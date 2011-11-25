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Rusya'daki Windows Phone modellerinde Yandex varsayılan arama motoru olacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Rusya'nın milli arama motoru Yandex ülkemiz örneğinde olduğu gibi bu pazarda payını büyütmek için yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Yandex son olarak Ruysa'da satılan Windows Phone cihazlarında varsayılan arama motoru olmak için anlaşma sağladı.

Yandex; Microsoft, Nokia, HTC ve Samsung firmaları ile ortaklık yaparak Rusya'da bundan sona satılacak tüm Windows Phone modellerinde varsayılan arama motoru olarak kullanılma hakkını elde etti.

Yandex arama motoru Samsung Omnia W modeline yüklenmiş durumda. Nokia'nın Aralık ayına gelecek Lumia 800 ve 710 modellerinde de önyüklü olacak.

HTC ise Titan, Mozart ve Radar akıllı telefonları için Yandex'i varsayılan arama motoru yapmak için bir güncelleme yayınlamayı planlıyor.

Yandex geçtiğimiz ay yaptığı başka bir ortaklık ile Rusya ve BDT ülkelerindeki Bada işletim sistemli telefonların varsayılan arama motoru olmuştu.

Arama motorunun yanında Yandex.Maps ve Yandex.Market gibi pek çok uygulama da Windows Phone için geliştirilmeye devam ediyor.

Ülkemizde de resmi olarak faaliyetlerine devam eden Yandex'in burada satılacak Windows Phone cihazlarında ön yüklü arama motoru olup olmayacağı henüz belli değil.

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ressambdrm 8 yıl en beğenilen
Kazakistan'da yaşayan biri olarak rusça konuşulan ülkelerde yandex'in çok popüler olduğunu söyleyebilirim. Güzel bir adım olmuş, bing bu bölgelerde hiç kullanışlı olmayacaktı.
Kazakistan'da yaşayan biri olarak rusça konuşulan ülkelerde yandex'in çok popüler olduğunu söyleyebilirim. Güzel bir adım olmuş, bing bu bölgelerde hiç kullanış...
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diemcizone 7 yıl
Bing ve Yandex birleştirse googleyi terletebilir.
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söny 7 yıl
Yandex mobildeki bu yavaşlığı ile çıkarsa bırak kullanılmayı olmuyan kullancısını da kaybedicek
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Silent Guardian 8 yıl
sertacarslan
Bir wp cihaz gordugum zaman teknolojiden soğuyorum. Bu ne çirkin bir arayüz ya?

Arayüz çirkin falan değil,senin vodkan bitmiş.
(Bkz:Çirkin kadın yoktur az votka vardır.)
Ayrıca ben çok beğeniyorum gayet hoş.
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sertacarslan 8 yıl
Bir wp cihaz gordugum zaman teknolojiden soğuyorum. Bu ne çirkin bir arayüz ya?
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sertacarslan 8 yıl
benben2009
neden kendi arama motoru varken başka arama motorunu ana sayfa yaparki bir şirket

Maps entegrasyonu icin.
Bing'den bir nane olmayacagi da ortada, google'in onda biri etmez, Yandex de etmez, ama maps uygulamalari ile google'a karsi en mantikli secim Yandex.
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benben2009 8 yıl
neden kendi arama motoru varken başka arama motorunu ana sayfa yaparki bir şirket
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OvernightSensation 8 yıl
microsoft bence google'a bir darbe amacıyla yapmıştır kesin.
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web17400 8 yıl
Bu işte başka bir iş var.Bing i google ın karşısında konumlandirabilmek için milyarlarca dolar harcayıp anlaşma üstüne anlaşma yapan bir şirket bünyesinde zarar eden tek bölüm olduğu halde hala deli gibi yatırım yaptığı ürününe bu kötülüğü kesinlikle yapmaz.
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FightForBeer 8 yıl
yandex gerçekten çok güzel bir arama motoru.özellikle haritalardaki panaroma modu ile google mapsi'in adım önünde.
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K_Spartakus 8 yıl
rusyanın gücü ....
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ßy Emre 8 yıl K_Spartakus
K_Spartakus

rusyanın gücü ....




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ressambdrm 8 yıl en beğenilen
Kazakistan'da yaşayan biri olarak rusça konuşulan ülkelerde yandex'in çok popüler olduğunu söyleyebilirim. Güzel bir adım olmuş, bing bu bölgelerde hiç kullanışlı olmayacaktı.
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