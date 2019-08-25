Çin, ABD menşeli otomobillere yüzde 25 ek vergi uygulayacak

Çin’in ek vergi kararı şüphesiz ki pek çok ABD’li şirketi etkileyecek. Otomotiv özelinde bakarsak eğer, bu durumdan en çok etkilenenlerin BMW, Mercedes, Ford ve Tesla olacağı aşikar. Gerçi Tesla’nın Çin’deki yeni fabrika sayesinde bu durumdan sıyrılması mümkün. Fakat ABD’de üretilen ve Çin’de oldukça popüler olan BMW X5, Mercedes GLE ve Mercedes GLS modelleri için aynı şeyi söylemek zor. Bu araçlar yeni ek vergiyle birlikte çok daha pahalı olacak.
Öte yandan Ford’a baktığımızda geçtiğimiz yıl Çin’de 46 binin üzerinde ABD menşeli araç sattığını görüyoruz. “Bu iki büyük ekonominin birlikte denge içinde çalışması şart” diyen ABD’li şirketin satışları da yeni ek vergiden büyük oranda etkilenecek. Zira Uluslararası Otomobil Üreticileri Federasyonu’nun CEO’su John Bozella’ya göre Çin’in 2017 yılında uyguladığı vergiler ABD’nin otomobil ihracatını yüzde 50 oranında düşürmüştü. Dolayısıyla bu durumun yeniden yaşanmasını hiçbir üretici istemiyor.
Çin’in ABD’den gelen ürünlere ek vergi uygulama kararı aslında sürpriz değil. Zira ABD Başkanı Donald Trump, Çin’den gelen 300 milyar dolarlık ürünlerin tamamına yıl sonundan itibaren yüzde 10 ek vergi uygulayacaklarını açıklamıştı. Çin’in ek vergi kararını duyurmasının ardından Trump’tan “Çin olmadan çok daha iyi olacağız” ve “ABD’li şirketler Çin’e alternatif aramaya başlasın” şeklinde açıklamalar geldi.
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Abd 450 milyar dolarlik mal alıyor
Bu yuzden Trump surekli aradaki 300 milyar dolarlık farka ek zam koyuyor
Yani dogru hareket ederse ipler abdnin elinde aslında ama bu meseleye gerekli önem verilmiyor hala abd ve müttefikleri tarafından bence
35 trilyon dolara ulaşmış borç nedeniyle abd çıkış yolu arıyor. Ama borcu kapatma imkanları yok.
Çünki doları basan FED özel ve yahudilerin elinde. Abd borcunu ödeyebilmek için borçlu olduğu FED'den tekrar borç alıyor! Netice borç sürekli artıyor ve kapatma imkanları yok. Bu işe karşı çıkıp FED'e el koyan Kennedy suikaste kurban gitti sonra gelen nixon hemen yahudilere geri teslim etti FED'i.
Bu savaş bakalım nereye varacak.
hakkaten trump baya ugrasiyormus borcu dusurmek icin...
"Borç tutarı ABD Başkanı Trump'ın Aralık 2017'deki vergi indirimi tasarısını imzalamasından ve Kongre'nin yerel ve askeri programlara harcamaları artırmasından bu yana sürekli olarak artış gösteriyor."
"Hükümet borcu, yıllık bütçe açıklarının toplamıyken Kongre Bütçe Ofisi (CBO), bu yılki açığın 897 milyar dolar tutarında olacağını öngörüyor.
CBO'nun tahminlerine göre bütçe açığı, 2022 mali yılına gelindiğinde 1 trilyon dolara ulaşacak ve 2029'a kadar hiçbir zaman bu rakamın altına düşmeyecek."
sen bu bilgileri nerden aldın bilmem ama tam tersini yaziyor sputnik.