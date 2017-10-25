Rusya'nın yeni nükleer füzesi Satan 2 test için hazır

Rusya Fransa büyüklüğünde bir kara parçasını yok edebilecek güce sahip ve resmi adı RS-28 Sarmat olan yeni nükleer füzesini test etmeye hazırlanıyor. Rus ordusu tarafından Satan(Şeytan) 2 olarak adlandırılan füzenin dünyadaki en güçlü ve ölümcül başlığı taşıdığı belirtilirken 40 megaton ağırlığındaki savaş başlığı ile 1945 yılında Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalardan 2000 kat daha etkili olacağı kaydediliyor.





Planlar Ertelenmişti

2009 yılında geliştirilmesi için ilk çalışmaların başlatıldığı Satan 2'nin ilk testlerinin aslında geçtiğimiz yıl yapılması planlanıyordu ancak füze istenilen tarihlerde hazır olamayınca bu yılın mart ve nisan ayları test tarihleri olarak belirlenmişti. Bu tarihlere de yetişemeyen füze Rusya'nın batısındaki Plesetsk test merkezinde resmen tanıtılacak ve bu yılın sonuna kadar test sahalarında ilk testlerini gerçekleştirecek. Testlerin başarı ile tamamlanması halinde 2019 yılında füze Rus ordusunun kullanımına sunulacak.





Yaklaşık 10.000 kilometre olan menzili ile Avrupa şehirlerini tehdit ettiği kadar ABD'nin doğu kıyılarını da tehdit edebilen Satan 2, saniyede 7 kilometre hızla hareket edebiliyor. Rus basınında ''tüm savunma sistemlerini yenebilecek bir füze'' olarak değerlendirilen Satan 2'nin anti-füzeleri yenmek için tasarlandığı ve bu nedenle savunma sistemlerini alt edebileceği belirtiliyor.