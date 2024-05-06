Aşırı yüksek ısıya dayanıklı bellekler yolda: İlk testler başarılı

Tam Boyutta Gör Zorlu ortamlara dayanabilen yeni bir bellek türü “ferrodiode” ortaya çıktı. Uçucu olmayan ferroelektrik diyot (ferrodiode) bellek, elektrik alanını ortadan kaldırıldıktan sonra elektriksel durumunu koruyabilen, 45 nm’lik ince bir sentezlenmiş alüminyum skandiyum nitrür (AlScN) tabakasını kullanıyor. Yalıtkan, ideal oranda nikel ve platinle çevrelenmiş, dört inçlik silikon levhalarla da beslenmiş.

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Ferrodiode bellek, 600 derece sıcaklığa 60 saat dayanabildi

Araştırmacılar, metal/yalıtkan/metal yapılar için Goldilocks kalınlığı olarak tanımladıkları kalınlığı bulmanın aylar süren bir araştırma gerektirdiğini söyledi. AlScN'nin kristal yapısı sadece ısıya dayanıklı değil, genel olarak ta oldukça dayanıklı yapıda. Belleğin 600 santigrat derece gibi şaşırtıcı bir sıcaklıkta 60 saatten fazla çalıştığı ve test boyunca 15 volttan daha düşük bir voltajla çalıştırıldığıbelirtildi. Penn Today’e göre bu, bugün piyasada bulunan herhangi bir bellek ürününün ısı toleransının iki katından fazla. Kıyaslama açısından, silikon tabanlı flash bellek sürücülerinin çoğu maksimum 200 santigrat dereceye kadar çalışabiliyor, daha yüksek sıcaklıkta arızalanıyorlar.

Yüksek ısıya dayanıklı olan bu bellek, derin sondaj ve uzay araştırmaları gibi modern bellek teknolojisinin zayıf kaldığı ekstrem ortamlarda kendine yer bulabilir. Pensilvanya Üniversitesi elektrik ve sistem mühendisliği bölümünde doçent olan Deep Jariwala, "Bu sadece cihazları geliştirmekle ilgili değil, bilim ve teknolojide yeni sınırlar yaratmakla ilgili" diyor. Ancak, belleğin aşırı soğuk ortamlarda çalışmaya uygun olup olmadığı belirtilmedi.

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