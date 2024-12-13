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    İnsansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, sadece “konuşarak” kontrol edilecek

    Türkiye’nin önde gelen savunma şirketi Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, CEO Selçuk Bayraktar’a göre yapay zeka ile derinlemesine bağlı olacak.
    Bayraktar KIZILELMA, sadece “konuşarak” kontrol edilecek Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin önde gelen savunma şirketi Baykar’ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, gerçekleştirilen "Take Off İstanbul" etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk Bayraktar, şirketin geliştirdiği insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın yoğun yapay zeka özelliklerine sahip olacağını açıkladı.

    KIZILELMA, konuşarak kontrol edilecek

    Baykar olarak yıllardır yapay zeka alanında çalışmalar yaptıklarını belirten Bayraktar, bunlardan bir tanesi durumsal farkındalık dediğimiz robot araçlar üretiyoruz. “Sensörleriyle çevreyi algılıyor ve durumsal farkındalık geliştiriyor." dedi. Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

    Bayraktar KIZILELMA, sadece “konuşarak” kontrol edilecek Tam Boyutta Gör
    “Bir diğer çalışmamız uçuş güvenliğini artıran, hava aracının seyrüseferini kolaylaştıran ya da hava aracının sensörlerinden okuduğu verileri anlamlandırıp bunların hatalı olma durumlarını denetleyip hava aracının 100 milyon saatte bir olan kaza kırım istatistiğini daha öteye taşıyabilecek araçlarımız. Kısa ve uzun vadeli planlamaya yardımcı olabilecek yapay zekalar var.”

    “Bunun yanında da özellikle son dönemde doğal dil işleme ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Biz KIZILELMA'ya artık tuşlara basarak değil de konuşarak komut vereceğiz. Diyeceğiz ki 'şartlar uygunsa motorunu çalıştır ve kuleden gerekli izinleri alarak intikali başlat.' O da bütün bu dili çözüp kuleyle de konuşup oradan gelen talimatlara göre de bu gelişmiş fonksiyonu icra edecek."

    İHA pazarında hakimiyet

    Bayraktar ayrıca Türkiye’nin İHA pazarında geldiği noktaya da değindi. Bayraktar TB2’nin dünyada en fazla ülkeye ihraç edilmiş SİHA unvanını taşıdığına aktaran Bayraktar, Türkiye dünya İHA pazarının yüzde 65'ini sahip olduğunu vurguladı ve ekledi: “Baykar tek başına bu pazarın neredeyse yüzde 60'ına sahip. Şu anda büyük platformlarda dünyanın en büyük insansız hava şirketiyiz."

    Belirlenen hedeften 1 yıl önce 2022 yılında ilk kez uçan Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan KIZILELMA’yı 2023'te Bayraktar TB3 takip etmişti. Bayraktar TB3 aynı zamanda geçtiğimiz ay dünyada kısa pistli gemilerden inip kalkabilen ilk SİHA platformu olmuştu.

    Bayraktar, Baykar'ın son 3 yıldır dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olduğunu ve en yakın Amerikalı rakibinden 3 kat büyük olduğunu vurgularken gelecek vizyonlarının ise uzay olduğunu belirtti: “'KIZILELMA sonrası ne olacak' diye sorular gelmeye başladı. Biz de o vizyonun devamı olarak kendi öz kaynaklarımızla Fergani adlı uzay girişimimizi kurduk.”

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