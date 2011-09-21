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Rovio perakende ağını genişletiyor, Starbucks kafelerde artık Angry Birds sanal ürünleri satılacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,2b
1
7
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Ünlü Angry Birds oyunu ile 350 milyondan fazla indirme sayısına ve 1 milyar dolara yakın piyasa değerine ulaşan Finli Rovio şirketi bu açıdan ulaşılamaz bir rekorun sahibi oldu. Sadece oyunla yetinmeyen firma sinema filmi, animasyonlar, peluş oyuncak ve anahtarlık gibi ürünlerle ününe ün katmaya devam ediyor.

Rovio şimdi perakende ağını genişletmek için Starbucks kafe zinciriyle bir ortaklığa imza attı. Starbucks kafelerde bundan böyle Angry Birds sanal eşyaları, promosyonlar ve müşterilerin en yüksek puanlarını gösteren elektronik bir de skor tahtası  bulunacak. Müşteriler kahvelerini içerken kablosuz ağa bağlandıkları andan itibaren oyundaki puanları skor tahtasına yansıyacak.

Bloomberg'in verdiği habere göre Rovio başkan yardımcısı Wibe Wagemans oyunun dijital başarısını gerçek hayata taşımak için her türlü alternatifi sunmaya çalışacaklarını belirtiyor. Starbucks ile yaptıkları anlaşmanın sanal dünya ve gerçek dünya arasındaki bağları kuvvetlendirirken kafelere de yeni müşteri kazandıracağını dile getiriyor

Elektronik skor tahtası ise yeni bir fikir değil. Barnes&Noble çevrimiçi kitabevi perakendecisi pek çok mağazasına bu sistemi kurmuştu. Firmanın elektronik kitap okuyucusu Nook içerisindeki bir oyuna özel Mighty Eagle sanal ürününü hediye eden BN mağazalarına 10 000'den fazla müşteri gelerek 100 binden fazla Mighty Eagle kazanmıştı. Oyunda farklı güçler veren Mighty Eagle sayesinde müşteriler 30 dakikadan fazla mağazaların içerisinde oyuna vakit harcadı.
Angry Birds için ise yıkım gücü en yüksek olan yeni bir kuş karakterinin hediye edileceği belirtiliyor. 

Rovio da aynı başarıyı yakalayacağına emin. Rio adlı kısa animasyon filmi sinemalarda bir süre önce gösterilen Rovio uzun metraj bir sinema filmi için de hazırlıklarına devam ediyor.

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DH Misafiri 8 yıl en beğenilen
Oyunu kodlayanın aklına gelirmiydi bugünlere gelineceği..
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St Batuhan 8 yıl
Rio filmi o kadar kısa değildi ama daha uzun olsun da derdim yani :D
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Mellkor 8 yıl
Eski tadi kalmadi oyunun daha rio yu bitiremedik
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KatanaHero 8 yıl
DH Misafiri
Oyunu kodlayanın aklına gelirmiydi bugünlere gelineceği..

Bi bizim Türklerin aklına gelmiyor böyle merdivenaltı projeler..
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Erasmus78 8 yıl
Angry Birds'ün iOS versiyonun yayınlanmasından önce Rovio 7 kişik küçük bir şirketmiş. Şimdi milyar dolarlık bir şirket oldu.
Bazen "Ulan! herşeyi geride birak! iOS geliştiricisi ol." diyorum kendi kendime. Parlak bir fikir lazım sadece.
Tabii bu işin en kolay tarafı söylemesi. Yapması kısmı epey bir zordur sanırım. :D
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Xagdas 8 yıl
Geçti artık...
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met@lrock 8 yıl
Bizde oturup boyle bir oyunmu yapsak :)
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DH Misafiri 8 yıl en beğenilen
Oyunu kodlayanın aklına gelirmiydi bugünlere gelineceği..
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