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Altay Tankı’nın yerli motoru için yeni hamle

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Altay Tankı Projesi kapsamında kullanılacak güç gurubunun yerli olarak geliştirilmesi konusunda yeni bir adım daha atıyor.
1 yıl
15,8b
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74
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Altay Tankı’nın yerli motoru için yeni hamle
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Altay Tankı’nın yılan hikayesine dönen güç grubu geliştirmesi konusundaki çalışmalarda yeniden başa dönüldü. Tankın “Güç Grubu” ihtiyacının yerli olarak geliştirilmesi adına ihaleye çıkan Savunma Sanayii Müstaşarlığı, bu konuda çalışmak isteyen firmalardan başvuru toplamaya başladı.


Teklife Çağrı Dosyası hazırlayarak başvuruda bulunmak isteyen şirketlerin Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na 100 bin lira yatırdıktan sonra dosyadaki gerekli hazırlıkları yaparak ilk adımı atması gerekiyor. Dosyanın sunulması için son tarih olarak 27 Ekim, teklifin sunulması içinse 22 Aralık belirlenmiş.


Altay Tankı’nın motoru için BMC, ABD’li mühendislerle çalışıyor

Bu arada Otokar ve FNSS ile birlikte çağrıya teklif sunması en muhtemel isimlerden olan BMC’nin bir süredir Altay Tankı’nda da kullanılabilecek bir motor üretmek adına sıkı bir çalışma süreci içinde olduğu biliniyor. Milli Muharip Uçak, yeni nesil İHA’lar ve Genel Maksat Helikopteri gibi projelerle başı bir hayli meşgul olan TUSAŞ’ın başındaki isim olan Temel Kotil, kısa bir süre önce özellikle yerli savaş uçağı konusundaki bir söyleşide Altay Tankı’na dair de ifadelerde bulundu.


Temel Kotil’in de doğruladığı ifadelere göre BMC, ABD’den alanında uzman mühendisleri ülkemize getirerek bir motor çalışması yaptığı belirtiliyor. Bu bağlamda şirketin ne aşamaya geldiğini ise henüz kestirmek güç. 1976 yılında Türkiye’de ilk dizel motor üretimini yapan BMC, 1983 yılında da yine ülkemizde üretilen turbo destekli ilk dizel ticari araç motorunun üretimini yapmaya başlamıştı.


http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/hizli/duyurular/projeDuyurulari/Documents/20171016_GGG.pdf Yorum Yaz
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12 Angry Men 1 yıl en beğenilen Bukalemun
Bukalemun


tobepeople

Bilmem ne robots vardı çok ucuza satıldı şirket Amerika'da onu alsalardı şimdi ne işe yarardı. Ama nerede o zeka volvo'yu Toshiba'yı bile kaçırdılar anca saray yapın (!) Ayrıca gören de daha önce yerli motor için hamle yaptılar sanacak başlığa gel :)
''Altay Tankı’nın motoru için BMC, ABD’li mühendislerle çalışıyor''diyor Amerika'lılarla yapınca yerli mi oluyor :)

Sarayı da tankı da AK PARTİ VE RTE yapıyor/yaptırıyor. Anıtkabir - savarona yada farklı şekiller de heykel üretileceğine " tank motoru " yapılsaydı şimdi onu alır kullanırdık. Nuri demirağ ve vecihi hürkuş ' da akp/rte engelledi dersin. Yada azerilerin katledilmesine hatta dersim katliamına bizzat hükümet emir verdi diyeceksin bu kafayla. Saray/külliye ve %51 oy almış cumhurbaşkanının evi hiç farketmez... Yapılanlar kar dır. Savarona nın ne faydasını gördün? Heykellerin ? Bu kafayla senin siyasi zihniyet " motor " yapamazdı zaten !! Chp kökeni belli olmayan yedek parça üreten firma sahiplerine yalakalık yapsın anca...

