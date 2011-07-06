S.E. Xperia Arc, Pro, Neo ve Play için Android 2.3.4 güncellemesi mi test ediliyor?

1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255 Snapdragon işlemci, 512 MB RAM ve Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi gibi teknik özellikleri paylaşan Sony Ericsson'un güncel akıllı telefonlarından Xperia Play, Xperia Pro, Xperia Neo ve Xperia Arc üzerinde Semcblog'a yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Android 2.3.4 güncellemesi test ediliyor.

Üzerinde çalışışan güncellemenin Play, Pro, Neo ve Arc'daki yazılım kaynaklı problemleri ortadan kaldıracağı, güvenlik açıklıklarını kapatacağı ve akıllı telefonlara bazı yeni fonksiyonlar ekleyeceği (örn: Sony xLOUD teknolojisi) belirtiliyor.

Gereken testler sonuçlandıktan sonra Android 2.3.4 güncellemesinin ekim ayında kullanıma sunulacağı düşünülmekte.

