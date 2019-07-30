Kim Nerede? 106 Samsung Galaxy S11 ile ilgili ilk ayrıntılar ortaya çıktı 77 Peaky Blinders beşinci sezon fragmanı yayınlandı 63 Dünya'nın yakınından geçen dev asteroit, astronomları endişelendirdi
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kripto Para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SEC onaylı ilk kripto para Quarters oldu

Quarters kripto para birimi Menkul Kıymetler Komisyonu – SEC onayı alan ilk para oldu. Quarters ilginç bir proje ve tüm oyunlarda eşya alımı için kullanılması planlanıyor.
28 dk. (Son Güncelleme: 20 dk.)
50
33
kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kripto paraların patlama yapması ile birlikte önem kazanan blok zinciri teknolojileri her alanda uygulanmaya çalışılıyor. Bunlardan birisi de oyun içi para birimleri. Quarters bu alanda önemli bir adım attı.

Quarters nedir?

Razer başta olmak üzere pek çok firma ve girişim oyun içi satışlarda kullanmak üzere kripto para birimleri geliştirmişti. Quarters (Q) ise Menkul Kıymetler Komisyonu – SEC onayı alan ilk kripto para birimi oldu. Oyun içi alışverişlerde kullanılacak Quarters hem kripto para dünyasında hem de oyun dünyasında bir ilke imza atmış oldu. 

Ayrıca Bkz. "Facebook Beğen tuşu barındıran siteler verilerden sorumlu olacak"

Quarters sadece 12 yaşındaki bir girişimcinin düşüncesinden yola çıkmış ve pek çok girişim programına konuk olmuş. Kitle fonlama platformlarında 145 bin dolar toplayan Quarters projesi yakın zamanda hayata geçecek. 

SEC onayı ile birlikte Q kripto parası sayısız oyunda eşya satışı için veya espor organizasyonlarına katılım için kullanılabilecek. Geliştiriciler Quarters programlama aracı sayesinde kolay bir şekilde blok zincirini oyunlarına entegre edebilecekler. Unity, iOS, Android, Javascript, Node, Playfab platformlarının yanında konsol platformları da yakın zamanda listeye eklenecek.

Quarters sabit bir değer üzerinden işlem görecek. 400 Q birimi 1 dolar değerine eşit. Bu değer hiçbir zaman bozulmayacak. Oyuncular site üzerinden veya uygulama üzerinden kredi kartı ile Q alabilecekler. Oyun geliştiricileri ise topladıkları Q parasını site üzerinden Ethereum’a dönüştürebilecekler. Böylece Q kullanımı sırasında hiçbir şekilde değer kaybı yaşanmayacak. Platform ayrıca sosyal görevler ve referanslar yoluyla da Q dağıtacağını ifade ediyor.

 

https://www.techpowerup.com/257799/the-worlds-first-cross-game-currency-to-receive-no-action-relief-from-the-sec-is-quarters Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 28 dk. GÖRÜNTÜLENEN SEC onaylı ilk kripto para Quarters oldu Sonraki Dünya'nın yakınından geçen dev asteroit, astronomları endişelendirdi 1 sa. Facebook Beğen tuşu barındıran siteler verilerden sorumlu olacak 2 sa. Super Mario Maker 2 Video İnceleme 3 sa. Xbox Live Gold Ağustos 2019 oyunları açıklandı 4 sa. ADATA PCIe 4.0x4 arayüzünü kullanan GAMMIX S50 SSD’sini duyurdu 5 sa. Peaky Blinders beşinci sezon fragmanı yayınlandı 5 sa. Nane ağzımızdaki ferahlık hissini nasıl oluşturuyor ? 6 sa. AsRock özelleştirilmiş tasarımlı RX 5700 XT modellerinin tarihini doğruladı 6 sa. NASA, yörüngede 'uzay aracı parçaları' üretmek için harekete geçti 7 sa. Messenger Instant Games kapanıyor 7 sa. n11.com'da ikinci el araç satışı başlıyor 8 sa. Nintendo Switch, Android sayesinde Half-Life 2 ve Portal çalıştırabiliyor 8 sa. TikTok'un yapımcısı ByteDance kendi akıllı telefonunu üreteceğini açıkladı 9 sa. Zeiss CEO'su: Akıllı telefonlar için 40 megapiksel kamera fazlasıyla yeterli 10 sa. Huawei ve Google birlikte geliştirdikleri akıllı hoparlör projesini rafa kaldırdı 10 sa. Sony'de yüzler gülüyor: PS4 satışları 100 milyonu aştı 11 sa. 2019 Opel Corsa, aerodinamik konusunda sınıfının öncüsü 11 sa. CRISPR; herediter körlüğün tedavisinde kullanılacak 12 sa. AMD Destiny 2’de yaşanan soruna yönelik Beta BIOS yayınladı 12 sa. Apple'ın 16 inç MacBook Pro modeli, ince çerçevelerle gelecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Atatürk'ü LGBT Renklerine Boyayıp Duvara Astılar!
DH Forum
Elektrikli Hyundai Kona, garajda dururken bomba gibi patladı
DonanımHaber
Ford Otosan'dan yerli şanzıman üretimi için önemli adım
DonanımHaber
Pasaporta kaydedilen telefon sayısında büyük düşüş!
DonanımHaber
Death Stranding ‘Heartman’ Fragmanı
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2 Yeni Nesil Konsollara da Gelecek
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu'nun Bodrum'da rakı balık keyfi
DH Forum
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim