Instagram'dan genç kullanıcılara yeni kısıtlama: Ebeveyn onayı gerekecek!

Tam Boyutta Gör Instagram, şimdiye kadar 18 yaş üzeri yetişkinlerin kendilerini takip etmeyen gençlere mesaj göndermesini kısıtlıyordu. Yeni DM sınırı, varsayılan olarak 16 yaşın altındaki tüm kullanıcılara (bazı ülkelerde 18 yaşın altındaki kullanıcılara) uygulanacak. Meta, bu kısıtlamaları uygulamadan önce genç kullanıcıları bir bildirimle bilgilendirecek. Messenger'da kullanıcılar yalnızca Facebook arkadaşlarından veya kişi listelerinde ekli kullanıcılardan mesaj alacak.

Instagram, gençler için yeni özelliğini duyurdu: Kapatılamayacak! 5 gün önce eklendi

Gizlilik ayarları değiştirildiğinde ebeveyne onay bildirimi gidecek

Tam Boyutta Gör Meta, DM sınırlamasına ek olarak ebeveyn denetimlerini de daha güçlü hale getirdi. Genç kullanıcılar, hesaplarında gizlilik ayarlarına ilişkin bir değişiklik yaptığında artık ebeveynlere onay bildirimi gidecek. Gençler, hesabın gizliden herkese açık hale getirilmesi, hassas içerik kontrolünün standart olarak değiştirilmesi, DM ayarlarının değiştirilmesi gibi gizlilik ayarları ebeveyninin haberi olmadan değiştiremeyecek. Önceden bu değişiklikler yapıldığında, Instagram, yalnızca ebeveyne bildirim gönderiyordu.

Instagram, ayrıca gençlerin DM üzerinden aldıkları istenmeyen ve uygunsuz görüntüleri görmelerini engelleyecek bir özellik sunacak. Bu özellik uçtan uca şifreli sohbetlerde de çalışacak. Ancak, Meta, bu özellikleri sunarken gençlerin gizliliğini sağlamak için ne gibi çalışmalar yaptığı, hangi görüntülerin uygunsuz olarak değerlendirileceği konusunda detay vermedi.

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