2003
Kayseri'de­ki Tak­san, Bo­lu Ge­re­de'de­ki Ger­kon­san, SE­KA'nın Ba­lı­ke­sir, Af­yon, Kas­ta­mo­nu, Ak­su ve Çay­cu­ma iş­let­me­le­riy­le Ta­şu­cu ter­sa­ne ala­nı, TE­KE­L'­in ka­ya tu­zu te­sis­le­ri, Çeş­me, Ku­şa­da­sı, Trab­zon ve Di­ki­li li­man­la­rı, Sü­mer Hol­din­g'­in Me­ri­nos Ha­lı Mar­ka­sı ve Adı­ya­man İş­let­me­si, Tür­ki­ye Zi­ra­i Do­na­tım Ku­ru­mu'nun Sa­kar­ya iş­let­me­si, İş Ban­ka­sı C, Ar­çe­lik, To­faş, Ün­ye Çi­men­to ve Tür­ki­ye Kal­kın­ma Ban­ka­sı'na ait ka­mu­nun elin­de­ki his­se­ler­le 277 adet ta­şın­maz, 103 ar­sa ve 90 adet loj­man.

2004
Tekel'­in al­kol­lü iç­ki­ler bö­lü­mü, Es­ki­şe­hir Do­ğal­gaz Şir­ke­ti (Es­gaz), Art­vin Mur­gul ile Kas­ta­mo­nu Kü­re'de ba­kır ma­de­ni çı­ka­rıp iş­le­yen Eti Ba­kır, Si­vas veMa­lat­ya'da­ki Div­ri­ği He­kim­han Ma­den İş­let­me­le­ri, Bur­sa Do­ğal­gaz Şir­ke­ti (Bur­sa­gaz), Amas­ya Şe­ker Fab­ri­ka­sı, Kü­tah­ya Tav­şan­lı'da­ki Eti Gü­müş, Ela­zı­ğ'­da­ki Eti Krom, An­tal­ya'da­ki Eti Elek­tro­me­ta­lur­ji iş­let­me­le­ri, Ça­ye­li Ba­kır İş­let­me­le­ri, Kü­tah­ya Şe­ker Fab­ri­ka­sı, Tür­ki­ye Güb­re Sa­na­yi şir­ke­ti­ne ait Gem­lik ve İs­tan­bu­l'­da­ki fab­ri­ka­la­rı ile Kü­tah­ya Güb­re Var­lık­la­rı ve Şan­lı­ur­fa de­po­la­rı ara­zi­si, Sü­mer Hol­din­g'­in Ma­lat­ya, Ba­kır­köy ve Di­yar­ba­kır iş­let­me­leri, SE­KA'nın Ka­ra­ca­su, Ar­da­nuç ve Ak­kuş iş­let­me­le­riy­le An­ka­ra Alım Sa­tım Mü­dür­lü­ğü bi­na­sı, EBÜ­AŞ'­ın Sam­sun So­ğuk Ha­va De­po­su, Ma­ni­sa Kom­bi­na­sı ve ar­sa­sı, Sü­mer Hol­din­g'­e ait Or­ta­do­ğu Tek­no­park şir­ke­ti, Ça­nak­ka­le De­ri, Ma­lat­ya ve Tü­mo­san iş­let­me­le­ri, Tür­ki­ye De­mir Çe­lik İş­let­me­le­ri'ne ait Kal­kın­ma Ban­ka­sı his­se­le­ri, TE­KE­L'­in Tuz­lu­ca ve Se­ki­li tuz­la­la­rı, Bur­sa İnel­gö­l'­de­ki Kib­rit Fab­ri­ka­sı, Ka­da­de­niz Ba­kır İş­let­me­le­ri'nin Sam­sun İş­let­me­si, Tür­ki­ye De­niz­ci­lik İş­let­me­le­ri'ne ait An­ka­ra ve Sam­sun fe­ri­bot­la­rı, THY'­nin 126 mil­yon do­lar­lık his­se­si­ ile 375 adet ta­şın­maz ve loj­man.

