Facebook uygulamasında büyük hata: Otomatik arkadaşlık isteği gönderiyor

Otomatik arkadaşlık isteği gönderiyor
Twitter'da pek çok kullanıcı otomatik arkadaşlık isteği gönderilmesine neden olan hata hakkında tweet'ler atmaya başladı. Bu hatada Facebook uygulamasını açıp daha sonra arkadaşınız olmayan birinin profiline girdiğinizde, uygulama otomatik olarak arkadaşlık isteği gönderiyor. Öyle ki Oliver Cragg isimli bir kullanıcı bu hatanın videosunu Twitter'da paylaştı.
Yapılan hata üzerine Meta'dan açıklama geldi
Yaşanılanların ardından bir Meta sözcüsü açıklama yaptı; "Facebook uygulamasında yapılan son güncelleme kısa bir süre için Facebook arkadaşlık isteklerinin yanlışlıkla gönderilmesine neden oldu. Bunun olmasını engelledik ve bunun neden olabileceği her türlü rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadelerinde bulundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.