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Rovio'dan iPad'leri şenlendirecek bir indirim listesi

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Rovio'dan iPad'leri şenlendirecek bir indirim listesi
Rovio, iPad için geliştirdiği mobil oyunlarda indirime giderek normalde 5.49 TL'den satışa sunduğu yapımları kısa bir süreliğine 1.79 TL'den satışa sunmaya başladı.

Aralarında Angry Birds serisi, Bad Piggies ve Amazing Alex gibi yapımlarında yer aldığı 1.79 TL'lik indirim listesi şu şekilde: 


https://itunes.apple.com/tr/artist/rovio-entertainment-ltd/id298910979 Yorum Yaz
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V911 6 yıl
JB çıkınca tabi :D
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Nemésis 6 yıl
Valla aynı uygulamaları hem iPhone, hem de iPad için ayrı ayrı almak acayip sinir etti beni. Neticede oyun birebir aynı, sadece çözünürlükleri farklı. Zaten iPhone sürümlerine sahibim, iPad için de .ipa indiriyorum hiç kusura bakmasınlar.
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speedman 6 yıl
Güzel uygulamalar :) fiyatta iyi 1 $
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