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    Anlık Bildirim

    Facebook uygulamasında büyük hata: Otomatik arkadaşlık isteği gönderiyor

    Facebook uygulamasında otomatik arkadaşlık isteği gönderilmesine neden olan bir hata kullanıcıların hoşuna gitmedi. Bu hata üzerine Meta'dan kısa sürede açıklama geldi. 
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    Facebook uygulaması otomatik arkadaşlık isteği gönderiyor
    En büyük sosyal medya platformlarından biri olan Facebook, birçok uygulamada olduğu gibi kendi uygulamasında da istenmeyen durumlar yaşayabiliyor. Ama bu sefer kullanıcıların pek de hoşuna gitmeyen bir uygulama hatası ile gündemde.

    Otomatik arkadaşlık isteği gönderiyor

    Twitter'da pek çok kullanıcı otomatik arkadaşlık isteği gönderilmesine neden olan hata hakkında tweet'ler atmaya başladı. Bu hatada Facebook uygulamasını açıp daha sonra arkadaşınız olmayan birinin profiline girdiğinizde, uygulama otomatik olarak arkadaşlık isteği gönderiyor. Öyle ki Oliver Cragg isimli bir kullanıcı bu hatanın videosunu Twitter'da paylaştı.

    Yapılan hata üzerine Meta'dan açıklama geldi

    Yaşanılanların ardından bir Meta sözcüsü açıklama yaptı; "Facebook uygulamasında yapılan son güncelleme kısa bir süre için Facebook arkadaşlık isteklerinin yanlışlıkla gönderilmesine neden oldu. Bunun olmasını engelledik ve bunun neden olabileceği her türlü rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadelerinde bulundu.

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    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 1 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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