2005
Türk Te­le­kom, TE­KE­L'­in si­ga­ra bö­lü­mü, İs­tan­bul Ata­köy Tu­rizm, Ata­köy Otel­ci­lik, Ata­köy Ma­ri­na ve Yat İş­let­me­le­ri, Kon­ya Sey­di­şe­hi­r'­de­ki Eti Alü­min­yum Fab­ri­ka­sı, Kıb­rıs Türk Ha­va Yol­la­rı şir­ke­ti, Ada­pa­za­rı Şe­ker Fab­ri­ka­sı, Tür­ki­ye De­niz İş­let­me­le­ri'nin Ka­ra­de­niz ve Tu­ran Emek­siz ge­mi­le­ri ile şe­hir hat­la­rı hiz­met­le­ri ve ge­mi­le­ri, TE­KE­L'­in Kris­tal Tuz Ra­fi­ne­ri­si ile Ka­ğız­man Tuz­la­sı, Sü­mer Hol­din­g'­in İs­tan­bul İmar Şir­ke­ti, Bey­koz İş­let­me­si, ma­ki­na ve teç­hi­zat­la­rı, Tür­ki­ye Güb­re Sa­na­yi'nin Sam­sun Güb­re Fab­ri­ka­sı ve Or­du Fat­sa ile Te­kir­dağ de­po­la­rı, DSİ, Ba­yın­dır­lık Ba­kan­lı­ğı ve Ka­ra­yol­la­rı'nın Kay­se­ri Er­ci­ye­s'­te­ki sos­yal te­sis­le­ri, Sü­mer Hol­din­g'­in Asel­sa­n'­da­ki his­se­si, Sa­rı­ka­mış ve Ter­can iş­let­me­le­ri, Ye­şi­lo­va Ha­lı ve Bat­ta­ni­ye Fab­ri­ka­sı, Emek­li San­dı­ğı'nın Ku­şa­da­sı Ta­til Kö­yü ile İs­tan­bul Hil­ton Ote­li, THY'­nin USA­Ş'­ta­ki his­se­si, TOP­RAŞ ve PET­Kİ­M'­de­ki ka­mu his­se­le­ri­nin bir bö­lü­müy­le 120 ta­şın­maz ile 41 adet ar­sa.

2006
TÜP­RAŞ, Er­de­mir, Ba­şak Si­gor­ta ve Ba­şak Emek­li­lik, TE­KE­L'­in Ka­ya­cık, Yav­şan ve Kal­dı­rım tuz­la­la­rı, TE­KE­L'­in ikiz ku­le­ler ola­rak bi­li­nen An­ka­ra Baş­mü­dür­lük Bi­na­sı ve Bod­rum te­sis­le­ri, Emek­li San­dı­ğı'nın baş­kent­te­ki Bü­yük An­ka­ra Ote­li ve Kı­zı­lay Emek İş­ha­nı, İz­mi­r'­de­ki Bü­yük Efes Ote­li, İs­tan­bu­l'­da­ki Bü­yük Ta­rab­ya Ote­li, Tür­ki­ye De­niz­ci­lik İş­let­me­le­ri'nin Ya­kıt-2 ge­mi­si, Ça­nak­ka­le Şe­hir Hat­la­rı Hiz­met­le­riy­le 9 ge­mi­si, THY'­ye ait ka­mu his­se­le­ri­nin bir bö­lü­müy­le 350 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz.

2007
TCDİ- De­ve­ci Ma­den Sa­ha­sı İş­let­me Hak­kı, TCDD Mer­sin Li­ma­nı, KGM İs­tan­bul Le­vent Ar­sa­sı, Sü­mer Hol­ding- BU­MAS, Araç Mu­aye­ne İs­tas­yo­nu­nun 1.-2. böl­ge­si, Emek­li San­dı­ğı Mül­ki­ye­ti Bur­sa Çe­lik Pa­las Otel, Tür­ki­ye Halk Ban­ka­sı, 245 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz.

2008
Pet­kim Pet­ro­kim­ya Hol­ding A.Ş., Sü­mer Hol­ding NİT­RO-MAK Ma­ki­ne Kim­ya Nit­ro No­bel Kim­ya Sa­na­yi A.Ş.'nin yüz­de 33.5 his­se­si, Te­kel ve Si­ga­ra Sa­na­yi­i İş­let­me­le­ri ve Ti­ca­re­ti A.Ş., An­ka­ra Do­ğal Elek­trik Üre­tim ve Ti­ca­ret A.Ş.'nin 9 san­tra­li, Te­kel ve Si­ga­ra Sa­na­yi İş­let­me­le­ri'­ne ait Pi­po ve Nar­gi­le Mar­ka­la­rı, Türk Te­le­ko­mü­ni­kas­yon ve 196 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz.

2009
TE­DAŞ Baş­kent Elek­trik Da­ğı­tım A.Ş., TE­DAŞ Sa­kar­ya Elek­trik Da­ğı­tım A.Ş., TE­KEL Kas­ta­mo­nu Jüt İp­li­ği Fab. Ma­ki­ne ve tec­hi­za­tı, TE­DAŞ Kon­ya Me­ram Elek­trik Da­ğı­tım A.Ş. ve 140 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz.

