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Mark Zuckerberg'in sosyal medya hesapları hacklendi

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'in Twitter ve Pinterest hesapları hacklendi. Enteresan olan şey deneyimli yöneticinin son derece basit bir şifre tercih etmesi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
15,4b
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29
sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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Milyarder teknoloji girişimcisi de hacklendi. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in sosyal medya hesaplarının bazıları hackerlar tarafından ele geçirildi. Pazar günü geç saatlerde gerçekleşen olay, saldırganların hesapları gasp ettiklerine dair mesajlar göndermeleriyle ortaya çıktı. Kendilerini OurMine Team olarak lanse eden bilgisayar korsanları Zuckerberg'in Twitter ve Pinterest hesaplarına girmeyi başardı.
Zuckerberg'in çalınan sosyal medya hesaplarının şifresinin "dadada" olduğu belirtilirken, Facebook hesabının bu saldırıdan etkilenmediği ifade edildi. Görünüşe göre Zuck, en temel güvenlik hatalarından birini yapmış durumda: aynı şifreyi kullanmak.
Ayrıca Bkz. "Twitter ve Yahoo birleşmesi gündemde"
Geride bıraktığımız 2012 yılında profesyonel sosyal ağ LinkedIn hacklenmiş ve 160 milyondan fazla hesap risk altına girmişti. O dönemki açık nedeniyle sızdırılan kullanıcı adı ve şifrelerinin kısa bir süre önce satışa sunulması Zuckerberg'in hesabının hacklenmesine neden olmuş gibi görünüyor.
Zuckerberg çok aktif bir Twitter kullanıcısı değil. Kendisi en son tweetini 2012 yılında göndermişti. Hackerlar tarafından gönderilen sahte tweetler de silinmiş durumda. Zuck'la aynı hatayı yapmak istemiyor musunuz? Güvenlik uzmanları sahip olduğunuz hesaplar için farklı ve kırılması güç şifreler kullanmanızı öneriyor. Böylece bir hesabınız tehlikeye girerse diğerleri etkilenmemiş olacak. Tüm parolaları hatırlamak zor geliyorsa bir şifre yöneticisi kullanabilirsiniz.

http://uk.businessinsider.com/mark-zuckerberg-twitter-pinterest-accounts-hacked-linkedin-hack-facebook-passwords-2016-6 Yorum Yaz
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WHITE_Wolf 3 yıl en beğenilen
eP_362

dadadadan başka şifre bulamamış mı?


Mark zuckerberg çok iyi bir yazılımcı değilki siz ne bekliyordunuz ilk kurduğu zamanki facebook proje diye üniversiteye sunarsın o kadar sevilmesinin sebebi bir bedava olması iki yayılmaya üniversite öğrencileri üzerinden başlaması zira o sıra zaten bunun gibi siteler zaten vardı.
eP_362dadadadan başka şifre bulamamış mı?Mark zuckerberg çok iyi bir yazılımcı değilki siz ne bekliyordunuz...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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OverClocK1ng 3 yıl
"Görünüşe göre Zuck,"

Asker arkadaşın olsa gerek...
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RevivaL 3 yıl
Büyük harf, küçük harf ve rakam kullanmazsan böyle olur işte Mark
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ASYAKURDU 3 yıl
şifre 123 mü yapmıs nabmıs :)
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LOSSLESSGAME 3 yıl
Amd64x2
Hacker şifre kıran değil, şifreye ihtiyaç duymayan kişidir. Lamerleri şımartıp duruyorsunuz.

Şifreyi kırmadan nasıl girecek. O kadar büyük bir güvenlik açığı varsa zaten onu hacklemeye değmez. Şaka bir yana şifreyi tahmin etmekle kırmak aynı şey değil. Şifre kırma deyince aklınıza sadece brute force yöntemi gelmesin. Daha profesyonel yöntemler de mevcut. Ha şifreyi tahmin edipte kırdık diyenlerden bahsetmiyorum. Onlar zaten lamer grubuna giriyor.
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Rachsuchtig 3 yıl
Da ayrı yazılır bi kere :)
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E_Aydin35 3 yıl
Komik bir olay gerçekten.. Dalga gecermiscesine Twitter'in ilk yıllarında söyle bir bakinayim rakibim neler yapmış gibisinden sanki hesap açmış adam :) Mark tabi tweet atmaz, aktif olsunda hayranlarini en büyük rakibinin içindemi beslesin :)
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SeKSandDoRT 3 yıl

bundan sonra şifrem ölene kadar "mokoko"
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JoeyBane 3 yıl
Adam çocukluğunu yaşayamamış sağa sola mermi sıkıyo "dadada"
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BekirTemel 3 yıl
Skandal
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DH Misafiri 3 yıl
Yeni şifre:markmarkmark :D
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kadirirdem 3 yıl
Adama ateş etmişler
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asosyal mühendis 3 yıl
Bunu forum şifrem yapcam. dododo daha iyi
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fthkn 3 yıl
Bu bir haber değildir. Bana ne bu bilgiden?
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