Trump'a karşı açılan davaya Microsoft ve Amazon'dan destek geldi

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Trump’ın yeni seyahat düzenlemesine karşı tepkiler gittikçe artarken 16 eyalet yargıcından kararı kınama açıklamaları gelmişti. Google, Microsoft, Tesla, Uber, Facebook gibi teknoloji devleri de kararı eleştirirken Washington Eyalet Valisi Jay Inslee ve Başsavcı Bob Ferguson dün Donald Trump, ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve Trump’ın üst düzey yöneticilerine karşı Trump’ın eyleminin ‘’yasadışı’’ olduğu gerekçesiyle dava açtı.

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Davanın dayanak noktasının yeni düzenlemeyle Washington sakinlerinin binlercesinin zarar görmesi ve şirketlerin H-1B isimli denizaşırı ülkelerden gelen yetenekli insanlara iş olanağı sağlayan vize programını olumsuz etkilemesi olarak değerlendiren yetkililer Amazon ve Expedia’nın da kendilerine dava konusunda destek olacağını dile getirdi.

Amazon'dan Daha Sert Açıklama

Amazon her ne kadar seyahat yasağıyla ilgili ilk açıklaması kendisinden beklenmeyecek derecede etkisiz olduğu için eleştirilse de şirketin CEO’su Jeff Bezos daha sonra çalışanlarına gönderdiği mesajla yeni düzenlemeyi desteklemediklerini ve kongre liderlerine bu düzenlemenin üzerinde tekrar düşünülmesi için çağrıda bulunduklarını söyledi.

Bezos ayrıca kendi hukuk ekiplerinin Washington Başsavcılığı tarafından açılan davayı desteklediğini ve kendilerinin de diğer yasal seçenekler üzerinde çalıştığını ekledi.

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Washington merkezli Microsoft da davaya karşı başsavcılığın yanında yer alacağını ve işbirliği yapacağını açıkladı. Eyaletin H-1B vizesine sahip en fazla çalışanı barındıran şirketi olan Microsoft’un sözcüsü gerekirse davada tanıklık da yapabileceklerini belirtti.

Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, Tim Cook, Elon Musk de aralarında bulunduğu Silikon Vadisi’nden pek çok önemli isim karara karşı olduklarını dile getirmişti ve büyük teknoloji firmalarını temsil eden İnternet Derneği de Trump’ın bu kararının Silikon Vadisi için ‘’rahatsız edici sonuçlara’’ neden olabileceğinin altını çizmişti.

http://www.ibtimes.co.uk/amazon-microsoft-expedia-support-washington-lawsuit-over-trumps-travel-ban-1603961?utm_source=news_republic&utm_medium=referral&utm_campaign=rss&utm_content=/rss/news_republic/technology