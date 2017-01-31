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Ryzen işlemcilerin fiyatları hakkında yeni iddia [GÜNCELLEME]

AMD’nin merakla beklenen Ryzen işlemcilerinin fiyatlandırmasına dair yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Söylentiye göre en üst seviyede fiyat 720$’a ulaşabilir.
2 yıl
8,3b
1
77
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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Teknoloji dünyasının merakla beklediği Ryzen işlemci ailesinin fiyatlarına dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Gelen taze bilgilere göre tepe model 720$’lık bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkabilir. Öte yandan kaynağa göre 6 çekirdekli bir model seride yer almayabilir. Summit Ridge kod adını taşıyan ailede bilindiği üzere SR3, SR5 ve SR7 isimlendirmesiyle karşımıza 3 temel sınıfın çıkması bekleniyor. Daha önce gelen kaynaklarda SR5 ailesinde 6 çekirdek 12 izlek sunan bir modele yer verilmişti. SR3 ailesinde 4 çekirdek 8 izlek ve SR7 ailesinde ise 8 çekirdek 16 izlekli modeller karşımıza çıkmıştı.
Eğer son kaynaktaki bilgi doğruysa ki SR3 modellerinde 4 çekirdek 8 izlekli, SR5 modellerinde ise 8 çekirdek 8 izleğe yer verileceği iddia ediliyor. Bu durumda SR5 sınıfı çekirdek sayısı sayesinde SR3 modellerinin önüne geçerken SR7 modellerinden ise sanal izlek desteği olmamasından dolayı geride kalacaktır.

Fiyatlar Ne Olacak?

Fiyatlarının ise 580 ila 720 dolar arasında değişmesi beklenen Ryzen işlemcileri bu sayede performans olarak yer yer önüne geçtiği i7-6900K modelinin 1100$ fiyatı karşısında elini bir alanda daha güçlendirmiş olacaktır. Tabi bunun yanında X370 yongasetini barındıran anakartların fiyatlarının X99 cephesinden daha aşağıda olması da oldukça muhtemel. Son olarak Ryzen ailesinin 27 Şubat- 3 Mart tarihleri arasında yapılacak olan GDC 2017 etkinliğinden sonra satışa sunulmasının beklendiğinin de altını çizelim.
Güncelleme: Yeni gelen bir sızıntı bilgiye göre Ryzen işlemci ailesinde 6 çekirdekli üyeler olabilir. Bu işlemcilerin yine sanal izlek desteğiyle gelmesi beklenirken 8 MB'ı L3 seviyesinde olmak üzere toplamda 16 MB önbelleğe sahip olması bekleniyor. Daha detaylı bilgi için aşağıdaki görseli inceleyebilirsiniz.
Ryzen işlemcilerinin performans testlerine ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://wccftech.com/amd-ryzen-processor-6-core-model-700-usd-rumor/ Yorum Yaz
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Lacano 2 yıl en beğenilen
Güncel kurla 2200 tl yapıyor ki i7 7700k 1621 tl...

Amd is >
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Yoizhik 2 yıl Mutlak.Sıfır
Doları tl'ye çevirirseniz haklısınız ancak bizdeki büyük yanılgıda bu maalesef. Asgari ücret Türkiye'de 1.400 birim, Amerika'da da diyelim 1.400 birim. Orada 6900k vatandaşın 1 aylık maaşına yakın bir değer, buna bakarak çok pahalı diyemeyiz. Bizde 4 asgari ücrete eşdeğer olmasının bir önemi yok o insanlar için. Herkes kendi açısından bakıyor olaya. Ha o adamda düşünür tabi 350'ye de işlemci var niye 1100'e alayım diye, ihtiyacı yoksa 350'lik alır. 1500$'lık monitörler var mesela biz pahalı diyoruz ama onlar için 1.500lira monitör. Kraken x62 çıktı pahalı dedik mesela ama 150lira adam için, pahalı değilki ona. Yani yurtdışı fiyatlarını bizim kura çevirip değerlendirirseniz bize pahalı hocam ama dünyanın geri kalanı için teknoloji dünyası pahalı değil.
Doları tl'ye çevirirseniz haklısınız ancak bizdeki büyük yanılgıda bu maalesef. Asgari ücret Türkiye'de 1.400 birim, Amerika'da da diyelim 1.400 birim. Orada 6...
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majesthion 2 yıl
Yemişim iddiasını söylentisini. 6700k yı iade ettiğime bin pişmanım. Bu ne rezilliktir böyle ya. 12 Aralık'ta ne idüğü belirsiz bir test sonucundan başka birşey vermediler bekleyenlere 12 Şubat'ta 2 ay olcak ve hala AMD 6 çekirdeği komple geçebilir gibisinden koca karı dedikodusu tarzında haberler var. Kesin net birşey yok. Intel 7700k yı çıkardı. Millet aldı. Overclock yaptı. Sıkıldı. Bu beyfendiler hala şöyle olcak böyle olcaktan öteye gidemediler. Sıkıldım artık ya. Her yeni işlemcide aynı şeyi yapıyorlar. Ders almadılar hala.
Ryzen ailesinin 27 Şubat- 3 Mart tarihleri arasında yapılacak olan GDC 2017 etkinliğinden sonra satışa sunulmasının beklendiğinin de altını çizelim

