Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rus hacker 32 milyon Twitter hesabını hackledi Deep Web'de satıyor iddiası

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in sosyal medya hesaplarının hacklenmesinin ardından şimdi de 32 milyon Twitter hesabının hacklendiği bildiriliyor. Oturum açma bilgileri satışa çıkarılmış durumda.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,2b
1
7
sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geride bıraktığımız Mayıs ayında yüz milyonlarca LinkedIn ve Myspace kullanıcısına ait veriler bilgisayar korsanları tarafından sızdırılmıştı. Şimdi de aynı kişilerin Twitter kullanıcılarına ait hesap bilgilerini ele geçirdikleri bildiriliyor.
Tessa88 adına çalışan bir Rus hacker'ın 32 milyon Twitter hesabının kullanıcı adı ve şifrelerini içeren bir veritabanına sahip olduğu biliriliyor. Yani bu da Twitter'ın aylık aktif kullanıcı sayısının yüzde 10'undan daha fazlasının hesap bilgilerinin internete düştüğü anlamına geliyor.
Ayrıca Bkz. "Mark Zuckerberg'in sosyal medya hesapları hacklendi"
Tessa88 bu veritabanını 10 bitcoin ya da 5.810 dolara satışa çıkarmış durumda. Oturum açma bilgilerinin malware kullanılarak toplandığı tahmin ediliyor. LeakedSource, bilgisayar korsanlarının kötü amaçlı yazılımlarla Chrome ve Firefox gibi tarayıcılara kaydedilmiş kullanıcı adı ve şifreleri çalmış olabileceğini söylüyor.
Kısa bir süre önce NFL, Katy Perry, Mark Zuckerberg ve Drake gibi birkaç yüksek profilli hesabın hacklendiğine şahit olmuştuk. Bilgisayar korsanları bir hesabı ele geçirdiklerinde diğer hesaplara giriş yapabilmek için aynı parolayı kullananabiliyorlar. Bu nedenle eğer birden fazla hesap için aynı şifreyi kullanıyorsanız bu alışkanlığınızı değiştirmeniz gerekebilir. Tüm parolaları hatırlamak zor geliyorsa bir şifre yöneticisi kullanarak bu sorunu kolayca aşabilirsiniz.

http://www.zdnet.com/article/twitter-32-million-credentials-accounts-selling-online/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Computeus 3 yıl en beğenilen
Ama biz de daha iyisi var.
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Pi 3 yıl
Peki tum sifrelerimizi verdigimiz sifre yöneticisine guvenmeli miyiz?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TurkishMafia 3 yıl
İyiki de twitter kullanmıyorum.. Oldum olası sevmemiştim zaten..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
A.F.Y.D 3 yıl
bu ne dandikliktir, biri facebook , biri twitter, biri vkontakte hesaplarını çalıyor, internetteki bilgilerimin %90lık kısmını imha ettim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 3 yıl
Hırsızlığın adı Hack olmuş!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 3 yıl
Üyeliği ücretsiz olan uygulamaların, ileride bize pahalıya patlayacağı belliydi! Umarım bunlar daha iyi günlerimiz değildir! :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Computeus 3 yıl en beğenilen
Ama biz de daha iyisi var.
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Google Play, abonelik gelirlerinde avantaj sunacak 3 yıl Apple WhatsApp'la yarışmak için iMessage'ı Android'e getiriyor 3 yıl Bluetooth 5.0 ile tanışmaya hazır olun 3 yıl Euro 2016 maçları 4K olarak evinize geliyor 3 yıl 1 milyondan fazla elektrikli araç yollarda 3 yıl Dubai'den dev güneş enerjisi yatırımı 3 yıl Lenovo Phab2 Pro: Dünyanın ilk Project Tango telefonu 3 yıl Moto Z Force: Yine amiral gemisi ancak farkları var 3 yıl Musk-Pentagon gizli görüşmesi: Elon Musk Iron Man mi olacak? 3 yıl Motorola Moto Z: Dünyanın en ince amiral gemi akıllı telefonu 3 yıl HTC Vive kutusundan çıkıyor ön inceleme videosu "BSC Özel" 3 yıl Apple Music Türkçe içerik testi inceleme videosu 3 yıl Samsung SDI elektrlikli araçlar için batarya geliştirme işine odaklanıyor 3 yıl Apple'ın geliştiriciler konferansı WWDC 2016'da bizi neler bekliyor? 3 yıl Silverstone, Strider Essential serisini genişletiyor 3 yıl App Store önemli değişikliklere uğruyor 3 yıl Peugeot'dan yeni elektrikli yardımcı scooter: e-Kick 3 yıl Yolcu taşıyabilen ilk drone bu yıl gökyüzünde olacak 3 yıl Wacom, iF DESIGN AWARDS’dan dört ödül ile döndü 3 yıl Snapdragon 821 mi 823 mü? 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Rus hacker 32 milyon Twitter hesabını hackledi Deep Web'de satıyor iddiası Sonraki İşte Türkiye’nin dördüncü GSM operatörü ve numarası 3 yıl Microsoft, kurumlara yönelik taahhütlü Surface tablet satışlarına başlıyor 3 yıl Facebook Live üzerinde oyun akışları başlıyor 3 yıl McLaren'den 515 bin dolarlık tamamen karbon süper otomobil: MSO Carbon Series LT 3 yıl Euro 2016’da Eyfel Kulesi ülkelerin renklerine bürünecek 3 yıl Mevlana filmi için Leonardo DiCaprio'nun adı geçiyor 3 yıl HP Spectre X360 "Üst segment" 2si1 arada dizüstü incelemesi 3 yıl 10. nesil Honda Civic Hatchback kamuflajlı haliyle görüntülendi 3 yıl Office 365 kullanıcıları için proje yönetim uygulaması Planner indirmeye sunuldu 3 yıl Moto Z serisinde optik yakınlaştırma ihtimali 3 yıl Harvard bilim insanları "Biyonik Yaprak" ile sıvı yakıt üretmeyi başardı 3 yıl Terör olaylarını önceden haber veren Android ve iOS uygulaması 3 yıl 4.5G şebekelerinin en yeni özellikleri dünyada ilk defa Turkcell’de test ediliyor 3 yıl Lenovo Project Tango telefonu kameralar karşısında 3 yıl Android 6.0 ilk kez yüzde 10 barajını geçti 3 yıl Yerli eğitim uçağı Hürkuş havada kontak kapattı [Video] 3 yıl Intel Apollo Lake büyük bir performans artışı ile geliyor 3 yıl Mercedes, Tesla Model X’e rakip hazırlıyor 3 yıl 6GB RAM taşıyan OnePlus 3 benchmark testlerine düştü 3 yıl LeEco, Snapdragon 823 sürprizi yapabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim