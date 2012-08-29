Rovio'nun kötü domuzlarından yeni bir mesaj var





Mobil platformun en başarılı yapımlarından olan Angry Birds'ün yapımcısı Rovio, oyunda yer alan domuzların ağzından kısa bir not yayınladı.





Kötü domuzlar tarafından yayınlanan notta yer alan ''Domuzlar muhteşemdir, kuşlar pis kokar'' ifadesi küçük bir tebessüme neden olurken, bu not Rovio’nun olaya domuzların gözünden bakan bir yapım gelebileceği ihtimalini akıllara getirdi. Şu an konu hakkında pek fazla ayrıntılı bilgi bulunmasa da Twitter ve Facebook sayfalarında bu notun yeni bir oyunu işaret ettiği ve adının da ''Bad Piggies'' olacağı söyleniyor.





Böyle bir oyundan bahsedildiğinde ilk akla gelen domuzlar için yıkılmayan kuleler inşa etmek olsa da, Rovio'nun Angry Birds Space'te orjinal oyunun üzerine neler katabildiği göz önüne alınacak olursa, bu yapımında nasıl olacağını tahmin etmek oldukça zorlaşıyor. Rovio'nun kötü domuzlar ile ilgili ne gibi planları olduğunu ise ilerleyen günlerde göreceğiz.

http://www.droidgamers.com/index.php/game-news/android-game-news/4497-rovio-starting-to-tease-the-pig-focused-game-called-bad-piggies