasında paylaşılan ipucunda, oyunun karakterlerinden olan domuzlardan birinin kendi tasarımı olan blokları hayal ettiği görünüyor. Fotoğrafın altındaki metinde ise ''Kararlar, kararlar, kararlar'' ifadesi yer alıyor. Rovio'nun yeni oyunu Amazing Alex'te bulunan seviye kurma özelliği düşünüldüğü zaman, bu özelliğin yeni Angry Birds'te yer alma ihtimalide kuvvetleniyor. Ayrıca oyunda taraf değiştirme gibi bir seçeneğinde olacağına dair bazı dedikodular da bulunuyor.Rovio, konu hakkında henüz açıklama yapmasa da, şirketin oyuna olan ilgiyi canlı tutmak için sürekli yenilik peşinde olması bu gibi adımları atılabileceğini gösteriyor.