Rovio, Angry Birds'ün 4. yaş gününü kutluyor

Rovio, ilk oyununu 2009 yılında yayınladığı Angry Birds'ün dördüncü yaş gününü kutluyor. Bu kutlamalar çerçevesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Finlandiyalı geliştirici, Angry Birds'le aynı gün dünyaya gözlerini açan bebeklere verdiği hediyelerin yanı sıra, ilk oyun için bir güncelleme de yayınladı.





Güncellemeyle birlikte oyunun Bird-day hikayelerine 15 yeni bölüm eklenirken, 30 bölümden oluşan "Short Fuse" adlı bir kısım da oyuna dahil edildi. Ayrıca, oyunun güçler ve iksirler kategorisine yeni içerikler eklendi.





İlk oyunun Android, iOS ve Mac sürümleri için yayınlanan güncellemenin yakın bir zamanda PC ve Windows Phone platformlarında da boy göstermesini bekliyoruz. Angry Birds serisinin ilk oyununa aşağıdaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.