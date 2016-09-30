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Rusya, Microsoft ve ürünlerine savaş açtı

Yabancı teknoloji ürünleri yerine alternatif yerli uygulamalara yönelmek gerektiğini düşünen Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, devlet kurumlarında Microsoft ürünlerini kaldırmaya başladı.
2 yıl
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İşletim Sistemleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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2014 yılından bu yana başta Amerika merkezli yazılımlar olmak üzere yabancı programların yerine milli uygulamaların kullanılması gerektiğini belirten Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, uzun süredir gündemde olan değişim süreci için düğmeye bastı.
Bir konuşmasında yabancı sermaye yazılımların ülke ekonomisine ciddi anlamda zarar verebileceğini ve ilerleyen dönemlerde kontrol edilemeyecek çapta bir probleme dönüşeceğini ifade eden Putin’in ilk kurbanı ise dünyanın en büyük teknoloji üreticisi Microsoft oldu.

Outlook kullanımı yasaklanıyor, yabancı şirketlere ağır vergi yükü getiriliyor

Bu kapsamda ülkenin başkenti Moskova’daki kamu kurumlarında Microsoft yazılımları yerine alternatif uygulamalar tercih edilecek. Öncelikle devletin sahibi olduğu mobil operatör Rostelecom'un yaklaşık 6 bin bilgisayarında kurulu olan Outlook yazılımları kaldırılacak ve yerine yerel e-posta servisi kurulacak. İkinci adım olarak devlet dairelerindeki 600 bine yakın bilgisayarda Rus yazılımları kullanılmaya başlanacak ve Rusya’da Microsoft büyük ölçüde temizlenecek.
Rusya’nın ekonomik yapının korunması adına aldığı bir diğer önlem ise vergilerdeki düzenlemeler. Rusya’da bulunan ABD şirketlerine ağır vergi yükü getirmeyi planlayan Vladimir Putin, böylelikle Microsoft ve benzeri markaları Rus şirketlerine nazaran daha yüksek fiyatlarda çalışmaya zorlayacak. Buna bağlı olarak halkın ve firmaların yerli Rus yazılımlara yönelmeleri sağlanacak.

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Guest-BF8E9B238 2 yıl en beğenilen
Lider dediğin işte böyle her konuda bilgili olur ve ülkesini düşünür. Birde bizimkine bak. Anca eyyy israil eyyy bilmemne başka bi cacık yok.
3 Yanıt Yanıtla +22
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teramit 2 yıl
Mesele maliyet değil güvenlik, 3-5 bin pc nin işletim sistemi gideri ne olacak.Abd nin eline kamu yazışmaları geçmesin diye kasıyorlar.
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asig 2 yıl
adam dogru yolda ya biz
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alper-tgn 2 yıl
Rusya da her şeye savaş açıyor sonra açtığıyla kalıyor.
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ShuHan 2 yıl
bizde Lozan ni tartışalım hilafet getirmeye çalışıp kısa köle lik sistemine tabi olalim
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kazuya58 2 yıl
Rusya şakşakçılığı yapıp ülkesine söven şahısların kaç tanesi windows, office vs yazılımlarını kullanmayıp alternatif yazılım kullanıyor acaba?

cevap: 0

İmkanı olduğu halde kendi fikirlerini uygulamak ve arkasında durmaktan aciz olanlar forum köşelerinde 2dk da ülke kurtarıyor...

Bi bitmediniz be...
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merfarukkk 2 yıl
Şu Onların icad ettiği bilgisayarı,yazılım dilini, uydusunu, teknolojisini kullanıp'da abd ye cia ya bilgi vermemeye çalışıyorlar ya :D:D sadece gülüyorum
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gs09gs09 2 yıl
Maksat microsofta giden para degil kurumlara toptan veriolar zaten cok uciza geliyor maksat bilgi sizdirma intel ve microsoft arka planda cok iyi veri sizdiriyor ;)
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Hubalahubhub 2 yıl
Yandex e de savas acsin adil olsun virus mudur nedir Allah in belası.
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Rizeli55 2 yıl
Amerikan düşmanı birinin amerikan teknolojisini,ilacını,ilmini,ürününü kullanması başlı başına garip durum bence....
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winxperror 2 yıl
Amarigan ürünlerinden kurtulacağız derken CS:GO'yu yasaklarlarsa ortalık karışır.
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seker1adam 2 yıl
Bence gayet doğru bir düşünce başkalarına muhtaç olmadan birşeyleri sürdürebilmek lazım
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argat44 2 yıl
P A R D U S
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AC_Hawker 2 yıl
"ııiyyyyy içine kapanık, yenilikleri reddeden, aptal diktatörlük sistemleri. Dünyaya kendini kapatıyor. Bari bizi örnek alsaydın. Dünya global oldu bu hala nelerle uğraşıyor. Ameriğğayı geçemezsin ki böyle. microsoft kiiim sen kim?"
üff slk.
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