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    Aşırı yüksek ısıya dayanıklı bellekler yolda: İlk testler başarılı

    Pensilvanya Üniversitesi'nden araştırmacılar, aşırı sıcak ortamlarda çalışabilen yeni bir bellek türü gösterdi. Ferrodiod bellek, 600 santigrat derece ortamda 60 saat dayandı.
    Ferrodiode bellek 600 derece 60 saat Tam Boyutta Gör
    Zorlu ortamlara dayanabilen yeni bir bellek türü “ferrodiode” ortaya çıktı. Uçucu olmayan ferroelektrik diyot (ferrodiode) bellek, elektrik alanını ortadan kaldırıldıktan sonra elektriksel durumunu koruyabilen, 45 nm’lik ince bir sentezlenmiş alüminyum skandiyum nitrür (AlScN) tabakasını kullanıyor. Yalıtkan, ideal oranda nikel ve platinle çevrelenmiş, dört inçlik silikon levhalarla da beslenmiş.

    Ferrodiode bellek, 600 derece sıcaklığa 60 saat dayanabildi

    Araştırmacılar, metal/yalıtkan/metal yapılar için Goldilocks kalınlığı olarak tanımladıkları kalınlığı bulmanın aylar süren bir araştırma gerektirdiğini söyledi. AlScN'nin kristal yapısı sadece ısıya dayanıklı değil, genel olarak ta oldukça dayanıklı yapıda. Belleğin 600 santigrat derece gibi şaşırtıcı bir sıcaklıkta 60 saatten fazla çalıştığı ve test boyunca 15 volttan daha düşük bir voltajla çalıştırıldığıbelirtildi. Penn Today’e göre bu, bugün piyasada bulunan herhangi bir bellek ürününün ısı toleransının iki katından fazla. Kıyaslama açısından, silikon tabanlı flash bellek sürücülerinin çoğu maksimum 200 santigrat dereceye kadar çalışabiliyor, daha yüksek sıcaklıkta arızalanıyorlar.

    Yüksek ısıya dayanıklı olan bu bellek, derin sondaj ve uzay araştırmaları gibi modern bellek teknolojisinin zayıf kaldığı ekstrem ortamlarda kendine yer bulabilir. Pensilvanya Üniversitesi elektrik ve sistem mühendisliği bölümünde doçent olan Deep Jariwala, "Bu sadece cihazları geliştirmekle ilgili değil, bilim ve teknolojide yeni sınırlar yaratmakla ilgili" diyor. Ancak, belleğin aşırı soğuk ortamlarda çalışmaya uygun olup olmadığı belirtilmedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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