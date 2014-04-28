Ryt Games'in yaklaşan iPad oyunu: Miniverse

Bağımsız bir oyun stüdyosu olan Ryt Games, şu sıralar iPad, PC ve Mac için uzay temalı bir aksiyon/bulmaca oyunu geliştirmekle meşgul.





Miniverse adlı bu oyunda uzay boşluğunda seyahat ederek yardıma ihtiyacı olan insanları kurtarmaya çalışacağız. Bunu, yardımımızı bekleyen insanların üzerinde bulunduğu gezegenleri sınırlar çerçevesinde uzay gemimize doğru kaydırarak gerçekleştireceğiz. Tabii ki de insanları yok edebilecek engellerle dolu uzayda insanları kurtarmak pek de kolay olmayacak.





İki boyutlu bir oyun dünyasına sahip olan Miniverse, tek dokunuşla kontrol imkanı sunan bir kontrol şemasıyla gelecek gibi görünüyor. Miniverse'nin tam olarak neler sunacağını ise, 30 Haziran tarihinde hep birlikte göreceğiz.

http://miniversegame.com/