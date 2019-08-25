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Çin, ABD menşeli otomobillere yüzde 25 ek vergi uygulayacak

Çin ve ABD arasında sular durulmuyor. Trump'ın Çin'den gelen 300 milyar dolarlık ürünlere %10 ek vergi açıklamasından sonra Çin'den misilleme geldi. ABD menşeli otomobillere %25 ek vergi uygulanacak.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Çin, ABD menşeli otomobillere yüzde 25 ek vergi uygulayacak
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ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları dur durak bilmiyor. Çin’in ABD’den ithal edilen 75 milyar dolarlık ürünlerin tamamına ek vergi getirme kararı suların yeniden ısınmasına neden oldu. Bu karar içerisinde ABD’den gelen otomobilleri kapsayan yüzde 25’lik ek vergi de bulunuyor.

Çin’in ek vergi kararı şüphesiz ki pek çok ABD’li şirketi etkileyecek. Otomotiv özelinde bakarsak eğer, bu durumdan en çok etkilenenlerin BMW, Mercedes, Ford ve Tesla olacağı aşikar. Gerçi Tesla’nın Çin’deki yeni fabrika sayesinde bu durumdan sıyrılması mümkün. Fakat ABD’de üretilen ve Çin’de oldukça popüler olan BMW X5, Mercedes GLE ve Mercedes GLS modelleri için aynı şeyi söylemek zor. Bu araçlar yeni ek vergiyle birlikte çok daha pahalı olacak.

Öte yandan Ford’a baktığımızda geçtiğimiz yıl Çin’de 46 binin üzerinde ABD menşeli araç sattığını görüyoruz. “Bu iki büyük ekonominin birlikte denge içinde çalışması şart” diyen ABD’li şirketin satışları da yeni ek vergiden büyük oranda etkilenecek. Zira Uluslararası Otomobil Üreticileri Federasyonu’nun CEO’su John Bozella’ya göre Çin’in 2017 yılında uyguladığı vergiler ABD’nin otomobil ihracatını yüzde 50 oranında düşürmüştü. Dolayısıyla bu durumun yeniden yaşanmasını hiçbir üretici istemiyor.

Çin’in ABD’den gelen ürünlere ek vergi uygulama kararı aslında sürpriz değil. Zira ABD Başkanı Donald Trump, Çin’den gelen 300 milyar dolarlık ürünlerin tamamına yıl sonundan itibaren yüzde 10 ek vergi uygulayacaklarını açıklamıştı. Çin’in ek vergi kararını duyurmasının ardından Trump’tan “Çin olmadan çok daha iyi olacağız” ve “ABD’li şirketler Çin’e alternatif aramaya başlasın” şeklinde açıklamalar geldi.



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hamza5806 20 dk.
Çin abdden 150 milyar dolarlik mal aliyor her yıl
Abd 450 milyar dolarlik mal alıyor
Bu yuzden Trump surekli aradaki 300 milyar dolarlık farka ek zam koyuyor
Yani dogru hareket ederse ipler abdnin elinde aslında ama bu meseleye gerekli önem verilmiyor hala abd ve müttefikleri tarafından bence
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tobepeople 21 dk.
Huawei'in işletim sistemi tutarsa Amerika'nın yanlışını gösterecek zaten. Çin her firmanın girmeye çalıştığı bir pazar ki buna ok ilk 100 yani en büyükler dahil. Çin Amerika'nın bütün firmalarına %25 ek vergi getirmeli ki ettiklerini bulsunlar. Çin'de her şey üretiliyor zaten ,dışarıya muhtaç değiller bizim aksimize. Bunun düzeltilmesi de çok kolay Amerika için, Trump'ın değişmesi ki Kamala H. Gelecektir muhtemelen. Yaşı çok uygun yaptıkları da ama kukla başkan yapamazlar onu tek kusuru bu!
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blackzeros 31 dk.
trumpin derdi çin'in aşırı güçlenip kendileri icin daha buyuk tehdit olmasi, yoksa kendi ekonomileri icin iyi olup olmamasını cok onemsedigini sanmiyorum.
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Lord Melkor 44 dk.
Böyle bir savaşı Çin in kazanacağını düşünüyorum. Bunun da Abd ye ciddi zararları olacaktır. Trump ın yaptığı şey aptal işi
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Nevfel 1 sa.
Trumpı sevmesem de kendi ülke menfaati için çine yaptıkları doğru.
35 trilyon dolara ulaşmış borç nedeniyle abd çıkış yolu arıyor. Ama borcu kapatma imkanları yok.
Çünki doları basan FED özel ve yahudilerin elinde. Abd borcunu ödeyebilmek için borçlu olduğu FED'den tekrar borç alıyor! Netice borç sürekli artıyor ve kapatma imkanları yok. Bu işe karşı çıkıp FED'e el koyan Kennedy suikaste kurban gitti sonra gelen nixon hemen yahudilere geri teslim etti FED'i.
Bu savaş bakalım nereye varacak.
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blackzeros 38 dk. Nevfel
tr.sputniknews.com/...
hakkaten trump baya ugrasiyormus borcu dusurmek icin...
"Borç tutarı ABD Başkanı Trump'ın Aralık 2017'deki vergi indirimi tasarısını imzalamasından ve Kongre'nin yerel ve askeri programlara harcamaları artırmasından bu yana sürekli olarak artış gösteriyor."
"Hükümet borcu, yıllık bütçe açıklarının toplamıyken Kongre Bütçe Ofisi (CBO), bu yılki açığın 897 milyar dolar tutarında olacağını öngörüyor.
CBO'nun tahminlerine göre bütçe açığı, 2022 mali yılına gelindiğinde 1 trilyon dolara ulaşacak ve 2029'a kadar hiçbir zaman bu rakamın altına düşmeyecek."
sen bu bilgileri nerden aldın bilmem ama tam tersini yaziyor sputnik.
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