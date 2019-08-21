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SMIC 14 nm FinFET nodunda üretime başladı

Çinli yarıiletken üreticisi SMIC, FinFET tabanlı 14 nm nodlarında üretime başladığını duyurdu. Hacimli üretime geçiş için biraz daha zaman gerekeceğe benziyor.
1 sa.
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İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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Çin’in en büyük yarı iletken üreticisi konumundaki SMIC planladığı üzere 14 nm nodlarında üretime başladı. Her ne kadar bu yılın ilk yarısı hedeflendiyse de gecikme kabul edilebilir düzeyde. Dünyadaki yarıiletken devlerinin Çin’de jeopolitik nedenlerle Çin’de FinFET teknolojisi alanında yatırım yapmadığnıı düşünürsek yeni gelişme ülke adına bir hayli önemli.
SMIC 14 nm FinFET nodunda üretime başladı

14 nm üretim tesisleri çalışmaya başladı 

14 nm FinFET süreci sayesinde firmanın şu anki 28 nm bantlarına göre daha yüksek transistör yoğunluğuna ulaşılmasının yanı sıra daha düşük güç tüketimine kapı aralanacak. Diğer taraftan yeni üretim tekniğinin yıl sonuna kadar kaydadeğer gelir getirmesi beklense de firmanın hali hazırda 300 metrekarelik 2 küçük fabrikasının bulunduğunu ve 28-65 nm aralığındaki üretimin net gelirin %40-49’una tekabül ettiğini göz önünde bulundurursak hedefin biraz uzakta olduğunu söyleyebiliriz.
SMIC 14 nm FinFET nodunda üretime başladı
Bu yılın başlarında 10 milyar dolara mal olan SMIC South FinFET fabrikasında gerçekleşecek üretimin yerini daha sonraları 12 nm FinFET noduna bırakması bekleniyor. Uzun vadedeki planlara baktığımızda ise SMIC’in 10 nm ve 7 nm tekniklerini görmekteyiz. EUV litografisinin kullanılacağı bantlar için firma ASML’den 120 milyon dolar karşılığında step-and-scan sistemi satın almıştı.

https://www.anandtech.com/show/14744/smic-14nm-finfet-in-risk-production-to-contribute-revenue-by-late-2019 Yorum Yaz
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Alex5 56 dk. en beğenilen
"firmanın hali hazırda 300 metrekarelik 2 küçük fabrikasının bulunduğunu ve 28-65 nm aralığındaki üretimin net gelirin %40-49’una tekabül ettiğini göz önünde bulundurursak "
"tianjin 300mm fab" "bejing 200mm fab" vs yazıyor görselde. Fabrikaların 300 metrekare olduğu fikrine nasıl ulaştınız?
300 metrekareye market açarsınız anca yonga üreten bir yer nasıl 300 metrekare olsun

200mm 300mm dedikleri fabrikanın işleyebildiği silikon waferin çapı fabrikanın metrekaresi değil.
"firmanın hali hazırda 300 metrekarelik 2 küçük fabrikasının bulunduğunu ve 28-65 nm aralığındaki üretimin net gelirin %40-49’una tekabül ettiğini göz önünde b...
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Jon_Kar 29 dk.
İşlemciye arka kapı koyma maliyeti ne kadar acaba
Çinliler veri hırsızlığını çok sever. Fikir mülkiyeti diye bir şeyden haberleri yok da
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Alex5 56 dk. en beğenilen
"firmanın hali hazırda 300 metrekarelik 2 küçük fabrikasının bulunduğunu ve 28-65 nm aralığındaki üretimin net gelirin %40-49’una tekabül ettiğini göz önünde bulundurursak "
"tianjin 300mm fab" "bejing 200mm fab" vs yazıyor görselde. Fabrikaların 300 metrekare olduğu fikrine nasıl ulaştınız?
300 metrekareye market açarsınız anca yonga üreten bir yer nasıl 300 metrekare olsun

200mm 300mm dedikleri fabrikanın işleyebildiği silikon waferin çapı fabrikanın metrekaresi değil.
1 Yanıt Yanıtla +4
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northwood 8 dk. Alex5
One interesting thing that SMIC said about its 14 nm FinFET volume ramp is that it expects the process to have a significant revenue contribution already by the end of the year. Meanwhile, keeping in mind that right now SMIC only has two relatively small 300-mm HVM fabs (which are currently used for 28 nm – 65 nm nodes) that are heavily utilized generating 40 ~ 49% of the company’s revenue (in Q1/Q2 2019), it is difficult to imagine SMIC making loads of 14 nm chips in 2019.
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zdniz 1 sa.
300 metre kare bir fabrika için biraz ufak diğilmi belki yanlışlık vardır
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