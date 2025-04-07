Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Chery, uygun fiyatlı QQ serisini yeniden piyasaya sürecek

    2003 yılında "gençlerin ilk otomobili" mottosuyla piyasaya sürülen ancak düşük performansı nedeniyle 2014 yılında sonlandırılan QQ serisi, modern haliyle yeniden piyasaya sürülecek.
    Chery, uygun fiyatlı QQ serisini yeniden piyasaya sürecek Tam Boyutta Gör
    Chery, 2014 yılında düşük satış performansı nedeniyle üretimini durdurduğu QQ hatchback serisini yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 3 Nisan’da Chery Otomobil Genel Müdür Yardımcısı Li Xueyong, Chery QQ konsept aracının resmi görsellerini paylaştı. Araç, bu ayın ilerleyen günlerinde Şanghay Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak.

    Chery, QQ serisini “gençlerin ilk otomobili” olarak konumlandırmış, 2003 yılında piyasaya sürülen QQ3, ardından gelen QQ6 ve QQme modelleriyle seriyi genişletmişti. Serinin satışları, ilk yılında 40 bin adedi aşarak dikkat çekti. 2005 yılında aylık satışlar 10.000 adedi geçti ve toplamda 1.4 milyon adedin üzerinde satış rakamına ulaşıldı. Bu başarıda, 4.100 dolar gibi düşük bir fiyat etiketinin de etkisi büyüktü. Ancak sonraki modeller beklentileri karşılayamayınca seri 2014’te üretimden kaldırıldı.

    Chery, uygun fiyatlı QQ serisini yeniden piyasaya sürecek Tam Boyutta Gör
    Aradan geçen 20 yılın ardından, yeni konsept araç çok daha modern bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Siyah-beyaz gövde rengi, yuvarlatılmış hatlar, ön yüzde kapalı panjur, geometrik farlar ve yeni “Qq” logosu dikkat çekiyor. Yan taraftan bakıldığında ise dijital yan aynalar ve siyah-beyaz gövdeyle uyumlu “+” şeklindeki jantlar öne çıkıyor.

    C sütunu arkasında tekrar karşımıza çıkan “Qq” logosu ve yan etekte yer alan “Chery Design” ibaresi tasarıma modern bir dokunuş katıyor. Arka bölümde ise tasarım dili ön yüzdekiyle benzerlik gösteriyor. Üst kısma yerleştirilmiş fren lambası da dikkat çekici detaylar arasında.

    Chery, uygun fiyatlı QQ serisini yeniden piyasaya sürecek Tam Boyutta Gör
    Chery QQ serisinin üretimden kaldırılmasının üzerinden 10 yıl geçti. Bu süreçte Çin'de mini elektrikli araçlar, uygun fiyatları sayesinde giderek daha popüler hale geldi. SGMW'nin Wuling Hongguang Mini EV’si ve Geely Geome’nin Xingyuan modeli gibi rakiplerin oldukça güçlü olduğu bu pazarda, Chery’nin QQ serisinin başarılı olup olamayacağı merak konusu.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kung Fu ustasını sarsmayan süspansiyon

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hava harp okulu nasıl kazanılır start stop neden çalışmaz gözleri açılmamış yavru kedi nasıl beslenir gta san andreas crack rover 216 si

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 Pro Max
    Apple iPhone 15 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G9 9M3G7AT13
    HP 255 G9 9M3G7AT13
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum