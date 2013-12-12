Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rovio, Angry Birds'ün 4. yaş gününü kutluyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
434
1
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Rovio, Angry Birds'ün 4. yaş gününü kutluyor
Rovio, ilk oyununu 2009 yılında yayınladığı Angry Birds'ün dördüncü yaş gününü kutluyor. Bu kutlamalar çerçevesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Finlandiyalı geliştirici, Angry Birds'le aynı gün dünyaya gözlerini açan bebeklere verdiği hediyelerin yanı sıra, ilk oyun için bir güncelleme de yayınladı.

Güncellemeyle birlikte oyunun Bird-day hikayelerine 15 yeni bölüm eklenirken, 30 bölümden oluşan "Short Fuse" adlı bir kısım da oyuna dahil edildi. Ayrıca, oyunun güçler ve iksirler kategorisine yeni içerikler eklendi.

İlk oyunun Android, iOS ve Mac sürümleri için yayınlanan güncellemenin yakın bir zamanda PC ve Windows Phone platformlarında da boy göstermesini bekliyoruz. Angry Birds serisinin ilk oyununa aşağıdaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz. 

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim