RunCore'dan PCI-Express arayüzüne sahip yüksek performanslı SSD serisi: Kylin III

Büyük ve orta ölçekli işletmeleri hedef alan SSD çözümleri hazırlayan RunCore, yüksek okuma ve yazma performanslarıyla ön plana çıkan Kylin III serisi SSD modellerinin duyurusunu gerçekleştirdi.



PCI-Express arayüzü ve MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını ile donatılan Kylin III, 450 GB, 785 GB ve 1.6 TB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle geliyor. Her bir kapasite seçeneğinin performans verileri şu şekilde;



450 GB

1.5 GB/sn 4KB sıralı okuma hızı



700 MB/sn 4KB sıralı yazma hızı

360.000 IOPS rastgele 4KB okuma performansı

175.000 IOPS rastgele 4KB yazma performansı

900.000 IOPS rastgele 512B okuma performansı



900.000 IOPS rastgele 512B yazma performansı

785 GB 1.5 GB/sn 4KB sıralı okuma hızı

1.1 GB/sn 4KB sıralı yazma hızı

360.000 IOPS rastgele 4KB okuma performansı

260.000 IOPS rastgele 4KB yazma performansı

1.560.000 IOPS rastgele 512B okuma performansı

900.000 IOPS rastgele 512B yazma performansı

1.6 TB 3 GB/sn 4KB sıralı okuma hızı

2 GB/sn 4KB sıralı yazma hızı

700.000 IOPS rastgele 4KB okuma performansı

500.000 IOPS rastgele 4KB yazma performansı

3.000.000 IOPS rastgele 512B okuma performansı

1.400.000 IOPS rastgele 512B yazma performansı



Hata öncesi kullanım süreleri 2 milyon saat olarak açıklanan Kylin III serisi, bekleme konumunda 15 watt'tan daha düşük; çalışırken ise 50 watt'tan daha düşük enerji harcıyor. Serinin fiyatına dair bilgi ise verilmemiş. Ancak fiyatların yüksek olacağına kesin gözüyle bakabiliriz.

