Bayraktar TB2, 1 milyon saati devirip yeni rekora imza attı

- Türkiye, İHA ihracatında dünyada ilk sırada
- Bayraktar TB2’nin yüzde kaçı yerli?
- Bayraktar TB2 özellikleri
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Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 insansız hava aracı, ilk kez 2014 yılında envantere girerek göreve başlamıştı. Türkiye dahil olmak üzere 30’un üzerinde ülke tarafından kullanılan Bayraktar TB2, Türkiye’nin tüm milli hava araçları arasında en uzun süre görev yapan ilk araç oldu.
Bayraktar TB2 bugüne kadar 34 ülkeye ihraç edildi. Bunlardan 6’sı NATO üyesi, 4’ü ise AB üyesi ülkelerden oluşuyor. Bayraktar TB2, İHA sektöründe Türkiye’nin adını duyurmasını sağladı. Baykar son yıllarda gelirinin yüzde 90’ından fazlasını ihracattan elde etti. Türkiye’nin havacılık sektöründeki ihracatının 3’te 1’ini üstlendi.
Türkiye, İHA ihracatında dünyada ilk sırada
ABD merkezli araştırma şirketi CNAS’ın raporuna göre Türkiye, İHA’da dünyanın en büyük tedarikçisi oldu. Dünyadaki İHA ihracatının yüzde 65’i Türkiye’den yapıldı. Türkiye, İHA satışlarının yüzde 65'ini gerçekleştirirken, Çin yüzde 26, Amerika Birleşik Devletleri ise yalnızca yüzde 8 satış yapabildi
Bayraktar TB2’nin yüzde kaçı yerli?
Bayraktar TB2’nin yerlilik oranı gün geçtikçe artıyor. İHA’nın tüm kritik aksamı, tasarımı ve yazılımları Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirildi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Bayraktar TB2, yüzde 93 oranında yerlilik ile üretiliyor.
Bayraktar TB2 özellikleri
- Servis Tavanı: 22.000 feet
- Operasyonel İrtifa: 16.000 feet
- Haberleşme: LOS & BLOS
- Havada Kalış: 20+ saat
- Seyir - Maksimum Hız: 70 KTAS - 120 KTAS
- Azami Kalkış Ağırlığı: 700 kg
- Faydalı Yük Kapasitesi: 150 kg
- Kalkış/İniş/Seyir/Taksi: Otonom
- Güç Sistemi: 100 hp İçten Yanmalı Motor
- Varyasyon: TB2 ve TB2-C
- Faydalı Yük - İGK: Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da Çok Amaçlı AESA Radar
- Faydalı Yük - Mühimmatlar: 4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat
- Kanat Açıklığı: 12 m
- Uzunluk: 6.5 m
- Yükseklik: 2.2 m
- Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
- Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
- GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği
- 16,000 Feet Operasyonel İrtifa
- 27 Saat 3 Dakika Uçuş Rekoru
- 22.000 Feet Maksimum İrtifa
- Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
- Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
- Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
- Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
- Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
- Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
- Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
- Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri
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