27 Şubat - 3 Mart gelcek. Sonra bu beyfendilerin satışa sunmasını bekleyecez. Sonra Türkiye'ye gelmesini bekleyecez. OHOOOOOO. Intel Cannonlake detaylanır bunlar işlemciyi çıkartana kadar.
Yemişim iddiasını söylentisini. 6700k yı iade ettiğime bin pişmanım. Bu ne rezilliktir böyle ya. 12 Aralık'ta ne idüğü belirsiz bir test sonucundan başka birşe...
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kenan9593 2 yıl
Yeni bir pc toplayacağım. İ5 6400 veya i5 7400 düşünüyorum. Resme göre
Amd tarafında rakibi Ryzen R5 olacak. Fiyat olarak aralarında nasıl bir fark olabilir. İ5'ler 800 lira civarındayken R5'ler 650-750 lira olabilir mi?
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woundedknee 2 yıl kenan9593
Bu soruların cevapları için 1 ay kadar zaman kaldı,işlemciler çıksın heryer zaten sistem toplama ve test videoları ile dolacak.Genel olarak testler 1080-1070 ve rx480 üzerinden yürür böylelikle vega ekran kartları çıkmadan ryzen işlemcilerin perfonmans testleri ortaya çıkar.Mayıs ayında da intel 1080 vs ryzen vega savaşları başlar.İşlemcide voleyi i7 2500-2600-2700K alanlar vurdu Skylake alanlar bence anakart ve işlemcilere güzel para ödediler,Kabylake ise sadece fanboyları yontmak için çıkan işlemciler.Ben ryzen plus beklerim 1 yıl daha acelem yok önceliğim vega ekran kartı olacak fx6200 işlemci ile 2k ekranda nasıl sonuç verecek onu bir göreyim.Büyük ihtimalle am4 anakartlar ryzen plus işlemcileri destekleyecek önceliği ram ve nvme destekli ssd ile nzxt kraken'in aer rgb fanlı işlemci soğutucu çıkarsa onlara veririm zira yeni işlemciler ne kadar iyi soğutma o kadar boost hızı diyerek bir sınır koymuyorlar.Enterasan gelişmelere gebe 1 hatta 2 yıl bizleri bekliyor mutlak surette fiyat olarak biz son kullanıcılara yarar sonuçta 2 firmada babamın oğlu değil

İlginç olan adamlar 1100 $ olan 6900 karşına 720 $ dolar fiyatla işlemci koyuyorlar söylenti bile olsa 380 dolar ucuza aynı perfonması vaat etmeleri beğenilmiyor garip bir durum
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_Dominic_Toretto_ 2 yıl
İsimlendirme SR şeklinde değil de sadece R şeklinde olacak sanırım. Model numara isimlendirmeleri de ilginç görünüyor.
Ryzen İşlemci Ailesi
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northwood 2 yıl _Dominic_Toretto_
_Dominic_Toretto_
İsimlendirme SR şeklinde değil de sadece R şeklinde olacak sanırım. Model numara isimlendirmeleri de ilginç görünüyor.
Ryzen İşlemci Ailesi
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aklıma radeon x1000 serisi geldi
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CyberDiamond 2 yıl _Dominic_Toretto_
Bana liste fake gibi geliyor. Daha önce gelecek bütün işlemcilerin çarpan kilidi açık olarak geleceği söylendi. Ozaman neden amd 0.1 Ghz farklar ile Aynı core thread işlemci çıkartıyor. Birde düşük core sayısına sahip işlemcilerin neden frekans değerleri de düşük.
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Pegasustoni 2 yıl
Amd Ryzeni cikardiktan sonra Intel indirici darbeyi vurabilir. Bence bu yuzden 7. Nesil ile gecistirdi Ryzenleri bekliyor . Bu sefer Intelmi derken yine kafalar karisacak. Amd kac yil sonra zar zor Ryzenleri cikaracak Intel bunu yaparsa Amd daha dogrultamaz kendini. Bende bir umutla Sr3 u bekliyorum bakalim neler olacak.
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BalistikBomba 2 yıl Pegasustoni
Pegasustoni
Amd Ryzeni cikardiktan sonra Intel indirici darbeyi vurabilir. Bence bu yuzden 7. Nesil ile gecistirdi Ryzenleri bekliyor . Bu sefer Intelmi derken yine kafalar karisacak. Amd kac yil sonra zar zor Ryzenleri cikaracak Intel bunu yaparsa Amd daha dogrultamaz kendini. Bende bir umutla Sr3 u bekliyorum bakalim neler olacak.

