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SNIA girişimi SSD sürücülerden daha kolay veri kurtarma amacında

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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SNIA girişimi SSD sürücülerden daha kolay veri kurtarma amacında

SSD sürücüleri önceki yıllara göre daha fazla tanınır ve daha fazla tercih edilir oldu. Performansı artırmak ve maliyeti düşürmek adına önemli aşamaların kaydedildiği SSD sürücüler halen bir yönden istenen noktaya gelebilmiş değil. Bu da veri kurtarma.

Hatalı veya tamamen zarar görmüş SSD sürücülerden veri kurtarabilmek HDD sürücülere göre maliyetli ve zaman alan bir süreç. Bu bakımdan pek çok firma ve kuruluş bu dezavantajları ortadan kaldırmak için çalışıyor.

Depolama Ağı Endüstri Birliği - SNIA ve SSD girişimi - SSSI biraraya gelerek Veri Kurtarma/Silme Özel İlgi Grubu - DR/E SIG adında yeni bir oluşum kurduklarını ve SSD'lerden veri kurtarma konusunda çalışmalar yapacaklarını duyurdu.

DR/E SIG girişimi bünyesinde bir forum oluşturacak ve çözüm ortakları ile SSD üreticilerinin eleştiri ve önerilerini biraraya getirecek. Girişim hem tüketicilere yönelik düşük maliyetli hem de veri kurtarmayı çok büyük oranlarda başaran bir çözüm ortaya çıkarmak amacında. 

Girişimin liderli Scott Holewinski, kötü blok yönetimi, kötü girdileri temizleme ve Trim komutları gibi SSD'lerin dayanıklılığını ve ömrünü uzatan tüm özelliklerin verilerle haşır neşir olması nedeniyle veri kurtarmanın zorlaştığını belirtiyor. Ayrıca kendiliğinden şifrelenebilen bu sürücülerdeki verilerin üreticinin yardımı olmadan kurtarılamaması da ayrı bir sorun teşkil ediyor. 

Girişim çalışmalarında tüm büyük SSD üreticileri, veri kurtarma sağlayıcıları ve SSD kullanan standart oluşturucu organizasyonlar ile dirsek temasında olacak. Herkesin birbirini dinlediği ve anladığı bir ortamda daha hızlı ve daha kesin sonuçlar alınacağına inanılıyor.  

http://hexus.net/tech/news/storage/85745-special-interest-group-formed-tackle-ssd-data-recovery/ Yorum Yaz
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selahattın ısık 4 yıl
Tuketiciye yansitmayacak sekilde her diskin % 10 kadarini geri donusum alani olarak ayirsinlar ve disk silinen veeiyi ucurmak yerine bu alana tasisin..Ve koni mantigi ile veri tarihe gore dizilerek saklansin...
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mehmet4428 4 yıl
Verilerin geri getirilemeyeceği bir disk yapsınlar onu daha çok alırlar.
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