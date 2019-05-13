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SSD'lerde GB başına fiyat, yıl sonunda 0.1’in altına inebilir

SSD pazarında fiyat düşüşleri devam ediyor. Son gelen haberlere göre SSD almak isteyenler için yılın son çeyreği oldukça iyi bir dönem olacağa benziyor.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
7,3b
1
18
HDD / SSD
Metehan Göktaş
Yazar
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Pazar analisti Trendforce analizine göre sisteminde SSD’ye yer açmak isteyenler için önümüzdeki dönem oldukça fırsat dolu bir süreç olacak. 2017 yılında görülen en yüksek fiyattan bu yana %50’nin üzerinde düşen fiyatlar önümüzdeki dönemde de bu eğilimini koruyacak.
SSD'lerde GB başına fiyat, yıl sonunda 0.1’in altına inebilir

Fiyatlar düşüyor ancak pozitif yönlü ivmelenme başlayacak 

Pazardaki talep azlığı ve üreticilerin yavaş yavaş 96 katmanlı yongalara geçişi ile birlikte elde kalan 64-72 katmanlı yongaların fazlalığı gibi faktörlere bağlı gelişen fiyat düşüşü bu yılın sonunda 512GB-1TB kapasite seviyesinde $/GB oranının 0.1’in altına inmesiyle sonuçlanabilir. Ayrıca önümüzdeki dönemde yaşanacak fiyat düşüşünün ivmesini kaybetmesi de bekleniyor. Zira üreticiler üretim kısıtlamasına gitmeyi planlıyor.

Pazardaki SSD’ye geçiş tablosuna baktığımızda dizüstü bilgisayarlarda %50 oranının üzerine çıkıldığını aktaran uzmanlar önümüzdeki çeyreklerde 512 GB seviyesinin 256 GB kapasite seçeneğinin yerini almasını bekliyor.
Ek olarak 0.1 seviyesine ulaşılmasıyla 500 GB-1 TB aralığında HDD kullananların da SSD’ye geçişini tetikleyecek gelişme sonucunda SSD kullanım oranı %60-65 düzeyine ulaşacak.

Fiyat farkı azalıyor 

Diğer taraftan üst segment NVMe çözümleriyle SATA tabanlı birimlerin arasındaki fiyat farkının %6’ya kadar düştüğünü belirten uzmanların raporuna göre fiyat/performans odaklı PCIe tabanlı SSD’lerle SATA SSD’ler aynı fiyat kulvarına girmiş durumda. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde anakartlarda PCIe/NVMe yuvalarını daha fazla görmemiz olası.

https://www.techpowerup.com/255384/trendforce-ssd-price-per-gb-could-drop-as-low-as-usd-0-1-by-years-end Yorum Yaz
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esmerbuyucu 3 hf. en beğenilen
Türkiye'de GB/TL oranı artmış olabilir.
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CWaRRioR 3 hf.
"SSD'lerde GB/$ oranı yıl sonunda 0.1’in altına inebilir
SSD pazarında fiyat düşüşleri devam ediyor. Son gelen haberlere göre SSD almak isteyenler için yılın son çeyreği oldukça iyi bir dönem olacağa benziyor."
GB/$ oranı azalırsa ürünler daha pahalı olmaz mı?
"SSD'lerde GB/$ oranı yıl sonunda 0.1’in altına inebilirSSD pazarında fiyat düşüşleri devam ediyor. Son gelen haberlere göre SSD almak isteyenler için yılın...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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ahrimar 3 hf.
Türkçenin katli....
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H34RTL3SS 3 hf.
0.1 ney ? çok açıklayıcı bir yazı olmuş teşekkürler okumadım okuyanlar için bu kadar kelime fazla yarısını yazmasaydınız tahmin ederdik biz aslında
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muratkaya 3 hf.
SSD'ler güzeldir ama benana!
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Mesutzgvn 3 hf.
Bugün 350 den aldığım ssd yi yarın 400 e satabiliyorum. Bizde ters etki var.
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labtek38 3 hf.
0.1 TL mi 😄
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TheNewAtilla 3 hf.
Haberin her cümlesi bir önceki cümleyle çelişiyor.
Tişikkirlir dh
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dr20mouse 3 hf.
Ssd’lerde ötv mi var ki vergiden yakınılıyor
%18 kdv dışında bir vergi var mı?
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Mr. Decent 3 hf.
bizde sanırım bu oranda zaten şöyle 6 ile çarpıp güzelce vergileri de yerleştirince
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sniper23 3 hf.
PCI-E NVMe SSD alalım bakalım.
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CWaRRioR 3 hf.
"SSD'lerde GB/$ oranı yıl sonunda 0.1’in altına inebilir
SSD pazarında fiyat düşüşleri devam ediyor. Son gelen haberlere göre SSD almak isteyenler için yılın son çeyreği oldukça iyi bir dönem olacağa benziyor."
GB/$ oranı azalırsa ürünler daha pahalı olmaz mı?
2 Yanıt Yanıtla +17
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gun 3 hf. CWaRRioR
Haklısınız yanlış olmuş
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strategen 3 hf. CWaRRioR
Yıllardır F/P oranı yüksek olması avantajlıdır diye kabul ettik. Bu da F/P gibi kalıplaşmadan önce müdahale ettiğiniz iyi oldu.
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