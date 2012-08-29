Rovio'nun kötü domuzlarından yeni bir mesaj var

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Mobil platformun en başarılı yapımlarından olan Angry Birds'ün yapımcısı Rovio, oyunda yer alan domuzların ağzından kısa bir not yayınladı.
Kötü domuzlar tarafından yayınlanan notta yer alan ''Domuzlar muhteşemdir, kuşlar pis kokar'' ifadesi küçük bir tebessüme neden olurken, bu not Rovio’nun olaya domuzların gözünden bakan bir yapım gelebileceği ihtimalini akıllara getirdi. Şu an konu hakkında pek fazla ayrıntılı bilgi bulunmasa da Twitter ve Facebook sayfalarında bu notun yeni bir oyunu işaret ettiği ve adının da ''Bad Piggies'' olacağı söyleniyor.
Böyle bir oyundan bahsedildiğinde ilk akla gelen domuzlar için yıkılmayan kuleler inşa etmek olsa da, Rovio'nun Angry Birds Space'te orjinal oyunun üzerine neler katabildiği göz önüne alınacak olursa, bu yapımında nasıl olacağını tahmin etmek oldukça zorlaşıyor. Rovio'nun kötü domuzlar ile ilgili ne gibi planları olduğunu ise ilerleyen günlerde göreceğiz.
http://www.droidgamers.com/index.php/game-news/android-game-news/4497-rovio-starting-to-tease-the-pig-focused-game-called-bad-piggies Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Herkesi kılıçtan geçirdiğin , yakıp yıktığın oyunlar oynayınca çocukluğunda şiddet mi görmüş oluyorsun ?
Veya spor oyunları oynayanlar , geçmişte hiç spor yapamamış kişiler mi ?
Kart oyunu oynayanların ailesi kumar yüzünden dağılanlar mı ?
Araba yarışı oynayanlar , bisiklet bile süremeyen insanlar mı ?
...
Sen sallamaya kendini tatmin etmeye çalışmaya devam et. Yeni oyun daha duyurulmadı bile, çıkarsa da büyük ihtimal Nokia'nın HİÇ BİR telefonun çıkmaz, diğer Angry Birds'ler gibi. Ayrıca Revivo değil o, Rovio.
Bütün angry birds serisi Nokia da vardır. İyi sallamışsın bilip bilmeden
Domuz kuş diye diye adamları milyarder yaptınız elinize ne geçti ?
Bazılarıda ilk önce nokia'ya gelecek diye seviniyor artık nasıl bir eziklik içindelerse !!!!!!!
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