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    Anlık Bildirim

    Instagram'dan genç kullanıcılara yeni kısıtlama: Ebeveyn onayı gerekecek!

    Meta, Instagram ve Facebook'ta genç kullanıcılar için uygulanacak yeni kısıtlamaları duyurdu. Mesajlaşma sınırlamaları ve ebeveyn denetimleri daha sıkı hale getirildi.
    instagram genç kullanıcı dm sınırı Tam Boyutta Gör
    Instagram, şimdiye kadar 18 yaş üzeri yetişkinlerin kendilerini takip etmeyen gençlere mesaj göndermesini kısıtlıyordu. Yeni DM sınırı, varsayılan olarak 16 yaşın altındaki tüm kullanıcılara (bazı ülkelerde 18 yaşın altındaki kullanıcılara) uygulanacak. Meta, bu kısıtlamaları uygulamadan önce genç kullanıcıları bir bildirimle bilgilendirecek. Messenger'da kullanıcılar yalnızca Facebook arkadaşlarından veya kişi listelerinde ekli kullanıcılardan mesaj alacak.

    Gizlilik ayarları değiştirildiğinde ebeveyne onay bildirimi gidecek

    insstagram gizlilik ayarları ebeveyn onay ekranı Tam Boyutta Gör
    Meta, DM sınırlamasına ek olarak ebeveyn denetimlerini de daha güçlü hale getirdi. Genç kullanıcılar, hesaplarında gizlilik ayarlarına ilişkin bir değişiklik yaptığında artık ebeveynlere onay bildirimi gidecek. Gençler, hesabın gizliden herkese açık hale getirilmesi, hassas içerik kontrolünün standart olarak değiştirilmesi, DM ayarlarının değiştirilmesi gibi gizlilik ayarları ebeveyninin haberi olmadan değiştiremeyecek. Önceden bu değişiklikler yapıldığında, Instagram, yalnızca ebeveyne bildirim gönderiyordu.

    Instagram, ayrıca gençlerin DM üzerinden aldıkları istenmeyen ve uygunsuz görüntüleri görmelerini engelleyecek bir özellik sunacak. Bu özellik uçtan uca şifreli sohbetlerde de çalışacak. Ancak, Meta, bu özellikleri sunarken gençlerin gizliliğini sağlamak için ne gibi çalışmalar yaptığı, hangi görüntülerin uygunsuz olarak değerlendirileceği konusunda detay vermedi.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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