2010
TCDD'­nin Sam­sun ve Ban­dır­ma li­man­la­rı, TE­KE­L'­in Ça­mal­tı ve Ay­va­lık tuz­la­la­rı, Es­ki­şe­hir Os­man­ga­zi, Çam­lı­bel, Ulu­dağ, Ço­ruh, Ye­şi­lır­mak ve Fı­rat elek­trik da­ğı­tım şir­ket­le­ri, Sü­mer Hol­din­g'­in An­tal­ya Ba­rit ve Mer­sin Ta­şu­cu iş­let­me­le­riy­le 205 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz.

2011
Bay­burt, Çe­miş­ge­zek, Gir­le­vik, Bün­yan, Ça­mar­dı, Pı­nar­ba­şı, Sı­zır, İz­nik, De­re­köy, İne­göl, Cer­rah, Mus­ta­fa­ke­mal­pa­şa, Su­uç­tu, Çağ Çağ, Ot­lu­ca, Ulu­de­re, Adil­ce­vaz, Ah­lat, Ma­laz­girt, Var­to, De­ğir­men­de­re, Ka­ra­çay, Ku­zu­cu­lu, Tu­run­ço­va, Fi­ni­ke, Ka­ya­di­bi, Bes­ni, Der­ne, Er­ke­nek, Ker­nek ve Ko­va­da 1-2 akar­su san­tral­le­ri, İs­ken­de­run Li­ma­nı, Trak­ya Elek­trik Da­ğı­tım şir­ke­tiy­le 195 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz.

2012
Acı­sel­sa­n'­ın yüz­de 77 his­se­si, PET­Kİ­M'­in yüz­de 10 his­se­si, Kay­se­ri Elek­tri­k'­in yüz­de 20 his­se­si, Bey­ko­z'­da­ki is­ke­le ve rıh­tım, Halk Ban­ka­sı'nın yüz­de 24 his­se­siy­le 192 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz.

2013
Ga­la­ta­port, Ha­mi­ta­bat Elek­trik Üre­tim ve Tic. A.Ş., İs­tan­bul Ana­do­lu Elek­trik, Bo­ğa­zi­çi Elek­trik, To­ros­lar Elek­trik, Aras­lar Elek­trik, Dic­le Elek­trik, Van­gö­lü Elek­trik, Se­yi­tö­mer ve Kan­gal Elek­trik San­tral­le­ri,  Ye­di­te­pe Bey­nel­mi­lel Otel­ci­lik ve Tu­rizm Tic. A.Ş.'nin yüz­de 15 D gru­bu, yüz­de 11 E gru­bu his­se­si, TE­DA­Ş'­ın Te­kir­dağ, Muğ­la, Bi­le­cik, Düz­ce, İs­tan­bul, De­niz­li, Ko­ca­eli'­de­ki çok sayıda ta­şın­maz.

2014
Mil­li Pi­yan­go'nun şans oyun­la­rı­nın özel­leş­ti­ril­me­si iha­le­si 2015 yı­lı­na sark­tı.  Ke­mer­köy ve Ye­ni­köy Ter­mik San­tral­le­ri, Ke­mer­köy Li­man Sa­ha­sı. Ya­ta­ğan Ter­mik San­tra­li, TE­DAŞ, TDİ ve Ma­li­ye'nin çok sa­yı­da­ki ta­şın­ma­zı.

PEKİ HANGİ KURULUŞ KİME SATILDI, BİR DE BUNA BAKALIM:
Türk Telekom Araplar’a
Telsim İngilizler’e
Araç muayene işi Almanlar’a
Başak Sigorta Fransızlar’a
Adabank Kuveytliler’e
Avea Lübnanlılar’a
PetkimAzeriler’e
Tekel’in İçki Bölümü Amerikalılar’a
Tekel’in Sigara Bölümü ABD ve İngilizler’e
Finansbank Yunanlılar’a
OyakbankHollandalılar’a
Denizbank Belçikalılar’a
Türkiye Finans Kuveytliler’e
TEB Fransızlar’a
Cbankİsrailliler’e
MNG Bank Yunanlılar’a
Dışbank Hollandalılar’a
Şekerbank Kazaklar’a
Yapı Kredi’nin yarısı İtalyanlar’a
Turkcell’in yarısı Finliler ve Ruslar’a
Beymen’in yarısı ABD’lilere
Enerjisan’ın yarısı Avusturyalılar’a
Garanti’nin yarısı Amerikalılar’a
Eczacıbaşı İlaç Çekler’e
İzocam Fransızlar’a
Demir Döküm Almanlar’a
DöktaşFinli’ye
POAŞ Avusturyalılar’a
Migros İngiliz’e
TGRT (Fox) Amerikalı’ya
SATILDI.

