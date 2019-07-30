SEC onaylı ilk kripto para Quarters oldu

Kripto paraların patlama yapması ile birlikte önem kazanan blok zinciri teknolojileri her alanda uygulanmaya çalışılıyor. Bunlardan birisi de oyun içi para birimleri. Quarters bu alanda önemli bir adım attı.

Quarters nedir?

Razer başta olmak üzere pek çok firma ve girişim oyun içi satışlarda kullanmak üzere kripto para birimleri geliştirmişti. Quarters (Q) ise Menkul Kıymetler Komisyonu – SEC onayı alan ilk kripto para birimi oldu. Oyun içi alışverişlerde kullanılacak Quarters hem kripto para dünyasında hem de oyun dünyasında bir ilke imza atmış oldu.

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Quarters sadece 12 yaşındaki bir girişimcinin düşüncesinden yola çıkmış ve pek çok girişim programına konuk olmuş. Kitle fonlama platformlarında 145 bin dolar toplayan Quarters projesi yakın zamanda hayata geçecek.

SEC onayı ile birlikte Q kripto parası sayısız oyunda eşya satışı için veya espor organizasyonlarına katılım için kullanılabilecek. Geliştiriciler Quarters programlama aracı sayesinde kolay bir şekilde blok zincirini oyunlarına entegre edebilecekler. Unity, iOS, Android, Javascript, Node, Playfab platformlarının yanında konsol platformları da yakın zamanda listeye eklenecek.

Quarters sabit bir değer üzerinden işlem görecek. 400 Q birimi 1 dolar değerine eşit. Bu değer hiçbir zaman bozulmayacak. Oyuncular site üzerinden veya uygulama üzerinden kredi kartı ile Q alabilecekler. Oyun geliştiricileri ise topladıkları Q parasını site üzerinden Ethereum’a dönüştürebilecekler. Böylece Q kullanımı sırasında hiçbir şekilde değer kaybı yaşanmayacak. Platform ayrıca sosyal görevler ve referanslar yoluyla da Q dağıtacağını ifade ediyor.