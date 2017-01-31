Ryzen işlemcilerin fiyatları hakkında yeni iddia [GÜNCELLEME]

Teknoloji dünyasının merakla beklediği Ryzen işlemci ailesinin fiyatlarına dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Gelen taze bilgilere göre tepe model 720$’lık bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkabilir. Öte yandan kaynağa göre 6 çekirdekli bir model seride yer almayabilir. Summit Ridge kod adını taşıyan ailede bilindiği üzere SR3, SR5 ve SR7 isimlendirmesiyle karşımıza 3 temel sınıfın çıkması bekleniyor. Daha önce gelen kaynaklarda SR5 ailesinde 6 çekirdek 12 izlek sunan bir modele yer verilmişti. SR3 ailesinde 4 çekirdek 8 izlek ve SR7 ailesinde ise 8 çekirdek 16 izlekli modeller karşımıza çıkmıştı.

Eğer son kaynaktaki bilgi doğruysa ki SR3 modellerinde 4 çekirdek 8 izlekli, SR5 modellerinde ise 8 çekirdek 8 izleğe yer verileceği iddia ediliyor. Bu durumda SR5 sınıfı çekirdek sayısı sayesinde SR3 modellerinin önüne geçerken SR7 modellerinden ise sanal izlek desteği olmamasından dolayı geride kalacaktır.

Fiyatlar Ne Olacak?



Fiyatlarının ise 580 ila 720 dolar arasında değişmesi beklenen Ryzen işlemcileri bu sayede performans olarak yer yer önüne geçtiği i7-6900K modelinin 1100$ fiyatı karşısında elini bir alanda daha güçlendirmiş olacaktır. Tabi bunun yanında X370 yongasetini barındıran anakartların fiyatlarının X99 cephesinden daha aşağıda olması da oldukça muhtemel. Son olarak Ryzen ailesinin 27 Şubat- 3 Mart tarihleri arasında yapılacak olan GDC 2017 etkinliğinden sonra satışa sunulmasının beklendiğinin de altını çizelim.

Güncelleme: Yeni gelen bir sızıntı bilgiye göre Ryzen işlemci ailesinde 6 çekirdekli üyeler olabilir. Bu işlemcilerin yine sanal izlek desteğiyle gelmesi beklenirken 8 MB'ı L3 seviyesinde olmak üzere toplamda 16 MB önbelleğe sahip olması bekleniyor. Daha detaylı bilgi için aşağıdaki görseli inceleyebilirsiniz.

Ryzen işlemcilerinin performans testlerine ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://wccftech.com/amd-ryzen-processor-6-core-model-700-usd-rumor/