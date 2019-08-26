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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rusların Rolls-Royce'u olarak anılan Aurus, Moskova'da ilk showroom'unu açtı

Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in makam aracı olarak tanıdığımız Aurus Senat, yoluna emin adımlarla devam ediyor. Aurus'un ilk showroom'u Moskova'da açıldı. Yakında Çin'de de bir showroom açılacak.
4 sa.
1,4b
14
10
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Rusların Rolls-Royce'u olarak anılan Aurus, Moskova'da ilk showroom'unu açtı
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Rusya’nın Rolls-Royce’u olarak anılan lüks otomobil üreticisi Aurus, ülkedeki ilk showroom’unu Moskova’da açtı. Showroom’da Aurus Senat’ın sedan versiyonu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de kullandığı limuzin versiyonu sergileniyor.

Rus yapımı Aurus Senat, geçmişte Sovyet liderlerini taşıyan ZIL sedanların halefi olarak görülüyor. Fakat Aurus’un gelecek planları Rusya ile sınırlı değil. Lüks otomobil üreticisi Çin, Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu pazarlarında da şansını denemek istiyor. Bu bağlamda markanın ilk atılımı 2020 yılında Çin’de Moskova’dakine benzer bir showroom açmak olacak.

Gelelim bu lüks otomobilin fiyatına. Şubat ayından bu yana ön siparişe açık olan Aurus Senat’ın Rusya’daki fiyatı 18 milyon ruble, yani yaklaşık 274 bin dolar’dan başlıyor. Zırhlı versiyon ve uzun aks mesafesi gibi detaylar eklendikçe bu fiyat daha da yukarı çıkıyor. Aurus CEO’su Adil Shirinov, potansiyel müşterilerinin yalnızca devlet adamları olmadığını, aynı zamanda iş adamlarından da yoğun talep beklediklerini belirtiyor.

Aurus Senat’ın kaputu altında elektrik motoruyla desteklenen 4.4 litrelik V8 ünite bulunuyor. toplamda üretilen 590 beygirlik güç, dört tekerleğe birden 9 ileri otomatik şanzımanla aktarılıyor. Aurus Senat bu kombinasyonla birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 6 saniyenin altında tamamlıyor. Senat’ın zırhlı ve uzun aks mesafeli versiyonunda da bu motor tercih edilebiliyor. Fakat seçenekler arasında 848 beygir güç üreten 6.6 litrelik V12 motor da mevcut.

Aurus’un gelecek planları arasında ürün gamını dört koltuklu üstü açılır bir model, bir minivan ve bir SUV ile genişletmek yer alıyor. Tabii ki bu modellerin hibrit veya tam elektrikli versiyonları da planlara dahil. Söz konusu araçların 2024-2025 yılları arasında hazır olması hedefleniyor.



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Oguz_Cole 4 sa. en beğenilen
Hayal ettim güzeldi, hayal vergisini nereye ödüyorum?
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iDoctor 3 sa.
İnsan utanır bunu yaparken, bildiğin tasarım hırsızlığı. Komik.
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insanikamil 10 dk.
resmen çalmışlar ayıptır
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yalinalp93 1 sa. yeni yorumcu
nike---naik
adidas-- abidas
sony--fony
...vs gibi bişey olmuş bu.
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McLaren64 2 sa.
Youtube videolarını izledim. Malzeme kalitesi falan beklenilenin altında. Tasarım desen Rolls Royce'un direkt çakması zaten. İstenilen fiyat da aşırı pahalı. O parayı veren adam biraz daha verip Rolls Royce ya da Bentley alıp yoluna bakar. Rus malına o para verilmez.
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porsche911gt2 3 sa.
Keşke tasarımı biraz özgün olsaydı
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dugers 3 sa.
s400 yanına promasyon olarak 2 tane atsalardı ne güzel olurdu.
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WB 3 sa.
Bir cagin kapanip yeni bir cagin acilmasina tahminen oldukca az kaldi..
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iDoctor 3 sa.
İnsan utanır bunu yaparken, bildiğin tasarım hırsızlığı. Komik.
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JuliusStrasser 1 sa.
ses yapma stein synagogue'na geri dön
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End7je7sjsaj 3 sa. yeni yorumcu
Bizim merso lardan iyi ise makam aracı olarak almamız iyi olur.
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Oguz_Cole 4 sa. en beğenilen
Hayal ettim güzeldi, hayal vergisini nereye ödüyorum?
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