Chery, uygun fiyatlı QQ serisini yeniden piyasaya sürecek

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Tam Boyutta Gör Chery, 2014 yılında düşük satış performansı nedeniyle üretimini durdurduğu QQ hatchback serisini yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 3 Nisan’da Chery Otomobil Genel Müdür Yardımcısı Li Xueyong, Chery QQ konsept aracının resmi görsellerini paylaştı. Araç, bu ayın ilerleyen günlerinde Şanghay Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak.

Chery, QQ serisini “gençlerin ilk otomobili” olarak konumlandırmış, 2003 yılında piyasaya sürülen QQ3, ardından gelen QQ6 ve QQme modelleriyle seriyi genişletmişti. Serinin satışları, ilk yılında 40 bin adedi aşarak dikkat çekti. 2005 yılında aylık satışlar 10.000 adedi geçti ve toplamda 1.4 milyon adedin üzerinde satış rakamına ulaşıldı. Bu başarıda, 4.100 dolar gibi düşük bir fiyat etiketinin de etkisi büyüktü. Ancak sonraki modeller beklentileri karşılayamayınca seri 2014’te üretimden kaldırıldı.

Tam Boyutta Gör Aradan geçen 20 yılın ardından, yeni konsept araç çok daha modern bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Siyah-beyaz gövde rengi, yuvarlatılmış hatlar, ön yüzde kapalı panjur, geometrik farlar ve yeni “Qq” logosu dikkat çekiyor. Yan taraftan bakıldığında ise dijital yan aynalar ve siyah-beyaz gövdeyle uyumlu “+” şeklindeki jantlar öne çıkıyor.

C sütunu arkasında tekrar karşımıza çıkan “Qq” logosu ve yan etekte yer alan “Chery Design” ibaresi tasarıma modern bir dokunuş katıyor. Arka bölümde ise tasarım dili ön yüzdekiyle benzerlik gösteriyor. Üst kısma yerleştirilmiş fren lambası da dikkat çekici detaylar arasında.

Tam Boyutta Gör Chery QQ serisinin üretimden kaldırılmasının üzerinden 10 yıl geçti. Bu süreçte Çin'de mini elektrikli araçlar, uygun fiyatları sayesinde giderek daha popüler hale geldi. SGMW'nin Wuling Hongguang Mini EV’si ve Geely Geome’nin Xingyuan modeli gibi rakiplerin oldukça güçlü olduğu bu pazarda, Chery’nin QQ serisinin başarılı olup olamayacağı merak konusu.

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Chery, uygun fiyatlı QQ serisini yeniden piyasaya sürecek