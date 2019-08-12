Rusya, uzay çöpü sorununa karşın kendi kendini yok edebilen uydu geliştirdi

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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) uzay çöpü sorununa bir çözüm olması maksadıyla geliştirip patentini aldığı uydu, geri döndürülemez bir arızayla karşılaştığında veya çalışamaz duruma geldiğinde kendi kendini imha edebiliyor.

Uydunun imhasına karar verildiğinde Dünya’dan gönderilecek bir sinyal sayesinde işlemin başlatılacağı ve uzay aracının “buharlaşacağı” ifade edilmiş.

Alınan patente göre süblimleşebilen malzemelerden üretilmesi öngörülen uydular, imha durumunda sıvı hali es geçerek katı halden direk olarak gaz haline geçebilecekler.

Roscosmos’da görev yapan uzmanların 2016 yılında yapmış oldukları çalışmada; uzay çöpü sorununun çözülmemesi halinde uzay keşif görevlerinin durma noktasına gelebileceği ifade edilmişti. Alçak dünya yörüngesinde NASA’ya göre 20.000, Rusya Savunma Bakanlığına göre ise 16.000 adet uzay çöpü bulunuyor.

Uzay çöpleri

Roscosmos’un bu anlamda attığı adım gelecekte inşa edilecek uyduların mevcut rakamlara ekleme yapmaması adına önem arz ediyor.

https://www.rt.com/news/466218-russia-invents-self-destroying-satellite/