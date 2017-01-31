Trump'a karşı açılan davaya Microsoft ve Amazon'dan destek geldi

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Davanın dayanak noktasının yeni düzenlemeyle Washington sakinlerinin binlercesinin zarar görmesi ve şirketlerin H-1B isimli denizaşırı ülkelerden gelen yetenekli insanlara iş olanağı sağlayan vize programını olumsuz etkilemesi olarak değerlendiren yetkililer Amazon ve Expedia’nın da kendilerine dava konusunda destek olacağını dile getirdi.
Amazon'dan Daha Sert Açıklama
Amazon her ne kadar seyahat yasağıyla ilgili ilk açıklaması kendisinden beklenmeyecek derecede etkisiz olduğu için eleştirilse de şirketin CEO’su Jeff Bezos daha sonra çalışanlarına gönderdiği mesajla yeni düzenlemeyi desteklemediklerini ve kongre liderlerine bu düzenlemenin üzerinde tekrar düşünülmesi için çağrıda bulunduklarını söyledi.
Bezos ayrıca kendi hukuk ekiplerinin Washington Başsavcılığı tarafından açılan davayı desteklediğini ve kendilerinin de diğer yasal seçenekler üzerinde çalıştığını ekledi.
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Washington merkezli Microsoft da davaya karşı başsavcılığın yanında yer alacağını ve işbirliği yapacağını açıkladı. Eyaletin H-1B vizesine sahip en fazla çalışanı barındıran şirketi olan Microsoft’un sözcüsü gerekirse davada tanıklık da yapabileceklerini belirtti.
Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, Tim Cook, Elon Musk de aralarında bulunduğu Silikon Vadisi’nden pek çok önemli isim karara karşı olduklarını dile getirmişti ve büyük teknoloji firmalarını temsil eden İnternet Derneği de Trump’ın bu kararının Silikon Vadisi için ‘’rahatsız edici sonuçlara’’ neden olabileceğinin altını çizmişti.
http://www.ibtimes.co.uk/amazon-microsoft-expedia-support-washington-lawsuit-over-trumps-travel-ban-1603961?utm_source=news_republic&utm_medium=referral&utm_campaign=rss&utm_content=/rss/news_republic/technology Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bana göre Obama'nın ortadoğu stratejisi ile oralar boşaltılmaya çalışıldı. Yani büyük bir yahudi devletine zemin hazırlanıyordu. Yüzbinlerce insan öldü orada ve bunlardan yani batıdan bir ses gelmiyordu. Ortadoğuda çıkarılan daeş, pyd, haşdi şabi gibi gruplarla insanlar katledilip göçe zorlanıyordu. Bu göç sayesinde insanlar batıya göç ederek hem asimile olmaları sağlanacaktı. Hemde ortadoğu boşaltılmış olup büyük yahudi devletine zemin hazırlanmış olacaktı. Trump seçildi ve bu oyun kesintiye uğradı. Eğer clinton gelseydi işler devam edecekti. Şimdi çaktınız mı durumu ?