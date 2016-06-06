Mark Zuckerberg'in sosyal medya hesapları hacklendi

Milyarder teknoloji girişimcisi de hacklendi. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in sosyal medya hesaplarının bazıları hackerlar tarafından ele geçirildi. Pazar günü geç saatlerde gerçekleşen olay, saldırganların hesapları gasp ettiklerine dair mesajlar göndermeleriyle ortaya çıktı. Kendilerini OurMine Team olarak lanse eden bilgisayar korsanları Zuckerberg'in Twitter ve Pinterest hesaplarına girmeyi başardı.

Zuckerberg'in çalınan sosyal medya hesaplarının şifresinin "dadada" olduğu belirtilirken, Facebook hesabının bu saldırıdan etkilenmediği ifade edildi. Görünüşe göre Zuck, en temel güvenlik hatalarından birini yapmış durumda: aynı şifreyi kullanmak.

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Geride bıraktığımız 2012 yılında profesyonel sosyal ağ LinkedIn hacklenmiş ve 160 milyondan fazla hesap risk altına girmişti. O dönemki açık nedeniyle sızdırılan kullanıcı adı ve şifrelerinin kısa bir süre önce satışa sunulması Zuckerberg'in hesabının hacklenmesine neden olmuş gibi görünüyor.

Zuckerberg çok aktif bir Twitter kullanıcısı değil. Kendisi en son tweetini 2012 yılında göndermişti. Hackerlar tarafından gönderilen sahte tweetler de silinmiş durumda. Zuck'la aynı hatayı yapmak istemiyor musunuz? Güvenlik uzmanları sahip olduğunuz hesaplar için farklı ve kırılması güç şifreler kullanmanızı öneriyor. Böylece bir hesabınız tehlikeye girerse diğerleri etkilenmemiş olacak. Tüm parolaları hatırlamak zor geliyorsa bir şifre yöneticisi kullanabilirsiniz.

http://uk.businessinsider.com/mark-zuckerberg-twitter-pinterest-accounts-hacked-linkedin-hack-facebook-passwords-2016-6