Yabancılar satılan bankaların listesini de verelim:
Oyakbank, Hollanda’nın İNG Bankı’na,
Demirbank HSBC’ye,
Dışbank Fortis’e,
Tekfenbank Yunan EFG’ye,
Finansbank eski bir EOKA-B üyesi olan bir papazın ortak olduğu Yunan NBG’ye,
TEB Fransız BNP’ye,
Sitebank Yunan Novabank’a,
Denizbank Dexia’ya,
Şekerbank Kazak Banlı Turan’a
Adabank Kuveyt Finans’a,
C bank İsrail Bank Hapoalim’e,
Yapı Kredi Bankası Unicredito-Koç’a,
Garanti Bankası’nın yarı hissesi GE-Finans’a(5)

---
Bu liste böyle daha çok uzar gider, daha bunun 2015,2016,2017 yıllarında satılanları var. Artık satacak bir şey kalmadı ülkenin topraklarını yabancılara satıyorsunuz. Nıckınden bellı ne oldugun, bukalemun gibi adamsın ne renk oldugun bellı degıl, gelmiş buraya heykelden ataturkten konusuyor utanmaz.

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Eğitimin içine ettiniz, dünyada her yıl eğitimde geriliyoruz. Her taraf imam hatip kaynıyor, bu ımamhatıplıler mı motor uretecekler ? Aklı başında okumuş insanlar zaten ulkeden kaçııyorlar, erdoğan bıle okumuş kesımı ulkede tutamıyoruz dedı daha gecen ay.

