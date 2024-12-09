SSB Başkanı Görgün: Altay Tankı, bu yaz envantere girecek

- Altay Tankı, envanter için ay sayıyor
- Kaç tane Altay tankı üretilecek?
- Yeni Altay tankı özellikleri
- Ateş gücü
- Mobilite
- Beka
- Yorumlar
Altay Tankı, envanter için ay sayıyor
Haluk Görgün, Milliyet’e yaptığı açıklamada Altay Tankı için 2025 yazında envantere girecek dedi;
“İki tane teslim etmiştik biliyorsunuz. Önümüzdeki yaz ayları itibarıyla ürünleri çıkmış olacak. Envantere girecek. Seri üretim planlandığı ve takvimlendiği şekilde, 2025 yılının yaz ayları itibariyle devam edecek. Bütün BMC şirketimiz, ana yükleyicisi, alt yüklenici şirketler birlikte çok uyumlu bir şekilde çalışıyorlar. Ara safhada tedarik ettiğimiz bazı komponentler var. Onların yerleştirme ve birleştirme çalışmaları da çok iyi gidiyor. Güzel haberleri 2025 yılında paylaştığımız bir yıl olacak.”
Adını Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kolordusu'nu komuta eden Fahrettin Altay'dan alan Altay Tankı geçtiğimiz yıl program doğrultusunda 2 adet olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmişti. Kuvvet, bu süre zarfında test ve görüşlerini bildirirken seri üretime ise geçilmişti.
BMC Savunma tarafından üretilen yeni nesil Altay tankı, modern muharebe ortamının koşullarına uygun olarak yenilenmişti. Yeni Altay'ın atış kontrol sisteminde Lazer Mesafe Ölçer (LRF) ve hassas Görüntü Sabitleyici Stabilizasyon Sistemi gibi modern teknolojiler yer alıyor. Bununla birlikte Yeni Altay tankında modüler olarak pasif koruma sağlamakta olan gelişmiş zırh modüllerinin yanında aktif koruma sağlayan AKKOR Aktif Koruma Sistemi de bulunuyor. Bu özellikler Altay’ı 3+ nesil ana muharebe tankı seviyesine çıkartıyor.
Kaç tane Altay tankı üretilecek?
Yeni Altay tankı özellikleri
- Maksimum Hız: 65 km/sa
- Arazi Hızı: 45 km/sa
- Hazırlıksız Sığ Sulardan Geçiş: 1,2 m
- Hazırlıklı Derin Sulardan Geçiş: 2,2 m
- Hazırlıklı Su Altı Geçişi: 4 m
- Yan Eğim: %30
- Tırmanma Kabiliyeti: %60
- Maksimum Güç: 1500 BG
- Motor: 12 Silindirli Elektronik Kontrollü Dizel
- Transmisyon: 6 İleri, 3 Geri - Otomatik Kontrollü
- Süspansiyon: Elektronik Kontrollü ISU Süspansiyon Birimleri ve Otomatik Palet Gergi Ayar Yeteneği
- Çalışma Sıcaklığı: -32 °C / +52 °C
- Mürettebat: Tank Komutanı, Nişancı, Doldurucu, Sürücü (4 Mürettebat)
Ateş gücü
- 120 mm L55 Yivsiz - Setsiz (Smoothbore) Ana Silah
- Stanag 4385’e Uyumlu Mühimmat
- Lazer Güdümlü Füze Atabilme Yeteneği
- 7,62 mm Eş Eksenli Makineli Tüfek
- Atış Kontrol Sistemi
- 360 Derece Dönebilen Bağımsız Komutan Periskobu
- Hassas Optik Stabilizasyon
- TV/Termal Görüş ve Lazer Mesafe Ölçme Yeteneği (Komutan ve Nişancı İçin Ayrı Ayrı)
- Avcı-Vurucu Yeteneği
- Otomatik Hedef Takibi
- Elektrikli Top/Kule Takat Sistemi
- Uzaktan Komutalı Silah Sistemi
- 12,7 mm ve 7,62 mm Mk.Tf. ile 40 mm Bombaatar Kullanımı İçin Uygun Altyapı
- Termal / TV Görüş ve Lazer Mesafe Ölçme Yeteneği
- Otomatik Hedef Takibi
Mobilite
- Tank Sürücü Görüş Sistemi
- Kule Kayar Bileziği
Beka
- AKKOR Aktif Koruma Sistemi
- Tank Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemi
- Tank Lazer Uyarı Sistemi
- ÖRÜMCEK Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi
- Telsiz Sistemi
- İç Haberleşme Sistemi
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: