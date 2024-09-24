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Tam Boyutta Gör ChatGPT, Dall-E ve Sora gibi yapay zekaları ile tanınan OpenAI, bu sefer ilginç bir güvenlik açığıyla karşımıza çıkıyor. Modern teknolojinin zirve şirketi olarak görülen OpenAI’a ait bir Newsroom hesabının X’te hacklendiği görüldü. Henüz bunun kim tarafından yapıldığı belli olmasa da ele geçirilen hesaptan kripto para dolandırıcılığı yapıldı.

OpenAI hackelndi

Tam Boyutta Gör Henüz konu hakkında OpenAI’dan veya X’ten resmi bir açıklama gelmiş değil. Bu içerik yazıldığı sırada OpenAI Newsroom hesabında ilgili gönderi kaldırılmış ve her şey yolunda gibi görünüyordu.

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Elon Musk’ın sahibi olduğu X’te yer alan OpenAI Newsroom hesabı, firma hakkındaki haberleri paylaşmak için bu ayın başlarında açılmıştı. Yaklaşık 54 bin takipçisi olan @OpenAINewsroom hesabından geçtiğimiz saatlerde “$OPENAI” token reklamı yapan bir paylaşım yayına alındı.

Tam Boyutta Gör Yapılan paylaşımda “Al ve blockchain teknolojisi arasındaki boşluğu dolduran token $OPEANAI'yi duyurmaktan çok mutluyuz. Tüm OpenAI kullanıcıları $OPENAI'nin ilk arzından bir parça talep edebilirler. OPENAI'ye sahip olmak gelecekteki tüm beta programlarımıza erişim sağlayacaktır.” denildi. Paylaşımda ayrıca firmanın resmi sitesinin sahte bir sürümüne yönlendiren bir bağlantıya da yer verildi. Bu sitede $OPENAI kripto para birimini talep etmek için bir bölüm bulunuyor ve burada kripto cüzdanınızı bağlamanız talep ediliyor.

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Yapay zeka devi OpenAI’ın resmi “X” hesabı hacklendi