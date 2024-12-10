Bayraktar TB2, 1 milyon saati devirip yeni rekora imza attı

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Tam Boyutta Gör Türk havacılık tarihinde önemli başarılara imza atan ve Türk İHA’ların dünyaya tanıtılmasını sağlayan Bayraktar TB2 SİHA, gökyüzünde 1 milyon saati geride bıraktı.

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 insansız hava aracı, ilk kez 2014 yılında envantere girerek göreve başlamıştı. Türkiye dahil olmak üzere 30’un üzerinde ülke tarafından kullanılan Bayraktar TB2, Türkiye’nin tüm milli hava araçları arasında en uzun süre görev yapan ilk araç oldu.

Bayraktar TB2 bugüne kadar 34 ülkeye ihraç edildi. Bunlardan 6’sı NATO üyesi, 4’ü ise AB üyesi ülkelerden oluşuyor. Bayraktar TB2, İHA sektöründe Türkiye’nin adını duyurmasını sağladı. Baykar son yıllarda gelirinin yüzde 90’ından fazlasını ihracattan elde etti. Türkiye’nin havacılık sektöründeki ihracatının 3’te 1’ini üstlendi.

Tam Boyutta Gör

Türkiye, İHA ihracatında dünyada ilk sırada

ABD merkezli araştırma şirketi CNAS’ın raporuna göre Türkiye, İHA’da dünyanın en büyük tedarikçisi oldu. Dünyadaki İHA ihracatının yüzde 65’i Türkiye’den yapıldı. Türkiye, İHA satışlarının yüzde 65'ini gerçekleştirirken, Çin yüzde 26, Amerika Birleşik Devletleri ise yalnızca yüzde 8 satış yapabildi

Bayraktar TB2’nin yüzde kaçı yerli?

Bayraktar TB2’nin yerlilik oranı gün geçtikçe artıyor. İHA’nın tüm kritik aksamı, tasarımı ve yazılımları Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirildi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Bayraktar TB2, yüzde 93 oranında yerlilik ile üretiliyor.

Bayraktar TB2 özellikleri

Servis Tavanı : 22.000 feet

: 22.000 feet Operasyonel İrtifa : 16.000 feet

: 16.000 feet Haberleşme : LOS & BLOS

: LOS & BLOS Havada Kalış : 20+ saat

: 20+ saat Seyir - Maksimum Hız : 70 KTAS - 120 KTAS

: 70 KTAS - 120 KTAS Azami Kalkış Ağırlığı : 700 kg

: 700 kg Faydalı Yük Kapasitesi : 150 kg

: 150 kg Kalkış/İniş/Seyir/Taksi : Otonom

: Otonom Güç Sistemi : 100 hp İçten Yanmalı Motor

: 100 hp İçten Yanmalı Motor Varyasyon : TB2 ve TB2-C

: TB2 ve TB2-C Faydalı Yük - İGK : Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da Çok Amaçlı AESA Radar

: Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da Çok Amaçlı AESA Radar Faydalı Yük - Mühimmatlar : 4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat

: 4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat Kanat Açıklığı : 12 m

: 12 m Uzunluk : 6.5 m

: 6.5 m Yükseklik : 2.2 m

: 2.2 m Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

16,000 Feet Operasyonel İrtifa

27 Saat 3 Dakika Uçuş Rekoru

22.000 Feet Maksimum İrtifa

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

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