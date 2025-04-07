Chery, uygun fiyatlı QQ serisini yeniden piyasaya sürecek

Chery, QQ serisini “gençlerin ilk otomobili” olarak konumlandırmış, 2003 yılında piyasaya sürülen QQ3, ardından gelen QQ6 ve QQme modelleriyle seriyi genişletmişti. Serinin satışları, ilk yılında 40 bin adedi aşarak dikkat çekti. 2005 yılında aylık satışlar 10.000 adedi geçti ve toplamda 1.4 milyon adedin üzerinde satış rakamına ulaşıldı. Bu başarıda, 4.100 dolar gibi düşük bir fiyat etiketinin de etkisi büyüktü. Ancak sonraki modeller beklentileri karşılayamayınca seri 2014’te üretimden kaldırıldı.
C sütunu arkasında tekrar karşımıza çıkan “Qq” logosu ve yan etekte yer alan “Chery Design” ibaresi tasarıma modern bir dokunuş katıyor. Arka bölümde ise tasarım dili ön yüzdekiyle benzerlik gösteriyor. Üst kısma yerleştirilmiş fren lambası da dikkat çekici detaylar arasında.