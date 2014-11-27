SSD dünyası, HDD’leri bozguna uğratmaya çok yakın

Sahip oldukları avantajlar ve gelişim hızı ile her geçen gün HDD’leri tamamen ortadan kaldırmaya biraz daha yaklaşan SSD’lerin HDD’lere karşı önemli tek bir dezavantajı kaldı.





Günümüzde 2.5inçlik SSD’lerde 8TB’lık depolama kapasitelerini görebilmek mümkün hale geldi. Örneğin ABD’li Foremay şirketi, 500MB/s okuma/yazma hızında ve random olarak maksimum 100.000 IOPS performans sunabilen ürünleri duyurmuştu. Intel bellek çözümleri grup başkanı ve başkan yardımcısı Rob Crooke, yayınlanan bir webcast’te 3D MLC NAND teknolojisi sayesinde 2 yıl içinde 10TB kapasiteli SSD’lerin mevcut boyutlarda mümkün olacağını, 2mm inceliğindeki disklerde ise 1TB kapasitenin görülebileceğini belirtti.





Günümüzdeki 2.5inçlik sabit disklerde ise maksimum 2TB kapasitede 6Gb’lik bir performans ile karşılaşıyoruz. Seagate Spinpoint M9T bu seviyede bir performansı 5400rpm ve 9.5mm standart boyutta sunabiliyor. 2.5inçlik SSD’ler içinse 7mm’lik boyut standart.





Yıllardır HDD üreticileri, mekanik disklerin daha fazla kapasite sunuyor olmasını bir avantaj olarak kullanıp, pazarlama aşamasında niteleyici bir fark olarak ifade ediyordu. 3D MLC NAND teknolojisiyle birlikteyse kapasite noktasındaki avantaj da hızlı bir şekilde kaybolmuş olacak. Şimdilerde HDD’ler için kayıtlar kurumsal bazlı ürünlerde 6TB ve hatta 8TB seviyesinde veya daha yeni bir teknoloji olan helyum teknolojili diskler ile 10TB seviyesi görülebilecek ancak bunlar, mevcut şartlarda ulaşılabilecek teorik maksimum değerler.





SSD dünyasında ise 3.5inç boyutlu sürücüler pek tercih edilmiyor. Haliyle de çalışmalar daha çok 2.5inçlik ürünler üzerine yoğunlaşmış durumda. Buradan hareketle kaba bir hesap yapalım. Örneğin 2.5inçlik bir SSD ortalama 101x70x7mm ölçülerinde ve 49,490mm^3 hacme sahip. 3,5inçlik ortalama bir mekanik disk ise 147x102x26mm ile 389,44mm^3 hacme ulaşıyor. Yani arada 7.9 katlık bir fark var. Maksimum 2.5inçlik SSD kapasitesini 8TB olarak kabul edersek, 3.5inç ebatlarındaki 7.9 katlık fark, 60TB üzerinde bir boyutun teorik olarak SSD’ler için mümkün olacağı anlamına gelecektir. Dolayısıyla ortada depolama alanı adına bir hacimsel büyüklük falan kalmıyor.

Hal böyle olunca da HDD üreticilerinin elinde kalan belki tek argüman fiyatlar oluyor.





Ülkemizdeki fiyatlara göre bakacak olursak 1TB’lık bir üst seviye 3.5inç HDD ortalama 150TL’ye temin edilebildiğini görüyoruz. 1TB’lık SSD’lerde ise 1500TL’nin üstünde bir rakamı gözden çıkarmanız gerekiyor. Yani SSD’ler hali hazırda tüm üstünlüklerinin yanında, ülkemiz şartlarında asgari olarak 10 kat daha pahalı.

Görüldüğü gibi SSD dünyası, HDD’lerin yerini almakta kararlı. HDD üreticilerinin kaçabileceği çok fazla nokta veya karşı sav olarak öne sürebileceği elinde çok fazla argüman bulunmuyor. Fiyat farkına rağmen daha iyi erişim süresi, yüksek transfer hızları ve IOPS oranları, SSD’leri bu farka rağmen çekici kılıyor. İlerleyen süreçte de bu cazibe müthiş bir hızla artarak devam edecektir. Üstelik taşınabilir disklerde bile küçük USB belleklerin yarattığı tehdit, HDD’ler için pazarın süratle ufalmasına hız kazandıracaktır.