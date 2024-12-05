Korkulan oluyor: OpenAI, askeri yapay zeka geliştirilecek

OpenAI, daha önce yapay zeka modellerinin askeri kullanımları konusunda çekimser bir tutum sergilemişti. Ancak şirket, 2023 başlarında politikalarında önemli bir değişikliğe giderek, teknolojilerinin “askeri ve savaş amaçlı kullanımı” konusundaki açık yasağı kaldırdı. Şirket, bu değişikliği “sorumlu kullanım” taahhüdüyle desteklediğini belirterek, DARPA ile siber güvenlik araçları geliştirme gibi projeler üzerinde çalıştığını açıklamıştı.
İHA tespiti için OpenAI teknolojileri kullanılacak
OpenAI, anlaşmanın şirketin kurallarına uygun olduğunu çünkü insansız hava tehditlerine karşı savunma yapan sistemlere odaklandığını söyledi. Şirket, ortaklığın diğer kullanımları kapsamadığını söyledi.
Anduril CEO'su Brian Schimpf yaptığı açıklamada, “OpenAI ile ortaklığımız, dünya çapındaki acil Hava Savunma kabiliyeti boşluklarını ele almak için yapay zeka alanındaki birinci sınıf uzmanlıklarını kullanmamıza olanak tanıyacak. Birlikte, askeri ve istihbarat operatörlerinin yoğun baskı altındaki durumlarda daha hızlı ve daha doğru kararlar almalarını sağlayacak sorumlu çözümler geliştirmeye kararlıyız.” dedi.
Anduril her ne kadar bir savunma şirketi gibi görünse de aslında firma işin teknoloji ve tasarım tarafında da çok kuvvetli. Yeni bir şirket olan Anduril’in kurucusu ise Oculus Rift mucidi (ve Oculus VR kurucu ortağı) Palmer Luckey. Bu arada OpenAI CEO'su Sam Altman yaptığı açıklamada, “Anduril ile ortaklığımız, OpenAI teknolojisinin ABD askeri personelini korumasını sağlamaya yardımcı olacak” dedi.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/12/4/24313486/openai-anduril-partnership-counterdrone-systems https://www.anduril.com/article/anduril-partners-with-openai-to-advance-u-s-artificial-intelligence-leadership-and-protect-u-s/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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