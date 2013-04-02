Dünyanın en iyi optik üreticileri arasında yer alan SCHNEIDER-KREUZNACH Nikon ve Canon uyumlu yeni sinema lens serisini duyurdu.

SCHNEIDER-KREUZNACH tarafından duyurulan yeni Cine-Xenar sinema lens ailesi, Nikon ve Canon FF(Tam Kare) DSLR fotoğraf makineleri için daha çok video çekimler amaçlı olarak üretilmiş durumdalar. 4K (4096x2304) piksel çözünürlüğün altında rahatça kalkabilen modeller, 18mm/T1.9, 25mm/T2.2 35mm/T2.1, 50mm/T2.0, 75mm/T2.0, 95mm/T2.0 aralıklarına (Başka aralıkların ileride ekleneceği belirtiliyor), oldukça ince netleme ayarlarına, 18 bıçaklı diyafram yapısına ve 102mm filtre çapına ve ayrıca PL Mount desteğine sahipler.

Optik ve kaplama olarak ileri seviye kaliteye sahip olan modellerin çıkış tarihleri ya da fiyatları hakkında bir bilgi henüz açıklanmasa da, NAB 2013 fuarı kapsamında kullanıcılar karşısına çıkartılmaları bekleniyor.

http://www.schneideroptics.com/news/cine-xenar/cine-xenar.htm