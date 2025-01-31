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    Resmen doğrulandı: Forza Horizon 5 Playstation 5'e geliyor!

    Microsoft'un en ünlü yarış oyunu serilerinden olan Forza Horizon, Playstation oyuncularıyla buluşmaya hazırlanıyor. Forza Horizon 5 bu sonbaharda Playstation 5'e geliyor. İşte detaylar...
    Beklenen oldu: Forza Horizon 5 resmen PS5'e geliyor! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi yeni nesil konsollar arasındaki rekabet, donanım ve oyundan çok yerini dijital servislere bıraktı. Bunun en büyük nedeni ise Microsoft'un Xbox Game Pass başta olmak üzere çoklu platform stratejisine odaklanması. Şimdi bu harekete, Xbox'ın en popüler oyunlarından bir daha katılıyor. Forza Horzion 5 çok yakında Playstation 5'e geliyor. 

    Forza Horizon 5 PS5'e geliyor

    Yukarıda belirttiğimiz gibi Microsoft, Sea of ​​Thieves ve Hi-Fi Rush gibi bazı birinci taraf oyunlarını çoktan Playstation 5'e taşıdı. Hatta Sea of ​​Thieves, Nisan ayında piyasaya sürülmesinden bu yana PS4 ve PS5'te en çok satan oyunlardan biri oldu. Şimdi bu seriye dahil olan son oyun ise, Forza Horizon 5 olacak.

    Forza'nın resmi web sitesindeki duyuruya göre, Forza Horizon 5'in PlayStation 5 sürümü Panic Button tarafından Turn 10 Studios ve Playground Games ortaklığıyla geliştiriliyor. Ayrıca oyunun Xbox ve PC versiyonlarıyla aynı içerikle çıkış yapacağı doğrulandı.

    Dahası Araba Paketleri ve Hot Wheels ve Rally Adventure genişletmeleri de satın alınabilir olacak. Ayrıca "başka sürprizler" de olacak ve tüm Forza Horizon 5 oyuncuları için Xbox konsolları, PC ve PlayStation 5'te çapraz oynama özelliği de bulunacak. Kaçıranlar için Forza Horizon 5, iki genişletme ve diğer içerikler dahil 40'tan fazla tematik güncelleme aldı. PlayStation 5'e geldiğinde ise, oyuncular oyunda bulunan yaklaşık 900 arabaya erişebilecek.

    Forza Horizon 5, bugün itibarıyla PlayStation Store'da istek listesine eklendi. Oyunun çıkış tarihi ise henüz paylaşılmadı. Ancak resmi duyuruda İlkbahar dönemine işaret ediliyor.

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    Mantarın Başı 1 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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