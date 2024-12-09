Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    SSB Başkanı Görgün: Altay Tankı, bu yaz envantere girecek

    Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, mevcut projeler hakkında önemli açıklamalar yaptı. Görgün, Yeni Altay Tankının 2025 yazında envantere gireceğini açıkladı.
    SSB Başkanı Görgün: Altay Tankı, bu yaz envantere girecek Tam Boyutta Gör
    Türkiye, artık kendi tankına kavuşmaya çok yakın. 1996 yılında yurt içinde ana muharebe tankı geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik karar alınarak büyük bir yolculuğa çıkışmıştı. Neredeyse 30 sene süren bu yolculukta çeşitli zorluklarla karşılaşılsa da Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, yaptığı açıklamada bekleyişin 2025’te biteceğini duyurdu.

    Altay Tankı, envanter için ay sayıyor

    Haluk Görgün, Milliyet’e yaptığı açıklamada Altay Tankı için 2025 yazında envantere girecek dedi;

    “İki tane teslim etmiştik biliyorsunuz. Önümüzdeki yaz ayları itibarıyla ürünleri çıkmış olacak. Envantere girecek. Seri üretim planlandığı ve takvimlendiği şekilde, 2025 yılının yaz ayları itibariyle devam edecek. Bütün BMC şirketimiz, ana yükleyicisi, alt yüklenici şirketler birlikte çok uyumlu bir şekilde çalışıyorlar. Ara safhada tedarik ettiğimiz bazı komponentler var. Onların yerleştirme ve birleştirme çalışmaları da çok iyi gidiyor. Güzel haberleri 2025 yılında paylaştığımız bir yıl olacak.”

    Adını Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kolordusu'nu komuta eden Fahrettin Altay'dan alan Altay Tankı geçtiğimiz yıl program doğrultusunda 2 adet olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmişti. Kuvvet, bu süre zarfında test ve görüşlerini bildirirken seri üretime ise geçilmişti.

    BMC Savunma tarafından üretilen yeni nesil Altay tankı, modern muharebe ortamının koşullarına uygun olarak yenilenmişti. Yeni Altay'ın atış kontrol sisteminde Lazer Mesafe Ölçer (LRF) ve hassas Görüntü Sabitleyici Stabilizasyon Sistemi gibi modern teknolojiler yer alıyor. Bununla birlikte Yeni Altay tankında modüler olarak pasif koruma sağlamakta olan gelişmiş zırh modüllerinin yanında aktif koruma sağlayan AKKOR Aktif Koruma Sistemi de bulunuyor. Bu özellikler Altay’ı 3+ nesil ana muharebe tankı seviyesine çıkartıyor.

    Kaç tane Altay tankı üretilecek?

    SSB Başkanı Görgün: Altay Tankı, bu yaz envantere girecek Tam Boyutta Gör
    Seri üretim sözleşmesine göre 250 adet ALTAY Ana Muharebe Tankı üretilecek ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edecek. Proje kapsamında büyük çoğunluğu yerli olan 200’ye yakın alt yüklenici görev alacak.

    Yeni Altay tankı özellikleri

    • Maksimum Hız: 65 km/sa
    • Arazi Hızı: 45 km/sa
    • Hazırlıksız Sığ Sulardan Geçiş: 1,2 m
    • Hazırlıklı Derin Sulardan Geçiş: 2,2 m
    • Hazırlıklı Su Altı Geçişi: 4 m
    • Yan Eğim: %30
    • Tırmanma Kabiliyeti: %60
    • Maksimum Güç: 1500 BG
    • Motor: 12 Silindirli Elektronik Kontrollü Dizel
    • Transmisyon: 6 İleri, 3 Geri - Otomatik Kontrollü
    • Süspansiyon: Elektronik Kontrollü ISU Süspansiyon Birimleri ve Otomatik Palet Gergi Ayar Yeteneği
    • Çalışma Sıcaklığı: -32 °C / +52 °C
    • Mürettebat: Tank Komutanı, Nişancı, Doldurucu, Sürücü (4 Mürettebat)

    Ateş gücü

    • 120 mm L55 Yivsiz - Setsiz (Smoothbore) Ana Silah
      • Stanag 4385’e Uyumlu Mühimmat
      • Lazer Güdümlü Füze Atabilme Yeteneği
    • 7,62 mm Eş Eksenli Makineli Tüfek  
    • Atış Kontrol Sistemi   
      • 360 Derece Dönebilen Bağımsız Komutan Periskobu
      • Hassas Optik Stabilizasyon
      • TV/Termal Görüş ve Lazer Mesafe Ölçme Yeteneği (Komutan ve Nişancı İçin Ayrı Ayrı)
      • Avcı-Vurucu Yeteneği
      • Otomatik Hedef Takibi
      • Elektrikli Top/Kule Takat Sistemi
    • Uzaktan Komutalı Silah Sistemi
      • 12,7 mm ve 7,62 mm Mk.Tf. ile 40 mm Bombaatar Kullanımı İçin Uygun Altyapı
      • Termal / TV Görüş ve Lazer Mesafe Ölçme Yeteneği
      • Otomatik Hedef Takibi

    Mobilite

    • Tank Sürücü Görüş Sistemi
    • Kule Kayar Bileziği

    Beka

    • AKKOR Aktif Koruma Sistemi
    • Tank Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemi
    • Tank Lazer Uyarı Sistemi
    • ÖRÜMCEK Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi
    • Telsiz Sistemi
    • İç Haberleşme Sistemi
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    %100 elektrikli Ford Puma Gen-E tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    varta akü tarih sorgulama almanya tax free hesaplama reçetesiz nootropik ilaçlar domuz yağı olan çikolatalar 1 trilyon borcum var ne yapmalıyım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Tecno Spark 20
    Tecno Spark 20
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS ROG Strix G18
    ASUS ROG Strix G18
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız