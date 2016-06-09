Rus hacker 32 milyon Twitter hesabını hackledi Deep Web'de satıyor iddiası

Geride bıraktığımız Mayıs ayında yüz milyonlarca LinkedIn ve Myspace kullanıcısına ait veriler bilgisayar korsanları tarafından sızdırılmıştı. Şimdi de aynı kişilerin Twitter kullanıcılarına ait hesap bilgilerini ele geçirdikleri bildiriliyor.

Tessa88 adına çalışan bir Rus hacker'ın 32 milyon Twitter hesabının kullanıcı adı ve şifrelerini içeren bir veritabanına sahip olduğu biliriliyor. Yani bu da Twitter'ın aylık aktif kullanıcı sayısının yüzde 10'undan daha fazlasının hesap bilgilerinin internete düştüğü anlamına geliyor.

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Tessa88 bu veritabanını 10 bitcoin ya da 5.810 dolara satışa çıkarmış durumda. Oturum açma bilgilerinin malware kullanılarak toplandığı tahmin ediliyor. LeakedSource, bilgisayar korsanlarının kötü amaçlı yazılımlarla Chrome ve Firefox gibi tarayıcılara kaydedilmiş kullanıcı adı ve şifreleri çalmış olabileceğini söylüyor.

Kısa bir süre önce NFL, Katy Perry, Mark Zuckerberg ve Drake gibi birkaç yüksek profilli hesabın hacklendiğine şahit olmuştuk. Bilgisayar korsanları bir hesabı ele geçirdiklerinde diğer hesaplara giriş yapabilmek için aynı parolayı kullananabiliyorlar. Bu nedenle eğer birden fazla hesap için aynı şifreyi kullanıyorsanız bu alışkanlığınızı değiştirmeniz gerekebilir. Tüm parolaları hatırlamak zor geliyorsa bir şifre yöneticisi kullanarak bu sorunu kolayca aşabilirsiniz.

http://www.zdnet.com/article/twitter-32-million-credentials-accounts-selling-online/