Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ryt Games'in yaklaşan iPad oyunu: Miniverse

5 yıl
364
1
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ryt Games'in yaklaşan iPad oyunu: Miniverse
Bağımsız bir oyun stüdyosu olan Ryt Games, şu sıralar iPad, PC ve Mac için uzay temalı bir aksiyon/bulmaca oyunu geliştirmekle meşgul. 

Miniverse adlı bu oyunda uzay boşluğunda seyahat ederek yardıma ihtiyacı olan insanları kurtarmaya çalışacağız. Bunu, yardımımızı bekleyen insanların üzerinde bulunduğu gezegenleri sınırlar çerçevesinde uzay gemimize doğru kaydırarak gerçekleştireceğiz. Tabii ki de insanları yok edebilecek engellerle dolu uzayda insanları kurtarmak pek de kolay olmayacak.

İki boyutlu bir oyun dünyasına sahip olan Miniverse, tek dokunuşla kontrol imkanı sunan bir kontrol şemasıyla gelecek gibi görünüyor. Miniverse'nin tam olarak neler sunacağını ise, 30 Haziran tarihinde hep birlikte göreceğiz.
 
 

http://miniversegame.com/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Casper Özel: Yeni Casper Store ve Kampanyalar! 5 yıl Oppo Find 7a'yı kutusundan çıkartıyoruz "DH Özel video" 5 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 28 Nisan Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim