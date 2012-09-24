RunCore'dan PCI-Express arayüzüne sahip yüksek performanslı SSD serisi: Kylin III

Haber Editörü
Büyük ve orta ölçekli işletmeleri hedef alan SSD çözümleri hazırlayan RunCore, yüksek okuma ve yazma performanslarıyla ön plana çıkan Kylin III serisi SSD modellerinin duyurusunu gerçekleştirdi.
PCI-Express arayüzü ve MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını ile donatılan Kylin III, 450 GB, 785 GB ve 1.6 TB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle geliyor. Her bir kapasite seçeneğinin performans verileri şu şekilde;
450 GB
- 1.5 GB/sn 4KB sıralı okuma hızı
- 700 MB/sn 4KB sıralı yazma hızı
- 360.000 IOPS rastgele 4KB okuma performansı
- 175.000 IOPS rastgele 4KB yazma performansı
- 900.000 IOPS rastgele 512B okuma performansı
- 900.000 IOPS rastgele 512B yazma performansı
785 GB
- 1.5 GB/sn 4KB sıralı okuma hızı
- 1.1 GB/sn 4KB sıralı yazma hızı
- 360.000 IOPS rastgele 4KB okuma performansı
- 260.000 IOPS rastgele 4KB yazma performansı
- 1.560.000 IOPS rastgele 512B okuma performansı
- 900.000 IOPS rastgele 512B yazma performansı
1.6 TB
- 3 GB/sn 4KB sıralı okuma hızı
- 2 GB/sn 4KB sıralı yazma hızı
- 700.000 IOPS rastgele 4KB okuma performansı
- 500.000 IOPS rastgele 4KB yazma performansı
- 3.000.000 IOPS rastgele 512B okuma performansı
- 1.400.000 IOPS rastgele 512B yazma performansı
Hata öncesi kullanım süreleri 2 milyon saat olarak açıklanan Kylin III serisi, bekleme konumunda 15 watt'tan daha düşük; çalışırken ise 50 watt'tan daha düşük enerji harcıyor. Serinin fiyatına dair bilgi ise verilmemiş. Ancak fiyatların yüksek olacağına kesin gözüyle bakabiliriz.
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Hayli...
sonuna kadar çırpınıyolar ama er yada geç onunda düşecek fiyatı. 1-2 hafta öncesine kadar 1tb lar 200-220tl idi vatanda.
İşte bu durum haksızlığın ne seviyede olduğunun bariz ispatı dostum, yurtdışında 2 TB HDD 84$, 128GB SSD 64$, burada ikisi de yüksek olan HDD'nin fiyatından satılıyor. 120 GB SSD yurtdışı 60$, o bile 2 TB HDD'den pahalı satılıyor, stok falan değil bunlar, yeni mal.