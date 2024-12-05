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    Korkulan oluyor: OpenAI, askeri yapay zeka geliştirilecek

    ChatGPT gibi popüler yapay zekaların arkasındaki firma olan OpenAI, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) için askeri yapay zeka geliştirmek için Anduril Industries ile ortaklık kurdu.
    Korkulan oluyor: OpenAI, askeri yapay zeka geliştirilecek Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka geliştirme alanında dünya liderlerinden biri olan OpenAI, yüksek teknoloji savunma sanayi ürünleri alanında boy gösteren Anduril Industries ile Pentagon için bir ortaklık kurdu. Bu iş birliği, OpenAI’nin GPT-4o ve OpenAI o1 gibi modellerini Anduril’in savunma sistemleriyle birleştirerek, özellikle insansız hava araçlarına (İHA) karşı ABD askeri savunmasını geliştirmeyi hedefliyor.

    OpenAI, daha önce yapay zeka modellerinin askeri kullanımları konusunda çekimser bir tutum sergilemişti. Ancak şirket, 2023 başlarında politikalarında önemli bir değişikliğe giderek, teknolojilerinin “askeri ve savaş amaçlı kullanımı” konusundaki açık yasağı kaldırdı. Şirket, bu değişikliği “sorumlu kullanım” taahhüdüyle desteklediğini belirterek, DARPA ile siber güvenlik araçları geliştirme gibi projeler üzerinde çalıştığını açıklamıştı.

    İHA tespiti için OpenAI teknolojileri kullanılacak

    Korkulan oluyor: OpenAI, askeri yapay zeka geliştirilecek Tam Boyutta Gör
    OpenAI ve Anduril ortaklığı, ABD askeri güçlerini ve müttefiklerini tehdit eden insansız hava araçlarının tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesine odaklanacak. Pentagon, hâlihazırda Anduril’in Roadrunner adlı dron önleme sistemlerini kullanıyor. Bu sistem, dünya genelindeki savaş alanlarında giderek artan küçük dron tehditlerine karşı etkili bir çözüm olarak öne çıkıyor. Anduril ayrıca gözetleme kuleleri, iletişim kesici sistemler, otonom denizaltılar ve askeri dronlar gibi yenilikçi savunma teknolojileri sunuyor.

    OpenAI, anlaşmanın şirketin kurallarına uygun olduğunu çünkü insansız hava tehditlerine karşı savunma yapan sistemlere odaklandığını söyledi. Şirket, ortaklığın diğer kullanımları kapsamadığını söyledi.

    Anduril CEO'su Brian Schimpf yaptığı açıklamada, “OpenAI ile ortaklığımız, dünya çapındaki acil Hava Savunma kabiliyeti boşluklarını ele almak için yapay zeka alanındaki birinci sınıf uzmanlıklarını kullanmamıza olanak tanıyacak. Birlikte, askeri ve istihbarat operatörlerinin yoğun baskı altındaki durumlarda daha hızlı ve daha doğru kararlar almalarını sağlayacak sorumlu çözümler geliştirmeye kararlıyız.” dedi.

    Anduril her ne kadar bir savunma şirketi gibi görünse de aslında firma işin teknoloji ve tasarım tarafında da çok kuvvetli. Yeni bir şirket olan Anduril’in kurucusu ise Oculus Rift mucidi (ve Oculus VR kurucu ortağı) Palmer Luckey. Bu arada OpenAI CEO'su Sam Altman yaptığı açıklamada, “Anduril ile ortaklığımız, OpenAI teknolojisinin ABD askeri personelini korumasını sağlamaya yardımcı olacak” dedi.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/12/4/24313486/openai-anduril-partnership-counterdrone-systems https://www.anduril.com/article/anduril-partners-with-openai-to-advance-u-s-artificial-intelligence-leadership-and-protect-u-s/
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