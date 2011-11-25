Rusya'daki Windows Phone modellerinde Yandex varsayılan arama motoru olacak

Rusya'nın milli arama motoru Yandex ülkemiz örneğinde olduğu gibi bu pazarda payını büyütmek için yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Yandex son olarak Ruysa'da satılan Windows Phone cihazlarında varsayılan arama motoru olmak için anlaşma sağladı.





Yandex; Microsoft, Nokia, HTC ve Samsung firmaları ile ortaklık yaparak Rusya'da bundan sona satılacak tüm Windows Phone modellerinde varsayılan arama motoru olarak kullanılma hakkını elde etti.





Yandex arama motoru Samsung Omnia W modeline yüklenmiş durumda. Nokia'nın Aralık ayına gelecek Lumia 800 ve 710 modellerinde de önyüklü olacak.





HTC ise Titan, Mozart ve Radar akıllı telefonları için Yandex'i varsayılan arama motoru yapmak için bir güncelleme yayınlamayı planlıyor.





Yandex geçtiğimiz ay yaptığı başka bir ortaklık ile Rusya ve BDT ülkelerindeki Bada işletim sistemli telefonların varsayılan arama motoru olmuştu.





Arama motorunun yanında Yandex.Maps ve Yandex.Market gibi pek çok uygulama da Windows Phone için geliştirilmeye devam ediyor.





Ülkemizde de resmi olarak faaliyetlerine devam eden Yandex'in burada satılacak Windows Phone cihazlarında ön yüklü arama motoru olup olmayacağı henüz belli değil.