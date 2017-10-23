Altay Tankı’nın yerli motoru için yeni hamle

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Altay Tankı’nın yılan hikayesine dönen güç grubu geliştirmesi konusundaki çalışmalarda yeniden başa dönüldü. Tankın “Güç Grubu” ihtiyacının yerli olarak geliştirilmesi adına ihaleye çıkan Savunma Sanayii Müstaşarlığı, bu konuda çalışmak isteyen firmalardan başvuru toplamaya başladı.





Teklife Çağrı Dosyası hazırlayarak başvuruda bulunmak isteyen şirketlerin Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na 100 bin lira yatırdıktan sonra dosyadaki gerekli hazırlıkları yaparak ilk adımı atması gerekiyor. Dosyanın sunulması için son tarih olarak 27 Ekim, teklifin sunulması içinse 22 Aralık belirlenmiş.





Altay Tankı’nın motoru için BMC, ABD’li mühendislerle çalışıyor

Bu arada Otokar ve FNSS ile birlikte çağrıya teklif sunması en muhtemel isimlerden olan BMC’nin bir süredir Altay Tankı’nda da kullanılabilecek bir motor üretmek adına sıkı bir çalışma süreci içinde olduğu biliniyor. Milli Muharip Uçak, yeni nesil İHA’lar ve Genel Maksat Helikopteri gibi projelerle başı bir hayli meşgul olan TUSAŞ’ın başındaki isim olan Temel Kotil, kısa bir süre önce özellikle yerli savaş uçağı konusundaki bir söyleşide Altay Tankı’na dair de ifadelerde bulundu.





Temel Kotil’in de doğruladığı ifadelere göre BMC, ABD’den alanında uzman mühendisleri ülkemize getirerek bir motor çalışması yaptığı belirtiliyor. Bu bağlamda şirketin ne aşamaya geldiğini ise henüz kestirmek güç. 1976 yılında Türkiye’de ilk dizel motor üretimini yapan BMC, 1983 yılında da yine ülkemizde üretilen turbo destekli ilk dizel ticari araç motorunun üretimini yapmaya başlamıştı.

http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/hizli/duyurular/projeDuyurulari/Documents/20171016_GGG.pdf