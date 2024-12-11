Anduril, elektrikli denizaltı savaş dronu Dive-XL ile bir ilke imza attı

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Tam Boyutta Gör Amerikan savunma teknolojileri şirketi Anduril Industries, ticari amaçlarla geliştirdiği ekstra büyük otonom su altı aracı Dive-XL’in, tek seferde 100 saat boyunca su altında kalarak yeni bir kilometre taşı kaydettiğini açıkladı. Bu performans, kendi sınıfındaki araçlar için şimdiye kadar gerçekleştirilen en uzun süreli görev olarak dikkat çekiyor.

İnsansız denizaltılar geleceğe göz kırpıyor

Dive-XL, hem Avustralya hem de ABD'de sürekli olarak testlerden geçiyor. Araç, Avustralya Kraliyet Donanması’nın Ghost Shark programı kapsamında egemen bir kapasiteye dönüştürülürken, ABD de bu teknolojiyi kendi deniz kuvvetlerine entegre etme yollarını araştırıyor. Dive-XL’nin hem insanlı hem de insansız deniz araçlarıyla uyumlu çalışabilecek bir destek platformu olarak kullanılması planlanıyor.

100 saatlik kesintisiz dalış başarısının ardından Dive-XL, 2025’in ilk yarısında 1.000 deniz mili (1852 km) mesafeyi tamamen su altında kalarak kat etmeyi hedefliyor. Bu görev başarılı olduğu takdirde, cihazın çok daha uzun mesafelerde, binlerce millik tam ölçekli bir göreve hazır olması bekleniyor.

Modüler ve uygun maliyetli tasarım

Tam elektrikli güç aktarım sistemi ile çalışan ve haftalarca su altında kalabilen Dive-XL, hibrit sistemlere sahip insansız denizaltıların aksine yüzeye çıkmaya ihtiyaç duymadan operasyonlarını sürdürebiliyor. Bu özellik, cihazı daha gizli ve daha geniş bir operasyonel esnekliğe sahip hale getiriyor. Dive-XL’nin modüler yük kapasitesi, farklı görevler için hızlı bir şekilde özelleştirilmesine de olanak tanıyor.

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Bir seferde üç faydalı yük ya da bir ekstra büyük faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan Dive-XL, büyük sensör paketlerinden iletişim sistemlerine ve keşif-gözetleme (ISR) kabiliyetlerinden saldırı yüklerine kadar geniş bir yelpazede yüklerle donatılabiliyor. Ayrıca, açık sistem mimarisi sayesinde üçüncü taraf ekipmanlarla uyumlu çalışabilen cihaz, yeni teknolojilerle kolayca güncellenebiliyor.

Dive-XL, mürettebatlı denizaltılara kıyasla oldukça düşük maliyetli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Standart 12 metrelik nakliye konteynerlerine sığacak şekilde tasarlanan araç, minimal altyapı gereksinimiyle kolayca konuşlandırılabiliyor. Gövdesi, alüminyum ve fiberglas gibi ticari denizcilik malzemelerinden üretildiği için maliyetler düşerken, tedarik zinciri de sürdürülebilir hale geliyor.

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