Benim de tahminim o yönde. Ryzen çıktıktan sonra çok geçmeden İntel, Sky Lake-X ve Kaby Lake-X platformunu çıkaracak. Bu platform Ryzen'i zorlar. Ama bence İntel asıl darbeyi Cannon Lake ile vuracak gibime geliyor.
Öyle veya böyle Ryzen'in piyasadaki asıl rakipleri Sky Lake ve Kaby Lake olur. 8 çekirdekli modeli de Sky Lake-X ve Kaby Lake-X platformunu zorlar. Ama 10 nm'de İntel olayı değiştirebilir. Her halükarda AMD'nin yaklaşık bir yıllık rekabeti söz konusu olabilir.
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Kraaz 2 yıl
Mini iTX toplayacam diye, bu AMD nin Ryzen bekliyordum, çıksın ona göre karar verecektim, AMD mi İntel mi olsun diye.
Ocak 17 , Şubat bilmem kaç , şimdi Mart filan diye konuşuluyor, Mayısa sarkar diyorsunuz. Bu işin suyu çıktı, AMD sadece müşteri kaybediyor böyle.
Yoksa bu çakallar anlaştı aralarında , biraz sen topla parsayı , sonra ben toplarım mı anlaştılar nedir ?
En iyisi ikinci elde denk geldikçe, ben bir 1151 sistem parçaları toplayayım.
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Hobar 2 yıl Kraaz
Kraaz
Mini iTX toplayacam diye, bu AMD nin Ryzen bekliyordum, çıksın ona göre karar verecektim, AMD mi İntel mi olsun diye.
Ocak 17 , Şubat bilmem kaç , şimdi Mart filan diye konuşuluyor, Mayısa sarkar diyorsunuz. Bu işin suyu çıktı, AMD sadece müşteri kaybediyor böyle.
Yoksa bu çakallar anlaştı aralarında , biraz sen topla parsayı , sonra ben toplarım mı anlaştılar nedir ?
En iyisi ikinci elde denk geldikçe, ben bir 1151 sistem parçaları toplayayım.

Aynı durumdayım. geçici bir g4400 + h110 sistem kurdum onunla idare ediyorum.
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` quaD. 2 yıl
Ucuz 6700k bulunursa ryzen beklenmeden alinabilir. Ben fiyat olarak bi fark goremedim. Hatta alacak varsa ryzeni beklesin.
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Pegasustoni 2 yıl
Elemana bak ya .. AMD SR7 ile İ7 7700K' yı hem fiyat hem performans açısından karşılaştırmış.

AMD SR7 nin İntel' de muadili hangi işlemci kıyaslanıyor bir araştırsın.
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umut_baris 2 yıl
Broadwell E ile kapışabilen bir işlemci bir zahmet pahalı olsun. Skylake ile Broadwell E arasında bariz fark var.
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atkosturanadam 2 yıl
Yazın i5 sistem topladım kafam rahat.
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ozgboy 2 yıl _Dominic_Toretto_
_Dominic_Toretto_
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Ne diyor burada?
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InvisibleLord 2 yıl _Dominic_Toretto_
_Dominic_Toretto_
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Hocam şimdi üç işlemcinin bilgisi verilmiş ikinci resimde. Bu ilk etapta SR3 çıkmayacak anlamına mı geliyor? Bildiğim ilk etapta üst seviye işlemcilerin piyasaya sürüleceğı sonra alt sınıftaki işlemcilerin piyasaya sunulacağıydı. Ben bunu dile getirip düşük bütçelerdeki sistem toplayacaklar daha fazla bekleyecek dediğimde hepsi bir satılacak dedi bazı arkadaşlar. Var mı bununla ilgili net bilgi? Eğer sr3ler ilk etapta çıkmazsa daha 2-3 ay minimum bekleriz gibi duruyor.
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serafon 2 yıl
Eskiden direnç üretiyorduk şimdi onu bile üretmiyoruz. Devlet körü körüne uzay gemisi geliştirene destek vereceğim diyeceği yere uzay gemisi için gereken komponentlerin %99.9999999999 unu üretmeyen ülkemizde en basitinden başlayarak bu boşluğu doldur(t)malıdır. Zaten seviye belli bir yere gelince millet de bir şeyler yapar, devletin de eli rahatlar.
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