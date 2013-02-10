Rovio'dan iPad'leri şenlendirecek bir indirim listesi

Haber Editörü
Rovio, iPad için geliştirdiği mobil oyunlarda indirime giderek normalde 5.49 TL'den satışa sunduğu yapımları kısa bir süreliğine 1.79 TL'den satışa sunmaya başladı.
Aralarında Angry Birds serisi, Bad Piggies ve Amazing Alex gibi yapımlarında yer aldığı 1.79 TL'lik indirim listesi şu şekilde:
- Angry Birds HD - 1.79 TL
- Angry Birds Seasons HD - 1.79 TL
- Angry Birds Rio HD - Ücretsiz
- Angry Birds Space HD - 1.79 TL
- Angry Birds Star Wars HD - 1.79 TL
- Bad Piggies HD - 1.79 TL
- Amazing Alex HD - 1.79 TL
https://itunes.apple.com/tr/artist/rovio-entertainment-ltd/id298910979 Yorum Yaz Paylaş Tweetle