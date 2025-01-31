Resmen doğrulandı: Forza Horizon 5 Playstation 5'e geliyor!

Forza Horizon 5 PS5'e geliyor
Yukarıda belirttiğimiz gibi Microsoft, Sea of Thieves ve Hi-Fi Rush gibi bazı birinci taraf oyunlarını çoktan Playstation 5'e taşıdı. Hatta Sea of Thieves, Nisan ayında piyasaya sürülmesinden bu yana PS4 ve PS5'te en çok satan oyunlardan biri oldu. Şimdi bu seriye dahil olan son oyun ise, Forza Horizon 5 olacak.
Forza'nın resmi web sitesindeki duyuruya göre, Forza Horizon 5'in PlayStation 5 sürümü Panic Button tarafından Turn 10 Studios ve Playground Games ortaklığıyla geliştiriliyor. Ayrıca oyunun Xbox ve PC versiyonlarıyla aynı içerikle çıkış yapacağı doğrulandı.
Dahası Araba Paketleri ve Hot Wheels ve Rally Adventure genişletmeleri de satın alınabilir olacak. Ayrıca "başka sürprizler" de olacak ve tüm Forza Horizon 5 oyuncuları için Xbox konsolları, PC ve PlayStation 5'te çapraz oynama özelliği de bulunacak. Kaçıranlar için Forza Horizon 5, iki genişletme ve diğer içerikler dahil 40'tan fazla tematik güncelleme aldı. PlayStation 5'e geldiğinde ise, oyuncular oyunda bulunan yaklaşık 900 arabaya erişebilecek.
Forza Horizon 5, bugün itibarıyla PlayStation Store'da istek listesine eklendi. Oyunun çıkış tarihi ise henüz paylaşılmadı. Ancak resmi duyuruda İlkbahar dönemine işaret ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P