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uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rusya, uzay çöpü sorununa karşın kendi kendini yok edebilen uydu geliştirdi

Rusya, gelecekte uzay görevlerini durma noktasına getirebileceği düşünülen "uzay çöpü" sorununa bir çözüm olması maksadıyla kendi kendini imha edebilen uydular geliştirdiğini açıkladı.
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Uzay
Gökhan G.
Editör
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Rusya, uzay çöpü sorununa karşın kendi kendini yok edebilen uydu geliştirdi
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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) uzay çöpü sorununa bir çözüm olması maksadıyla geliştirip patentini aldığı uydu, geri döndürülemez bir arızayla karşılaştığında veya çalışamaz duruma geldiğinde kendi kendini imha edebiliyor.

Uydunun imhasına karar verildiğinde Dünya’dan gönderilecek bir sinyal sayesinde işlemin başlatılacağı ve uzay aracının “buharlaşacağı” ifade edilmiş.

Alınan patente göre süblimleşebilen malzemelerden üretilmesi öngörülen uydular, imha durumunda sıvı hali es geçerek katı halden direk olarak gaz haline geçebilecekler.

Roscosmos’da görev yapan uzmanların 2016 yılında yapmış oldukları çalışmada; uzay çöpü sorununun çözülmemesi halinde uzay keşif görevlerinin durma noktasına gelebileceği ifade edilmişti. Alçak dünya yörüngesinde NASA’ya göre 20.000, Rusya Savunma Bakanlığına göre ise 16.000 adet uzay çöpü bulunuyor.

Uzay çöpleri 

Roscosmos’un bu anlamda attığı adım gelecekte inşa edilecek uyduların mevcut rakamlara ekleme yapmaması adına önem arz ediyor.



https://www.rt.com/news/466218-russia-invents-self-destroying-satellite/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
partyboy 33 dk.
Rusyadan güzel haberler alıyoruz bu aralar.
s400 leri aldıkda abd nasıl çaat diye çatladı.Hiç beklemiyorlardı.
Uçakda alırız yakındır.Bari toptan alsakta bir iki tane beleş verseler.10 alana bi bedava.Uçakta kampanya arkadaş :DDD
Rus yapımı işlemci ekran kartı çıksada alsak artık.Yapabilecek teknolojik güçleri var.
Çindende güzel haberler bekliyoruz.Çakma intel süper olur.5 de bir fiyata ama yarı gücünde..
Hayal kurmak güzel tabi...
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