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Facebook Beğen tuşu barındıran siteler verilerden sorumlu olacak

Sitenizde Facebook Beğeni tuşu barındırıyorsanız bundan sonra Avrupa Adalet Divanı tarafından verilen görüşe bağlı olarak verilerin gizliliğinden sorumlu olacaksınız.
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün sosyal ağların bir takım fonksiyon tuşları web sitelerinde yoğun bir biçimde kullanılıyor. Siteyi paylaşabilmeniz, beğenebilmeniz veya giriş yapabilmeniz için sosyal ağlar tarafından sağlanan bu tuşların topladığı verilerin sorumluluğu ise tartışma konusu.

Sorumluluk sitelerde

Avrupa Adalet Divanı tarafından mevcut bir davada verilen görüşe göre Facebook Beğeni tuşunu barındıran web siteleri, bu tuşun ziyaret esnasında topladığı ve Facebook’a gönderdiği verilerden sorumlu tutulacak.

Ayrıca Bkz. "Messenger Instant Games kapanıyor"

Almanya’da görülen davada bir sivil toplum örgütü Fashion ID adındaki sitenin Facebook Beğeni tuşu barındırdığını ve bu tuşun her ziyaret esnasında kullanıcı Facebook üyesi olsun olmasın veya bassın basmasın verilerini Facebook ile paylaştığını iddia ediyor. Ayrıca bu veri gönderiminden ziyaretçinin haberi olmuyor.

Alman mahkemeleri konu ile ilgili Adalet Divanına görüş sormuş ve sonrasında yukarıdaki görüş kaleme alınmış. Yani Facebook Beğeni tuşu barındıran siteler mutlaka kullanıcının iznini almak ve bilgilendirmek zorunda.

Facebook mahkemenin görüşünü önemsediklerini ve buna göre adım atacaklarını ifade diyor. Kaynaklar yakın zamanda sitelerin Beğeni tuşu için kullanıcıdan izin istemeye başlayacaklarını tahmin ediyor.

 

https://www.engadget.com/2019/07/29/facebook-like-button-data-liability-websites-eu/ Yorum Yaz
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