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Rusya'nın yeni nükleer füzesi Satan 2 test için hazır

Rusya, Fransa'nın büyüklüğünde bir alanı yok edebilecek Satan 2 olarak adlandırılan yeni nükleer füzesini test etmeye hazırlanıyor. Füzeye dair detaylar haberimizde.
1 yıl
5,5b
1
36
Savunma Sanayi
Furkan Babur
Yazar
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Rusya Fransa büyüklüğünde bir kara parçasını yok edebilecek güce sahip ve resmi adı  RS-28 Sarmat olan yeni nükleer füzesini test etmeye hazırlanıyor. Rus ordusu tarafından Satan(Şeytan) 2 olarak adlandırılan füzenin dünyadaki en güçlü ve ölümcül başlığı taşıdığı belirtilirken 40 megaton ağırlığındaki savaş başlığı ile 1945 yılında Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalardan 2000 kat daha etkili olacağı kaydediliyor.


Planlar Ertelenmişti 

2009 yılında geliştirilmesi için ilk çalışmaların başlatıldığı Satan 2'nin ilk testlerinin aslında geçtiğimiz yıl yapılması planlanıyordu ancak füze istenilen tarihlerde hazır olamayınca bu yılın mart ve nisan ayları test tarihleri olarak belirlenmişti. Bu tarihlere de yetişemeyen füze Rusya'nın batısındaki Plesetsk test merkezinde resmen tanıtılacak ve bu yılın sonuna kadar test sahalarında ilk testlerini gerçekleştirecek. Testlerin başarı ile tamamlanması halinde 2019 yılında füze Rus ordusunun kullanımına sunulacak.


Yaklaşık 10.000 kilometre olan menzili ile Avrupa şehirlerini tehdit ettiği kadar ABD'nin doğu kıyılarını da tehdit edebilen Satan 2, saniyede 7 kilometre hızla hareket edebiliyor. Rus basınında ''tüm savunma sistemlerini yenebilecek bir füze'' olarak değerlendirilen Satan 2'nin anti-füzeleri yenmek için tasarlandığı ve bu nedenle savunma sistemlerini alt edebileceği belirtiliyor. 


http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5011485/Russia-test-s-Satan-2-ballistic-missile-year.html Yorum Yaz
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Iron Mask 1 yıl en beğenilen
Bu adamların uçağını düşürdük lan şaka gibi, direkten döndük yeminle
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herocem 1 yıl IceRulez
IceRulez
hocam saniyede 7km hız nedir ? ne zamandır ışık hızını geçtik ?

hocam isik hizi saniyede 300.000 km. Daha baya var gecmemize.
IceRulezhocam saniyede 7km hız nedir ? ne zamandır ışık hızını geçtik ?hocam isik hizi saniyede 300.000 km. Daha baya var gecme...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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Emreyucell 1 yıl
Rusya ayağını denk alsın diyenler online mı?
1 Yanıt Yanıtla +19
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aydinsukru 1 yıl
40 megatonluk 1 tane başlık taşımayacak ki yüzlerce-binlerce ayrı hedefe kitlenen nükleer başlık taşır bu tarz füzeler rusya 10 bini aşkın nükleer silah sahibi
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kadirirdem 1 yıl
Bunlardan almamız lazım bizimde :)
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L.o.T.u.S 1 yıl
ulan başka isimmi bulamadınız

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Krone 1 yıl
Resmen kitle imha, katliam silahı. Bu tarz silahların kullanılacağını hiç sanmıyorum bunlar hep gözdağı amaçlı yapılan silahlar. Hiroşima'ya atılandan 2000 kat güçlü demek hayal edilemeyecek bir etkiye sahip demek.
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smart1978 1 yıl
Bir yandan Amerika bir yandan Rusya :D
Hayirlisi olsun :D
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Umutcan 1 yıl
Bir taraf olur da kullanırsa zaten insanlık için kıyamet koptu demektir. Nükleer silahlanmanın artışı endişe verici.
ABD ve yanındaki batı bloğu ülkelerindeki binlercesi de dahil.
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DH Misafiri 1 yıl
Nükleer bizim köye ulaşmıyor :D :D
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Tugrul_512bit 1 yıl
Bence uzayda patlatıp tüm elektroniği yokediyor. Sonra tanklarla giriyor o bölgeye.
"Nagasaki'ye atılan atom bombalardan 2000 kat ..." bu da 20 kT x 2000 = 40 megaton demek oluyor.
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bossmaris 1 yıl
her şeyin ve herkezin istanbula toplanması büyük tehlike anlayana
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Emreyucell 1 yıl
Rusya ayağını denk alsın diyenler online mı?
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