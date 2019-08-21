SMIC 14 nm FinFET nodunda üretime başladı

Çin’in en büyük yarı iletken üreticisi konumundaki SMIC planladığı üzere 14 nm nodlarında üretime başladı. Her ne kadar bu yılın ilk yarısı hedeflendiyse de gecikme kabul edilebilir düzeyde. Dünyadaki yarıiletken devlerinin Çin’de jeopolitik nedenlerle Çin’de FinFET teknolojisi alanında yatırım yapmadığnıı düşünürsek yeni gelişme ülke adına bir hayli önemli.
14 nm üretim tesisleri çalışmaya başladı14 nm FinFET süreci sayesinde firmanın şu anki 28 nm bantlarına göre daha yüksek transistör yoğunluğuna ulaşılmasının yanı sıra daha düşük güç tüketimine kapı aralanacak. Diğer taraftan yeni üretim tekniğinin yıl sonuna kadar kaydadeğer gelir getirmesi beklense de firmanın hali hazırda 300 metrekarelik 2 küçük fabrikasının bulunduğunu ve 28-65 nm aralığındaki üretimin net gelirin %40-49’una tekabül ettiğini göz önünde bulundurursak hedefin biraz uzakta olduğunu söyleyebiliriz.
https://www.anandtech.com/show/14744/smic-14nm-finfet-in-risk-production-to-contribute-revenue-by-late-2019 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"tianjin 300mm fab" "bejing 200mm fab" vs yazıyor görselde. Fabrikaların 300 metrekare olduğu fikrine nasıl ulaştınız? 300 metrekareye market açarsınız anca yonga üreten bir yer nasıl 300 metrekare olsun 200mm 300mm dedikleri fabrikanın işleyebildiği silikon waferin çapı fabrikanın metrekaresi değil.