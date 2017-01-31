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Trump'a karşı açılan davaya Microsoft ve Amazon'dan destek geldi

Washington Başsavcısı Bob Ferguson’ın Trump’ın seyahat düzenlemesine karşı dava açacağını duyurmasıyla birlikte teknoloji devleri Microsoft, Amazon ve Expedia’dan da destek geldi.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Trump'a karşı açılan davaya Microsoft ve Amazon'dan destek geldi
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Trump’ın yeni seyahat düzenlemesine karşı tepkiler gittikçe artarken 16 eyalet yargıcından kararı kınama açıklamaları gelmişti. Google, Microsoft, Tesla, Uber, Facebook gibi teknoloji devleri de kararı eleştirirken Washington Eyalet Valisi Jay Inslee ve Başsavcı Bob Ferguson dün Donald Trump, ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve Trump’ın üst düzey yöneticilerine karşı Trump’ın eyleminin ‘’yasadışı’’ olduğu gerekçesiyle dava açtı.

Ayrıca Bkz. "Türkiye ile İngiltere arasındaki dev anlaşmanın tüm detayları"  

Davanın dayanak noktasının yeni düzenlemeyle Washington sakinlerinin binlercesinin zarar görmesi ve şirketlerin H-1B isimli denizaşırı ülkelerden gelen yetenekli insanlara iş olanağı sağlayan vize programını olumsuz etkilemesi olarak değerlendiren yetkililer Amazon ve Expedia’nın da kendilerine dava konusunda destek olacağını dile getirdi. 

Amazon'dan Daha Sert Açıklama 

Amazon her ne kadar seyahat yasağıyla ilgili ilk açıklaması kendisinden beklenmeyecek derecede etkisiz olduğu için eleştirilse de şirketin CEO’su Jeff Bezos daha sonra çalışanlarına gönderdiği mesajla yeni düzenlemeyi desteklemediklerini ve kongre liderlerine bu düzenlemenin üzerinde tekrar düşünülmesi için çağrıda bulunduklarını söyledi.

Bezos ayrıca kendi hukuk ekiplerinin Washington Başsavcılığı tarafından açılan davayı desteklediğini ve kendilerinin de diğer yasal seçenekler üzerinde çalıştığını ekledi.

Ayrıca Bkz. "Otomatik pilotlu araçlar birbirlerine göz kulak olacak"  

Washington merkezli Microsoft da davaya karşı başsavcılığın yanında yer alacağını ve işbirliği yapacağını açıkladı. Eyaletin H-1B vizesine sahip en fazla çalışanı barındıran şirketi olan Microsoft’un sözcüsü gerekirse davada tanıklık da yapabileceklerini belirtti.

Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, Tim Cook, Elon Musk de aralarında bulunduğu Silikon Vadisi’nden pek çok önemli isim karara karşı olduklarını dile getirmişti ve büyük teknoloji firmalarını temsil eden İnternet Derneği de Trump’ın bu kararının Silikon Vadisi için ‘’rahatsız edici sonuçlara’’ neden olabileceğinin altını çizmişti.


