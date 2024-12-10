Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bayraktar TB2, 1 milyon saati devirip yeni rekora imza attı

    Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 insansız hava aracı gökyüzünde 1 milyon uçuş saatini aşmayı başardı. Bayraktar TB2, gökyüzünde en uzun süre uçan yerli hava aracı unvanını sürdürüyor.
    Bayraktar TB2, 1 milyon saati devirip yeni rekora imza attı Tam Boyutta Gör
    Türk havacılık tarihinde önemli başarılara imza atan ve Türk İHA’ların dünyaya tanıtılmasını sağlayan Bayraktar TB2 SİHA, gökyüzünde 1 milyon saati geride bıraktı.

    Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 insansız hava aracı, ilk kez 2014 yılında envantere girerek göreve başlamıştı. Türkiye dahil olmak üzere 30’un üzerinde ülke tarafından kullanılan Bayraktar TB2, Türkiye’nin tüm milli hava araçları arasında en uzun süre görev yapan ilk araç oldu.

    Bayraktar TB2 bugüne kadar 34 ülkeye ihraç edildi. Bunlardan 6’sı NATO üyesi, 4’ü ise AB üyesi ülkelerden oluşuyor. Bayraktar TB2, İHA sektöründe Türkiye’nin adını duyurmasını sağladı. Baykar son yıllarda gelirinin yüzde 90’ından fazlasını ihracattan elde etti. Türkiye’nin havacılık sektöründeki ihracatının 3’te 1’ini üstlendi.

    Bayraktar TB2, 1 milyon saati devirip yeni rekora imza attı Tam Boyutta Gör

    Türkiye, İHA ihracatında dünyada ilk sırada

    ABD merkezli araştırma şirketi CNAS’ın raporuna göre Türkiye, İHA’da dünyanın en büyük tedarikçisi oldu. Dünyadaki İHA ihracatının yüzde 65’i Türkiye’den yapıldı. Türkiye, İHA satışlarının yüzde 65'ini gerçekleştirirken, Çin yüzde 26, Amerika Birleşik Devletleri ise yalnızca yüzde 8 satış yapabildi

    Bayraktar TB2’nin yüzde kaçı yerli?

    Bayraktar TB2’nin yerlilik oranı gün geçtikçe artıyor. İHA’nın tüm kritik aksamı, tasarımı ve yazılımları Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirildi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Bayraktar TB2, yüzde 93 oranında yerlilik ile üretiliyor.

    Bayraktar TB2 özellikleri

    • Servis Tavanı: 22.000 feet
    • Operasyonel İrtifa: 16.000 feet
    • Haberleşme: LOS & BLOS
    • Havada Kalış: 20+ saat
    • Seyir - Maksimum Hız: 70 KTAS - 120 KTAS
    • Azami Kalkış Ağırlığı: 700 kg
    • Faydalı Yük Kapasitesi: 150 kg
    • Kalkış/İniş/Seyir/Taksi: Otonom
    • Güç Sistemi: 100 hp İçten Yanmalı Motor
    • Varyasyon: TB2 ve TB2-C
    • Faydalı Yük - İGK: Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da Çok Amaçlı AESA Radar
    • Faydalı Yük - Mühimmatlar: 4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat
    • Kanat Açıklığı: 12 m
    • Uzunluk: 6.5 m
    • Yükseklik: 2.2 m
    • Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
    • Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
    • GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği
    • 16,000 Feet Operasyonel İrtifa
    • 27 Saat 3 Dakika Uçuş Rekoru
    • 22.000 Feet Maksimum İrtifa
    • Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
    • Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
    • Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
    • Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
    • Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
    • Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
    • Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
    • Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Altay Tankı, 2025 yazında envantere giriyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eve akrep gelmemesi için ilaç 5 numara saç uncharted 4 kaç bölüm ehliyet sağlık raporu sevk süresi bir kız bir erkekle neden uğraşır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2022 M2 MacBook Air
    Apple 2022 M2 MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız