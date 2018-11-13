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Valve sanal gerçeklik kaskı ortaya çıktı

Oyun dünyasının büyük ismi Valve yakın zamanda sanal gerçeklik sektörüne adım atmaya hazırlanıyor. Prototip bir sanal gerçeklik gözlüğü ortaya çıkmış durumda.
6 ay
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yılın başlarında Valve kurucusu Gabe Newell’ın sanal gerçeklik için 3 popüler oyun hazırladığını açıklamasının ardından bir VR kaskı ihtimali konuşulur olmuştu. Bu hafta ortaya çıkan görseller Valve’ın ciddi bir çalışma içerisinde olduğunu gösteriyor.

Prototip hazırlandı

Sanal gerçeklik teknolojilerinin oyuncu alanında yaygınlaşması için ses getirecek yapımlara ihtiyaç olduğu uzun süredir dile getiriliyor. Half Life gibi bir efsanenin sanal gerçeklik ortamında oynanması tam da aranan kan olacak. Bu bakımdan Valve’ın adımlar önemli.

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Sızdırılan görsellere göre Valve’ın sanal gerçeklik kaskı çalışmaları prototip aşamasına gelmiş durumda. HTC Vive ve Oculus Rift gibi üst seviye bir kask olduğu görülen cihazın 135 derece görüş açısı sunacağı belirtiliyor. Ayrıca çözünürlük de 2880x1600 piksel boyutlarında olacak.

Kaskın ön kısmında iki adet kamera olduğu görülüyor. Mekânı da sanal gerçeklik içerisine dahil ettiği tahmin edilen bu sistemin yanında Valve Knuckles kontrolcülerine destek de sunuluyor.

 

Valve sanal gerçeklik kaskı ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör

Geçmiş dönemde yapılan araştırmalarda Half Life VR adında bir oyunun izlerine rastlanmıştı. Görseller ile birlikte değerlendirildiğinde kaskın piyasaya çıkışının Half Life VR ile yapılması şaşırtıcı olmayacaktır.

Half Life VR orijinal yapımın uyarlaması mı olacak yoksa yeni bir oyun mu geliştiriliyor net değil. Kaynaklar Half Life öncesine odaklanan bir senaryo üzerinde duruyor. Bu da ilgiyi oldukça arttıracaktır. Şimdilik firma resmi bir açıklama yapmadığı için bilgiler kesin değil. Belki VR kaskı bir prototip olarak kalabilir veya piyasaya da çıkabilir.

 

https://www.techpowerup.com/249470/valve-seemingly-preparing-their-own-vr-headset-hints-point-to-half-life-vr-bundle Yorum Yaz
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einhander 6 ay
artık ucuzlaması gereken teknolojı.
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SEO-Uzmanı 6 ay
resimdekiler ilk seri alfa üretimi gibi !
sonuç olarak bir VR piyasası tam oturdu denilemez
bir taraftan cep telefonlarında bile 4K çözünürlük noktasına gelindiği düşünülürse
haliyle beklentiler haklı bir noktaya geliyor !
benim fantazim kafayı sağa sola çevirip içinde gez dolaş VR değil !
adam gibi kafaya takınca sabit anlamda 3D sinema izleme beklentisinin ötesinde bir beklentim yok !
özetle sırt üstü yatarken bilgisayar kullana bilme hayalinden başka bir beklentim yok !
neden olsa yaş 40 a geldi ! ne teknoloji haberleri okuduk bu yaşa kadar ama bir çoğu reklam pazarlama yazı metininin ötesine geçemedi bunca yıl !
bu saatten sonra beklediğimiz tek şey ince hafif ve fiyatı ucuz kişisel ekran sistemi anlayışının bir yere oturması
birde numaralı gözlük kullananlar için ince optik ayar özelliği içermesi bu şekilde gözlük üzerine gözlük takmamak !
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hazarRS 6 ay
İlk görseli görünce 2. el ticari araç teybi zannettim :)
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drserk 6 ay
samsung hmd plus modelinden daha iyisi çıkarsa çok iyi olacak
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asdasdqwertyveyaalxyvance 6 ay
ya reis half-life 3 ü çıkarsana bunla uğraşacağına
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Omisis046 6 ay asdasdqwertyveyaalxyvance
asdasdqwertyveyaalxyvance
ya reis half-life 3 ü çıkarsana bunla uğraşacağına

Bence half life 3 vr çok yaygınlaşıp oturduktan sonra çıkacak.
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sadrag 6 ay
Gözlük tecrübeme dayanarak soyleyebilirim ki, çözünürlük düşük. Zaten en genel manada; çözünürlük problemini (en az 8K), ağırlık sorununu ve gözün yorulması meselesini halletmeden VR oyun keyfi diye biseyden söz etmek bence zor..
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