http://www.ibtimes.co.uk/amazon-microsoft-expedia-support-washington-lawsuit-over-trumps-travel-ban-1603961?utm_source=news_republic&utm_medium=referral&utm_campaign=rss&utm_content=/rss/news_republic/technology Yorum Yaz
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Siyahbeyaz 2 yıl en beğenilen
Adamların hukuk anlayışı; Babamın oğlu suç işlese umrumda olmaz. Bizde tam tersi.
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optimist. 2 yıl
Kısaca komplo teorimi dile getireyim. Dikkat ederseniz obama tarafları buna tepki gösteriyor. Çok ilginç değil mi ? Son zamanlarda ortadoğunun kan gölü haline getirilmesinde ve birçok terör örgütü kurulmasında kim rol oynadı ve bu gibi şirketlerin neden sesi çıkmadı ? Şimdi Trump böyle bir karar aldı ve o kadar ortadoğuda kan akarken sesleri çıkmayanlar şimdi bu karara sanki müslümanların yanındaymış gibi görünüyor. İşler hiçte öyle değil.
Bana göre Obama'nın ortadoğu stratejisi ile oralar boşaltılmaya çalışıldı. Yani büyük bir yahudi devletine zemin hazırlanıyordu. Yüzbinlerce insan öldü orada ve bunlardan yani batıdan bir ses gelmiyordu. Ortadoğuda çıkarılan daeş, pyd, haşdi şabi gibi gruplarla insanlar katledilip göçe zorlanıyordu. Bu göç sayesinde insanlar batıya göç ederek hem asimile olmaları sağlanacaktı. Hemde ortadoğu boşaltılmış olup büyük yahudi devletine zemin hazırlanmış olacaktı. Trump seçildi ve bu oyun kesintiye uğradı. Eğer clinton gelseydi işler devam edecekti. Şimdi çaktınız mı durumu ?
Kısaca komplo teorimi dile getireyim. Dikkat ederseniz obama tarafları buna tepki gösteriyor. Çok ilginç değil mi ? Son zamanlarda ortadoğunun kan gölü haline ...
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Jacobıan 2 yıl
muz cumhuriyeti değil ondandır bazıları da anayasayı tanımaz yalakalar evet bizde tanımayız der
zavallı durumdayız şu haberde bile aklıma ilk gelen ülkemin siyasetinin kokuşmuşluğu yazık bize
muz cumhuriyeti değil ondandır bazıları da anayasayı tanımaz yalakalar evet bizde tanımayız derzavallı durumdayız şu haberde bile aklıma ilk gelen ü...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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SEO-Uzmanı 2 yıl
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alemburda34 2 yıl
Türkiye'de olsa şöyle olurdu... vs vs hep aynı şeyler.
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Xeblion 2 yıl
Ne yapsalar booş göklerden gelen bir karaaaaaaaaaar vardır
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eSSelamuAleykum 2 yıl
Aynı durum Türkiye de olsaydı, hemen ertesi gün muhalefet olan bütün şirketlerin kapısında mali denetim için zile basan müfettişleri görürdünüz.
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Parola_18 2 yıl eSSelamuAleykum
eSSelamuAleykum

Aynı durum Türkiye de olsaydı, hemen ertesi gün muhalefet olan bütün şirketlerin kapısında mali denetim için zile basan müfettişleri görürdünüz.

eğer yolsuzluk yapıyorsan devleti soyuyorsan kapına dayanmaları normal düzgün ahlaklı iş adamı hiçbrişeyden korkmaz kapısına dayanılan adamlar belli koç du oda gezi olaylarında divan oteli isyancılara açıp lojistik destek sağladıgı için trump olsa şu an montajcı koç yok olmuştu...
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Parola_18 2 yıl
Küreselci bozguncu Yahudiler trump'a büyük bir saldırı gerçekleştiriyor suikast dahil herşey olabilir... trump Reis ve rusya ile iyi geçinecektir şu an müslümanaları abd ye almaması kendini koruma adına önlemdir.. bunların heps geçecek birlikte duran akıllı milletler ayakta akılsız olanlar köle olarak yaşayacaktır
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cheetah_first 2 yıl
Acaba Hillary Clinton seçilip aynı kararı imzalasaydı ne olurdu diye merak ediyorum.
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alex59 2 yıl
Anlaşılan orda, son söz milletin, sandıkla gelen sandıkla gider vaazları yemiyor.
Hata yapan emlak kralı, gerçek dünya lideri bile olsa yargıdan üstün olmuyor demek ki.
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BekirTemel 2 yıl
Gerçekçi olmak lazım, burada hristiyanların hakları için böyle bir mücadeleye girilse en başta gelecek tepkiler arasında vatan hainliği, dinsizlik, gavurluk gibi karşı görüşler olurdu.
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mavizaman 2 yıl
trump bu kafayla görev süresini tamamlayamaz.
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benhuraxu 2 yıl
Trump ortalığı birbirine kattı. Psikopatların yönetici olması ilginç oluyormuş.
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