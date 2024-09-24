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    Yapay zeka devi OpenAI’ın resmi “X” hesabı hacklendi

    ChatGPT, Sora ve o1 gibi yapay zekaları geliştiren OpenAI’ın resmi X Newsroom hesabı hacklendi. Çalınan hesaptan ise kripto para dolandırıcılığı yapılmaya çalışıldı.
    Yapay zeka devi OpenAI’ın resmi “X” hesabı hacklendi Tam Boyutta Gör
    ChatGPT, Dall-E ve Sora gibi yapay zekaları ile tanınan OpenAI, bu sefer ilginç bir güvenlik açığıyla karşımıza çıkıyor. Modern teknolojinin zirve şirketi olarak görülen OpenAI’a ait bir Newsroom hesabının X’te hacklendiği görüldü. Henüz bunun kim tarafından yapıldığı belli olmasa da ele geçirilen hesaptan kripto para dolandırıcılığı yapıldı.

    OpenAI hackelndi

    Yapay zeka devi OpenAI’ın resmi “X” hesabı hacklendi Tam Boyutta Gör
    Henüz konu hakkında OpenAI’dan veya X’ten resmi bir açıklama gelmiş değil. Bu içerik yazıldığı sırada OpenAI Newsroom hesabında ilgili gönderi kaldırılmış ve her şey yolunda gibi görünüyordu.

    Elon Musk’ın sahibi olduğu X’te yer alan OpenAI Newsroom hesabı, firma hakkındaki haberleri paylaşmak için bu ayın başlarında açılmıştı. Yaklaşık 54 bin takipçisi olan @OpenAINewsroom hesabından geçtiğimiz saatlerde “$OPENAI” token reklamı yapan bir paylaşım yayına alındı.

    Yapay zeka devi OpenAI’ın resmi “X” hesabı hacklendi Tam Boyutta Gör
    Yapılan paylaşımda “Al ve blockchain teknolojisi arasındaki boşluğu dolduran token $OPEANAI'yi duyurmaktan çok mutluyuz. Tüm OpenAI kullanıcıları $OPENAI'nin ilk arzından bir parça talep edebilirler. OPENAI'ye sahip olmak gelecekteki tüm beta programlarımıza erişim sağlayacaktır.” denildi. Paylaşımda ayrıca firmanın resmi sitesinin sahte bir sürümüne yönlendiren bir bağlantıya da yer verildi. Bu sitede $OPENAI kripto para birimini talep etmek için bir bölüm bulunuyor ve burada kripto cüzdanınızı bağlamanız talep ediliyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 2 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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