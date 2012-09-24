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RunCore'dan PCI-Express arayüzüne sahip yüksek performanslı SSD serisi: Kylin III

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,5b
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9
HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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RunCore'dan PCI-Express arayüzüne sahip yüksek performanslı SSD serisi: Kylin III
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Büyük ve orta ölçekli işletmeleri hedef alan SSD çözümleri hazırlayan RunCore, yüksek okuma ve yazma performanslarıyla ön plana çıkan Kylin III serisi SSD modellerinin duyurusunu gerçekleştirdi.
PCI-Express arayüzü ve MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını ile donatılan Kylin III, 450 GB, 785 GB ve 1.6 TB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle geliyor. Her bir kapasite seçeneğinin performans verileri şu şekilde;
450 GB
  • 1.5 GB/sn 4KB sıralı okuma hızı
  • 700 MB/sn 4KB sıralı yazma hızı
  • 360.000 IOPS rastgele 4KB okuma performansı
  • 175.000 IOPS rastgele 4KB yazma performansı
  • 900.000 IOPS rastgele 512B okuma performansı
  • 900.000 IOPS rastgele 512B yazma performansı                                                 
785 GB
  • 1.5 GB/sn 4KB sıralı okuma hızı
  • 1.1 GB/sn 4KB sıralı yazma hızı
  • 360.000 IOPS rastgele 4KB okuma performansı
  • 260.000 IOPS rastgele 4KB yazma performansı
  • 1.560.000 IOPS rastgele 512B okuma performansı
  • 900.000 IOPS rastgele 512B yazma performansı

1.6 TB
  • 3 GB/sn 4KB sıralı okuma hızı
  • 2 GB/sn 4KB sıralı yazma hızı
  • 700.000 IOPS rastgele 4KB okuma performansı
  • 500.000 IOPS rastgele 4KB yazma performansı
  • 3.000.000 IOPS rastgele 512B okuma performansı
  • 1.400.000 IOPS rastgele 512B yazma performansı
Hata öncesi kullanım süreleri 2 milyon saat olarak açıklanan Kylin III serisi, bekleme konumunda 15 watt'tan daha düşük; çalışırken ise 50 watt'tan daha düşük enerji harcıyor. Serinin fiyatına dair bilgi ise verilmemiş. Ancak fiyatların yüksek olacağına kesin gözüyle bakabiliriz.
RunCore'dan PCI-Express arayüzüne sahip yüksek performanslı SSD serisi: Kylin III
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hayyam_karadenizli 7 yıl en beğenilen
HDD ile SSD gerçekten rekabete girdiler, Türkiye'de 128 GB SSD ve 2 TB HDD 199liraya bulunabiliyorlar, Vatan Bilgisayar da bu gün 2 TB harici HDD yi 219 liraya satıyordu. vatanbilgisayar.com/...
HDD ile SSD gerçekten rekabete girdiler, Türkiye'de 128 GB SSD ve 2 TB HDD 199liraya bulunabiliyorlar, Vatan Bilgisayar da bu gün 2 TB harici HDD yi 219 liraya ...
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JoeyBane 7 yıl
3 milyon IOPS ne abi ya. Yuhh..
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Godolphin 7 yıl
3gb/sn hizlara bak inanilmaz.
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@lexiS 7 yıl
Hala alınabilirlik seviyeleri çok kötü maalesef.
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hacı.basat 7 yıl
Yurtdışında 60$ olanla 84$ olan mallar burada aynı fiyata mı satılıyor? Evet! İşte buna dikkat çekiyorum, yanlışsa yanlıştır ve de yanlış. 120 GB SSD'nin KDVsi kârı hava parası aracısı ıvırı zıvırı her şeyiyle burada satılabileceği gerçek fiyat en yüksek 125 lirayı geçmez, sıradışı özellikli modeller vardır pahalı, onlar da konunun dışında. Kısaca nerden 199 lirayı buluyor, muadil denilen 2 TB HDD'lerin fiyatından, insafsızlık.
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OverClocK1ng 7 yıl
"Ancak fiyatların yüksek olacağına kesin gözüyle bakabiliriz."

Hayli...
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Bizim piyasada algı şu an için 2TB HDD ve 128GB SSD'yi birbirine muadil koymuş, bundan SSD alacaklar zararlı çıkıyor ama 256GB SSD'ler 99$'ı görünce de iş tam tersine dönecektir, o zaman da HDD alacaklar zararda olacak, bu işin doğası böyle, rekabetin yan etkisi.
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DemirAtlı 7 yıl
Hasanhh
hayyam_karadenizliHDD ile SSD gerçekten rekabete girdiler, Türkiyede 128 GB SSD ve 2 TB HDD 199liraya bulunabiliyorlar, Vatan Bilgisayar da bu gün 2 TB harici HDD yi 219 liraya satıyordu.http://www.vatanbilgisayar.com/Harici%20Harddisk/seagate-stbv2000200-3,5-2tb-expansion-usb30--usb20-harici-disk/productdetails.aspx?I_ID=61351
İşte bu durum haksızlığın ne seviyede olduğunun bariz ispatı dostum, yurtdışında 2 TB HDD 84$, 128GB SSD 64$, burada ikisi de yüksek olan HDDnin fiyatından satılıyor. 120 GB SSD yurtdışı 60$, o bile 2 TB HDDden pahalı satılıyor, stok falan değil bunlar, yeni mal.

sonuna kadar çırpınıyolar ama er yada geç onunda düşecek fiyatı. 1-2 hafta öncesine kadar 1tb lar 200-220tl idi vatanda.
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hacı.basat 7 yıl
hayyam_karadenizli
HDD ile SSD gerçekten rekabete girdiler, Türkiyede 128 GB SSD ve 2 TB HDD 199liraya bulunabiliyorlar, Vatan Bilgisayar da bu gün 2 TB harici HDD yi 219 liraya satıyordu.http://www.vatanbilgisayar.com/Harici%20Harddisk/seagate-stbv2000200-3,5-2tb-expansion-usb30--usb20-harici-disk/productdetails.aspx?I_ID=61351

İşte bu durum haksızlığın ne seviyede olduğunun bariz ispatı dostum, yurtdışında 2 TB HDD 84$, 128GB SSD 64$, burada ikisi de yüksek olan HDD'nin fiyatından satılıyor. 120 GB SSD yurtdışı 60$, o bile 2 TB HDD'den pahalı satılıyor, stok falan değil bunlar, yeni mal.
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hayyam_karadenizli 7 yıl en beğenilen
HDD ile SSD gerçekten rekabete girdiler, Türkiye'de 128 GB SSD ve 2 TB HDD 199liraya bulunabiliyorlar, Vatan Bilgisayar da bu gün 2 TB harici HDD yi 219 liraya satıyordu. vatanbilgisayar.com/...
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