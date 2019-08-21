SMIC 14 nm FinFET nodunda üretime başladı

Çin’in en büyük yarı iletken üreticisi konumundaki SMIC planladığı üzere 14 nm nodlarında üretime başladı. Her ne kadar bu yılın ilk yarısı hedeflendiyse de gecikme kabul edilebilir düzeyde. Dünyadaki yarıiletken devlerinin Çin’de jeopolitik nedenlerle Çin’de FinFET teknolojisi alanında yatırım yapmadığnıı düşünürsek yeni gelişme ülke adına bir hayli önemli.

14 nm üretim tesisleri çalışmaya başladı

https://www.anandtech.com/show/14744/smic-14nm-finfet-in-risk-production-to-contribute-revenue-by-late-2019

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süreci sayesinde firmanın şu ankibantlarına göre daha yüksek transistör yoğunluğuna ulaşılmasının yanı sıra daha düşük güç tüketimine kapı aralanacak. Diğer taraftan yeni üretim tekniğinin yıl sonuna kadar kaydadeğer gelir getirmesi beklense de firmanın hali hazırda 300 metrekarelik 2 küçük fabrikasının bulunduğunu ve 28-65 nm aralığındaki üretimin net gelirintekabül ettiğini göz önünde bulundurursak hedefin biraz uzakta olduğunu söyleyebiliriz.Bu yılın başlarında 10 milyar dolara mal olan SMIC South FinFET fabrikasında gerçekleşecek üretimin yerini daha sonraları 12 nm FinFET noduna bırakması bekleniyor. Uzun vadedeki planlara baktığımızda ise SMIC’in 10 nm ve 7 nm tekniklerini görmekteyiz.litografisinin kullanılacağı bantlar için firma ASML’den 120 milyon dolar karşılığında step-and-scan sistemi satın almıştı.