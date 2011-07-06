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S.E. Xperia Arc, Pro, Neo ve Play için Android 2.3.4 güncellemesi mi test ediliyor?

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,9b
1
7
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255 Snapdragon işlemci, 512 MB RAM ve Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi gibi teknik özellikleri paylaşan Sony Ericsson'un güncel akıllı telefonlarından Xperia Play, Xperia Pro, Xperia Neo ve Xperia Arc üzerinde Semcblog'a yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Android 2.3.4 güncellemesi test ediliyor.
Üzerinde çalışışan güncellemenin Play, Pro, Neo ve Arc'daki yazılım kaynaklı problemleri ortadan kaldıracağı, güvenlik açıklıklarını kapatacağı ve akıllı telefonlara bazı yeni fonksiyonlar ekleyeceği (örn: Sony xLOUD teknolojisi) belirtiliyor.
Gereken testler sonuçlandıktan sonra Android 2.3.4 güncellemesinin ekim ayında kullanıma sunulacağı düşünülmekte.

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moon5 8 yıl
Sony Ericsson güncelleme konusunda da baya iyi işler yapmaya başladı,cihazlar dersen zaten hepsi tarz ve kaliteli yapıtlar...
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yunuss.10 8 yıl
xLOUD'un gelmesi çok güzel oldu, bunun üzerine sağlam bi Walkman oturttun mu patlama yaşar
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Hobar 8 yıl
Android telefonlara güncelleme yapmak neden bu kadar zor? üreticinin keyfine kalıyor çıkması
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GallagherLip 8 yıl
Sony xLOUD teknolojisi nedir ?
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yc#1 8 yıl Hobar
Hobar

Android telefonlara güncelleme yapmak neden bu kadar zor? üreticinin keyfine kalıyor çıkması


Üreticilerin kullandıkları özel arayüzler (Sense, TouchWiz, MotoBlur vs.) güncellemelerin gecikmesine neden oluyor.

@ Captain16

youtube.com/...
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