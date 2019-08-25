Çin, ABD menşeli otomobillere yüzde 25 ek vergi uygulayacak

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ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları dur durak bilmiyor. Çin’in ABD’den ithal edilen 75 milyar dolarlık ürünlerin tamamına ek vergi getirme kararı suların yeniden ısınmasına neden oldu. Bu karar içerisinde ABD’den gelen otomobilleri kapsayan yüzde 25’lik ek vergi de bulunuyor.

Çin’in ek vergi kararı şüphesiz ki pek çok ABD’li şirketi etkileyecek. Otomotiv özelinde bakarsak eğer, bu durumdan en çok etkilenenlerin BMW, Mercedes, Ford ve Tesla olacağı aşikar. Gerçi Tesla’nın Çin’deki yeni fabrika sayesinde bu durumdan sıyrılması mümkün. Fakat ABD’de üretilen ve Çin’de oldukça popüler olan BMW X5, Mercedes GLE ve Mercedes GLS modelleri için aynı şeyi söylemek zor. Bu araçlar yeni ek vergiyle birlikte çok daha pahalı olacak.

Öte yandan Ford’a baktığımızda geçtiğimiz yıl Çin’de 46 binin üzerinde ABD menşeli araç sattığını görüyoruz. “Bu iki büyük ekonominin birlikte denge içinde çalışması şart” diyen ABD’li şirketin satışları da yeni ek vergiden büyük oranda etkilenecek. Zira Uluslararası Otomobil Üreticileri Federasyonu’nun CEO’su John Bozella’ya göre Çin’in 2017 yılında uyguladığı vergiler ABD’nin otomobil ihracatını yüzde 50 oranında düşürmüştü. Dolayısıyla bu durumun yeniden yaşanmasını hiçbir üretici istemiyor.

Çin’in ABD’den gelen ürünlere ek vergi uygulama kararı aslında sürpriz değil. Zira ABD Başkanı Donald Trump, Çin’den gelen 300 milyar dolarlık ürünlerin tamamına yıl sonundan itibaren yüzde 10 ek vergi uygulayacaklarını açıklamıştı. Çin’in ek vergi kararını duyurmasının ardından Trump’tan “Çin olmadan çok daha iyi olacağız” ve “ABD’li şirketler Çin’e alternatif aramaya başlasın” şeklinde açıklamalar geldi.