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Rovio'nun kötü domuzlarından yeni bir mesaj var

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Rovio'nun kötü domuzlarından yeni bir mesaj var
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Mobil platformun en başarılı yapımlarından olan Angry Birds'ün yapımcısı Rovio, oyunda yer alan domuzların ağzından kısa bir not yayınladı.

Kötü domuzlar tarafından yayınlanan notta yer alan ''Domuzlar muhteşemdir, kuşlar pis kokar'' ifadesi küçük bir tebessüme neden olurken, bu not Rovio’nun olaya domuzların gözünden bakan bir yapım gelebileceği ihtimalini akıllara getirdi. Şu an konu hakkında pek fazla ayrıntılı bilgi bulunmasa da Twitter ve Facebook sayfalarında bu notun yeni bir oyunu işaret ettiği ve adının da ''Bad Piggies'' olacağı söyleniyor. 

Böyle bir oyundan bahsedildiğinde ilk akla gelen domuzlar için yıkılmayan kuleler inşa etmek olsa da, Rovio'nun Angry Birds Space'te orjinal oyunun üzerine neler katabildiği göz önüne alınacak olursa, bu yapımında nasıl olacağını tahmin etmek oldukça zorlaşıyor. Rovio'nun kötü domuzlar ile ilgili ne gibi planları olduğunu ise ilerleyen günlerde göreceğiz.

http://www.droidgamers.com/index.php/game-news/android-game-news/4497-rovio-starting-to-tease-the-pig-focused-game-called-bad-piggies Yorum Yaz
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Kaanfield 7 yıl
Angry Birdsi niyeyse bir türlü sevemedim en fazla 10 dakika oynamışımdır
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sirmehmet 7 yıl
Kuşların yumurtalarını çalmaca tarzı bir oyun çıkabilir ortaya...
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turkishwarzone 7 yıl
domuzlar ucuyormu
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SystemApps 7 yıl
Domuz gribi ve kuş giribinide Rovio çıkardı haberiniz yok.
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quzman 7 yıl
beray07
Saçma sapan boş bir oyun adamlar çocukluklarını yaşıyamamış heralde hala domuz fırlat kuş fırlat.

Herkesi kılıçtan geçirdiğin , yakıp yıktığın oyunlar oynayınca çocukluğunda şiddet mi görmüş oluyorsun ?
Veya spor oyunları oynayanlar , geçmişte hiç spor yapamamış kişiler mi ?
Kart oyunu oynayanların ailesi kumar yüzünden dağılanlar mı ?
Araba yarışı oynayanlar , bisiklet bile süremeyen insanlar mı ?
...
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SellYourSoul 7 yıl
MAVİT yine post kasıyor.
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evanjelist 7 yıl
Boş vakitlerimde sıkça oynadığım bir oyun.Umarım güzel bir özellik daha eklenmiştir.
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-Pisagor- 7 yıl
Bu yeni oyunun da da domuzlarla kuş vururuz artık
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Provisional 7 yıl
enaz3posta
Yeni oyun oncelikle nokiaya cikicakmiş.guzel bir hamle geldi revivodan

Sen sallamaya kendini tatmin etmeye çalışmaya devam et. Yeni oyun daha duyurulmadı bile, çıkarsa da büyük ihtimal Nokia'nın HİÇ BİR telefonun çıkmaz, diğer Angry Birds'ler gibi. Ayrıca Revivo değil o, Rovio.
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chatlaxs 7 yıl
Heiki noldu ?
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FRAPS 7 yıl Provisional
abdullahkhan

enaz3posta

Yeni oyun oncelikle nokiaya cikicakmiş.guzel bir hamle geldi revivodan


Sen sallamaya kendini tatmin etmeye çalışmaya devam et. Yeni oyun daha duyurulmadı bile, çıkarsa da büyük ihtimal Nokia'nın HİÇ BİR telefonun çıkmaz, diğer Angry Birds'ler gibi. Ayrıca Revivo değil o, Rovio.

Bütün angry birds serisi Nokia da vardır. İyi sallamışsın bilip bilmeden
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kalenhourna 7 yıl
bence kızgın kuşlardan korunmak icin engeller inşaa edeceğiz.
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ibrahimhd 7 yıl
Boş işler bunlar boş.
Domuz kuş diye diye adamları milyarder yaptınız elinize ne geçti ?
Bazılarıda ilk önce nokia'ya gelecek diye seviniyor artık nasıl bir eziklik içindelerse !!!!!!!
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Fingolfin. 7 yıl
Rovio yine güzel bir şeyler çıkarır.
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oventumer 7 yıl
Bence bu oyun 3d gelir ve sektördeki yerini rahatlıkla alır gibime geliyor.
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enaz3posta 7 yıl
Yeni oyun oncelikle nokiaya cikicakmiş.guzel bir hamle geldi revivodan
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DH Misafiri 7 yıl
Hemen konuyu başka yerlere çekmişsiniz.
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