Tubitak'ın devletin iplemediği projeler yurt dışında birinci oluyorlar. Senın devletının vermedıgı destegı yabancı devletler verıyorlar. Sonra neden motor yapamadık neden okumuşlar ulkeyı terk edıyor diye ağlıyorsunuz.
BukalemuntobepeopleBilmem ne robots vardı çok ucuza satıldı şirket Amerika'da onu alsalardı şimdi ne i...
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2 Yanıt Yanıtla +134
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tobepeople 1 yıl
Boston Dynamics vardı çok ucuza satıldı şirket Amerika'da onu alsalardı şimdi ne işe yarardı. Ama nerede o zeka volvo'yu Toshiba'yı bile kaçırdılar anca saray yapın (!) Ayrıca gören de daha önce yerli motor için hamle yaptılar sanacak başlığa gel :)
''Altay Tankı’nın motoru için BMC, ABD’li mühendislerle çalışıyor''diyor Amerika'lılarla yapınca yerli mi oluyor :)
Boston Dynamics vardı çok ucuza satıldı şirket Amerika'da onu alsalardı şimdi ne işe yarardı. Ama nerede o zeka volvo'yu Toshiba'yı bile kaçırdılar anca saray y...
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3 Yanıt Yanıtla +64
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ressi1 1 yıl
Dış destek olmadan üretebileceğimizi sanmıyorum. Sürekli yön değiştiriyoruz. İlk Ukrayna ile görüştük, ardından İngiltere. En azından bir kaç parti yabancı motorla gelse, ardından millileştirilse çok daha iyi olur. Yerli yerli diye diretirsek bu proje çok uzayacak, ülkenin etrafı pek çok tehditle doluyken elimizi olduğunca hızlı tutmalıyız.
Dış destek olmadan üretebileceğimizi sanmıyorum. Sürekli yön değiştiriyoruz. İlk Ukrayna ile görüştük, ardından İngiltere. En azından bir kaç parti yabancı moto...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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Murat Tutan 1 yıl
Tank motoru gereğinden daha çok abartılıyor.
"Lütfen Takılmayın"
Özellikle ayrıca yazdım ki iyice anlaşılsın. ABD donanması geçen Yen'i bir karar aldı. Eğer yüzüyorsa savaşır ;
siyahgribeyaz.com/...
Elimizde 3000 kusur tank var. Doğru modernize ile 3 dünya savaşına bile dayanacağına size güvence verebilirim. Anavatan savunmasına fazlası ile yeterli.
Marjinal - Uç yapıtlara olan ilgiyi anlıyorum. Mamafih kazın ayağı öyle değil. 1. Körfez çıkartmasında bas sırada ki hedef yok edici olan silah sistemi M2 bradley. Bildiginiz zma (zırhlı muharebe aracı.
25 mm M242 bush 1 topu ile ulaştı bu basarıya.
MTU'nun bize teklif ettiği motor 1800 beygir gücünde tekne motorundan evirme bir sistem. İnan'ın bana kolay degil. Bana kalırsa daha önemsenecek baskı işlerimiz var.
Önemsemek, öncelik vermek demektir. Umursamamak'dan bahsetmiyorum.
Bu araç Altay kadar önemlidir;
tumosan.com.tr/...
Tumosanin diğer hedefleri;
tumosan.com.tr/...
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Murat Tutan 1 yıl
B
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KortX 1 yıl
Bir aletin temel parçasının üretimi için yabancı firma ile çalışınca yerli mi oluyor? Anlaşılan biz yine kasayı falan üreteceğiz. Sonra adına yerli diyeceğiz. Yersen...
Zaten BMC dediğin İngiliz şirketi.
Şu son 15 yılda "yerli" kelimesinin anlamı epey değişmiş.
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man utd 1 yıl
Akp nin internet haberlerini manipüle etmek için maaşlı 8600 aktrolü var.Haberlere de konu oldu..Burada sık sık denk geliyor...Askeri üçret! lerinin hakkını veriyorlar ?? .Dikkate almayın, mideniz bulansa da görmezden gelin??
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TrMhMt 1 yıl
Yav he he
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Zimmerit 1 yıl
BMC tüm araçlarında cummins marka motor kullanıyor yahu amerika gibi Türkiye düşmanı bir ülkeden niye destek alıyorlar anlamış değilim tülomsaş motor üretti ondan destek alsanıza bu kadar mı zor motor üretmek onu geçtim sanayide ki ustaları toplayıp bir kurum oluştursalar motorun kralını yaparlar ödenek verdikten sonra.
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mavizaman 1 yıl
2219328781239. ahmet gözütok tank haberi...
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otodr 1 yıl
Bence en önemlisi egzozu. Atlet sokulamaması için özel aparat koysunlar egzoza. Yoksa tank işe yaramaz.
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Bluflame 1 yıl
yanlış hatırlamıyorsam bu forumda “ yerli tank motoru için düğmeye basıldı” gibi haber vardı, 6 ay önce falan:
“TEI bu işi için ekip kurdu, vıdı vıdı, bıdı bıdı“ şeklinde bi açıklama vardı, bende o zaman demişdim: ”olm, bunlardan bi cacık olmaz, bırakın dalga geçmeyi“ ne oldu o iş ?

almanya bize yarı resmi ambargo koydu, abd resmen vize yasağı koydu, biz gidip onlardan motor teknolojisi alacaz. eee, mühendislerin toplantı için abd’ye gitmesi lazım nasıl vize alacaklar ?
yaw işin aslında almanya/avusturya bize yerli motor için yardım edecekti fakat bizim reis atıp-tutmaya başlayınca avusturya direk silah ambargosu koydu.
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emre_virüs 1 yıl Bluflame
TEI ile tank motorunun baglantisi yok ki ksrıştırıyorsunuz.
"Bunlardan bir cacık olmaz" niye bu kadar aşağılayıcı yorumlar yapıyorsunuz ben anlamıyorum. Sabırsız olursak her şeye bu kadar sert muhalefet yaparsak bu iş olur mu?
Evet bu işi bilmiyoruz elimize yüzümüze bulaştırdık ama deniyoruz çabalıyoruz bu bile ülkede algiyi değiştirdi.
Tülomsaş bile ben de bu işe girmek istiyorum diyebiliyor. Bmc nihai motor için 3 yıllık süre veriyor tümosan alt sistemlerinden motoruna ciddi bir yerlilesmeye sağlayabilir.
Bunlar hep yerli motor üretiminin dile getirilmesinden kaynaklı.
Lütfen daha sağduyulu davranalim. 'Bu nee yau' tarzı elestiriler bize fayda sağlamaz
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Source 1 yıl
En kısa sürede bu işin bir neticeye ulaşması dileğiyle..
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