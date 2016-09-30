Rusya, Microsoft ve ürünlerine savaş açtı

2014 yılından bu yana başta Amerika merkezli yazılımlar olmak üzere yabancı programların yerine milli uygulamaların kullanılması gerektiğini belirten Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, uzun süredir gündemde olan değişim süreci için düğmeye bastı.

Bir konuşmasında yabancı sermaye yazılımların ülke ekonomisine ciddi anlamda zarar verebileceğini ve ilerleyen dönemlerde kontrol edilemeyecek çapta bir probleme dönüşeceğini ifade eden Putin’in ilk kurbanı ise dünyanın en büyük teknoloji üreticisi Microsoft oldu.

Outlook kullanımı yasaklanıyor, yabancı şirketlere ağır vergi yükü getiriliyor

Bu kapsamda ülkenin başkenti Moskova’daki kamu kurumlarında Microsoft yazılımları yerine alternatif uygulamalar tercih edilecek. Öncelikle devletin sahibi olduğu mobil operatör Rostelecom'un yaklaşık 6 bin bilgisayarında kurulu olan Outlook yazılımları kaldırılacak ve yerine yerel e-posta servisi kurulacak. İkinci adım olarak devlet dairelerindeki 600 bine yakın bilgisayarda Rus yazılımları kullanılmaya başlanacak ve Rusya’da Microsoft büyük ölçüde temizlenecek.

Rusya’nın ekonomik yapının korunması adına aldığı bir diğer önlem ise vergilerdeki düzenlemeler. Rusya’da bulunan ABD şirketlerine ağır vergi yükü getirmeyi planlayan Vladimir Putin, böylelikle Microsoft ve benzeri markaları Rus şirketlerine nazaran daha yüksek fiyatlarda çalışmaya zorlayacak. Buna bağlı olarak halkın ve firmaların yerli Rus yazılımlara yönelmeleri sağlanacak.