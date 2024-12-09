SSB Başkanı Görgün: Altay Tankı, bu yaz envantere girecek

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Tam Boyutta Gör Türkiye, artık kendi tankına kavuşmaya çok yakın. 1996 yılında yurt içinde ana muharebe tankı geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik karar alınarak büyük bir yolculuğa çıkışmıştı. Neredeyse 30 sene süren bu yolculukta çeşitli zorluklarla karşılaşılsa da Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, yaptığı açıklamada bekleyişin 2025’te biteceğini duyurdu.

Altay Tankı, envanter için ay sayıyor

Haluk Görgün, Milliyet’e yaptığı açıklamada Altay Tankı için 2025 yazında envantere girecek dedi;

“İki tane teslim etmiştik biliyorsunuz. Önümüzdeki yaz ayları itibarıyla ürünleri çıkmış olacak. Envantere girecek. Seri üretim planlandığı ve takvimlendiği şekilde, 2025 yılının yaz ayları itibariyle devam edecek. Bütün BMC şirketimiz, ana yükleyicisi, alt yüklenici şirketler birlikte çok uyumlu bir şekilde çalışıyorlar. Ara safhada tedarik ettiğimiz bazı komponentler var. Onların yerleştirme ve birleştirme çalışmaları da çok iyi gidiyor. Güzel haberleri 2025 yılında paylaştığımız bir yıl olacak.”

Adını Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kolordusu'nu komuta eden Fahrettin Altay'dan alan Altay Tankı geçtiğimiz yıl program doğrultusunda 2 adet olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmişti. Kuvvet, bu süre zarfında test ve görüşlerini bildirirken seri üretime ise geçilmişti.

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BMC Savunma tarafından üretilen yeni nesil Altay tankı, modern muharebe ortamının koşullarına uygun olarak yenilenmişti. Yeni Altay'ın atış kontrol sisteminde Lazer Mesafe Ölçer (LRF) ve hassas Görüntü Sabitleyici Stabilizasyon Sistemi gibi modern teknolojiler yer alıyor. Bununla birlikte Yeni Altay tankında modüler olarak pasif koruma sağlamakta olan gelişmiş zırh modüllerinin yanında aktif koruma sağlayan AKKOR Aktif Koruma Sistemi de bulunuyor. Bu özellikler Altay’ı 3+ nesil ana muharebe tankı seviyesine çıkartıyor.

Kaç tane Altay tankı üretilecek?

Tam Boyutta Gör Seri üretim sözleşmesine göre 250 adet ALTAY Ana Muharebe Tankı üretilecek ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edecek. Proje kapsamında büyük çoğunluğu yerli olan 200’ye yakın alt yüklenici görev alacak.

Yeni Altay tankı özellikleri

Maksimum Hız: 65 km/sa

Arazi Hızı: 45 km/sa

Hazırlıksız Sığ Sulardan Geçiş: 1,2 m

Hazırlıklı Derin Sulardan Geçiş: 2,2 m

Hazırlıklı Su Altı Geçişi: 4 m

Yan Eğim: %30

Tırmanma Kabiliyeti: %60

Maksimum Güç: 1500 BG

Motor: 12 Silindirli Elektronik Kontrollü Dizel

Transmisyon: 6 İleri, 3 Geri - Otomatik Kontrollü

Süspansiyon: Elektronik Kontrollü ISU Süspansiyon Birimleri ve Otomatik Palet Gergi Ayar Yeteneği

Çalışma Sıcaklığı: -32 °C / +52 °C

Mürettebat: Tank Komutanı, Nişancı, Doldurucu, Sürücü (4 Mürettebat)

Ateş gücü

120 mm L55 Yivsiz - Setsiz (Smoothbore) Ana Silah Stanag 4385’e Uyumlu Mühimmat Lazer Güdümlü Füze Atabilme Yeteneği

7,62 mm Eş Eksenli Makineli Tüfek

Atış Kontrol Sistemi 360 Derece Dönebilen Bağımsız Komutan Periskobu Hassas Optik Stabilizasyon TV/Termal Görüş ve Lazer Mesafe Ölçme Yeteneği (Komutan ve Nişancı İçin Ayrı Ayrı) Avcı-Vurucu Yeteneği Otomatik Hedef Takibi Elektrikli Top/Kule Takat Sistemi

Uzaktan Komutalı Silah Sistemi 12,7 mm ve 7,62 mm Mk.Tf. ile 40 mm Bombaatar Kullanımı İçin Uygun Altyapı Termal / TV Görüş ve Lazer Mesafe Ölçme Yeteneği Otomatik Hedef Takibi



Mobilite

Tank Sürücü Görüş Sistemi

Kule Kayar Bileziği

Beka

AKKOR Aktif Koruma Sistemi

Tank Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemi

Tank Lazer Uyarı Sistemi

ÖRÜMCEK Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi

Telsiz Sistemi

İç Haberleşme Sistemi

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SSB Başkanı Görgün: Altay Tankı, bu yaz envantere girecek