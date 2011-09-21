Rovio perakende ağını genişletiyor, Starbucks kafelerde artık Angry Birds sanal ürünleri satılacak

Ünlü Angry Birds oyunu ile 350 milyondan fazla indirme sayısına ve 1 milyar dolara yakın piyasa değerine ulaşan Finli Rovio şirketi bu açıdan ulaşılamaz bir rekorun sahibi oldu. Sadece oyunla yetinmeyen firma sinema filmi, animasyonlar, peluş oyuncak ve anahtarlık gibi ürünlerle ününe ün katmaya devam ediyor.





Rovio şimdi perakende ağını genişletmek için Starbucks kafe zinciriyle bir ortaklığa imza attı. Starbucks kafelerde bundan böyle Angry Birds sanal eşyaları, promosyonlar ve müşterilerin en yüksek puanlarını gösteren elektronik bir de skor tahtası bulunacak. Müşteriler kahvelerini içerken kablosuz ağa bağlandıkları andan itibaren oyundaki puanları skor tahtasına yansıyacak.





Bloomberg'in verdiği habere göre Rovio başkan yardımcısı Wibe Wagemans oyunun dijital başarısını gerçek hayata taşımak için her türlü alternatifi sunmaya çalışacaklarını belirtiyor. Starbucks ile yaptıkları anlaşmanın sanal dünya ve gerçek dünya arasındaki bağları kuvvetlendirirken kafelere de yeni müşteri kazandıracağını dile getiriyor





Elektronik skor tahtası ise yeni bir fikir değil. Barnes&Noble çevrimiçi kitabevi perakendecisi pek çok mağazasına bu sistemi kurmuştu. Firmanın elektronik kitap okuyucusu Nook içerisindeki bir oyuna özel Mighty Eagle sanal ürününü hediye eden BN mağazalarına 10 000'den fazla müşteri gelerek 100 binden fazla Mighty Eagle kazanmıştı. Oyunda farklı güçler veren Mighty Eagle sayesinde müşteriler 30 dakikadan fazla mağazaların içerisinde oyuna vakit harcadı.

Angry Birds için ise yıkım gücü en yüksek olan yeni bir kuş karakterinin hediye edileceği belirtiliyor.





Rovio da aynı başarıyı yakalayacağına emin. Rio adlı kısa animasyon filmi sinemalarda bir süre önce gösterilen Rovio uzun metraj bir sinema filmi için de hazırlıklarına devam ediyor.