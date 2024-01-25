Instagram'dan genç kullanıcılara yeni kısıtlama: Ebeveyn onayı gerekecek!

Teknoloji Editörü
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Instagram, şimdiye kadar 18 yaş üzeri yetişkinlerin kendilerini takip etmeyen gençlere mesaj göndermesini kısıtlıyordu. Yeni
DM sınırı, varsayılan olarak 16 yaşın altındaki tüm kullanıcılara ( bazı ülkelerde 18 yaşın altındaki kullanıcılara) uygulanacak. Meta, bu kısıtlamaları uygulamadan önce genç kullanıcıları bir bildirimle bilgilendirecek. Messenger'da kullanıcılar yalnızca Facebook arkadaşlarından veya kişi listelerinde ekli kullanıcılardan mesaj alacak.
Gizlilik ayarları değiştirildiğinde ebeveyne onay bildirimi gidecek
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Meta, DM sınırlamasına ek olarak ebeveyn denetimlerini de daha güçlü hale getirdi. Genç kullanıcılar, hesaplarında gizlilik ayarlarına ilişkin bir değişiklik yaptığında artık ebeveynlere onay bildirimi gidecek. Gençler,
hesabın gizliden herkese açık hale getirilmesi, hassas içerik kontrolünün standart olarak değiştirilmesi, DM ayarlarının değiştirilmesi gibi gizlilik ayarları ebeveyninin haberi olmadan değiştiremeyecek. Önceden bu değişiklikler yapıldığında, Instagram, yalnızca ebeveyne bildirim gönderiyordu.
Instagram, ayrıca gençlerin DM üzerinden aldıkları
istenmeyen ve uygunsuz görüntüleri görmelerini engelleyecek bir özellik sunacak. Bu özellik uçtan uca şifreli sohbetlerde de çalışacak. Ancak, Meta, bu özellikleri sunarken gençlerin gizliliğini sağlamak için ne gibi çalışmalar yaptığı, hangi görüntülerin uygunsuz olarak değerlendirileceği konusunda detay vermedi.
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.