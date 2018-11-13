Valve sanal gerçeklik kaskı ortaya çıktı

Geçen yılın başlarında Valve kurucusu Gabe Newell’ın sanal gerçeklik için 3 popüler oyun hazırladığını açıklamasının ardından bir VR kaskı ihtimali konuşulur olmuştu. Bu hafta ortaya çıkan görseller Valve’ın ciddi bir çalışma içerisinde olduğunu gösteriyor.

Prototip hazırlandı

Sanal gerçeklik teknolojilerinin oyuncu alanında yaygınlaşması için ses getirecek yapımlara ihtiyaç olduğu uzun süredir dile getiriliyor. Half Life gibi bir efsanenin sanal gerçeklik ortamında oynanması tam da aranan kan olacak. Bu bakımdan Valve’ın adımlar önemli.

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Sızdırılan görsellere göre Valve’ın sanal gerçeklik kaskı çalışmaları prototip aşamasına gelmiş durumda. HTC Vive ve Oculus Rift gibi üst seviye bir kask olduğu görülen cihazın 135 derece görüş açısı sunacağı belirtiliyor. Ayrıca çözünürlük de 2880x1600 piksel boyutlarında olacak.

Kaskın ön kısmında iki adet kamera olduğu görülüyor. Mekânı da sanal gerçeklik içerisine dahil ettiği tahmin edilen bu sistemin yanında Valve Knuckles kontrolcülerine destek de sunuluyor.

Tam Boyutta Gör

Geçmiş dönemde yapılan araştırmalarda Half Life VR adında bir oyunun izlerine rastlanmıştı. Görseller ile birlikte değerlendirildiğinde kaskın piyasaya çıkışının Half Life VR ile yapılması şaşırtıcı olmayacaktır.

Half Life VR orijinal yapımın uyarlaması mı olacak yoksa yeni bir oyun mu geliştiriliyor net değil. Kaynaklar Half Life öncesine odaklanan bir senaryo üzerinde duruyor. Bu da ilgiyi oldukça arttıracaktır. Şimdilik firma resmi bir açıklama yapmadığı için bilgiler kesin değil. Belki VR kaskı bir prototip olarak kalabilir veya piyasaya da çıkabilir.