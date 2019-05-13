SSD'lerde GB başına fiyat, yıl sonunda 0.1’in altına inebilir

Pazar analisti Trendforce analizine göre sisteminde SSD’ye yer açmak isteyenler için önümüzdeki dönem oldukça fırsat dolu bir süreç olacak. 2017 yılında görülen en yüksek fiyattan bu yana %50’nin üzerinde düşen fiyatlar önümüzdeki dönemde de bu eğilimini koruyacak.

Fiyatlar düşüyor ancak pozitif yönlü ivmelenme başlayacak

Pazardaki talep azlığı ve üreticilerin yavaş yavaş 96 katmanlı yongalara geçişi ile birlikte elde kalan 64-72 katmanlı yongaların fazlalığı gibi faktörlere bağlı gelişen fiyat düşüşü bu yılın sonunda 512GB-1TB kapasite seviyesinde $/GB oranının 0.1’in altına inmesiyle sonuçlanabilir. Ayrıca önümüzdeki dönemde yaşanacak fiyat düşüşünün ivmesini kaybetmesi de bekleniyor. Zira üreticiler üretim kısıtlamasına gitmeyi planlıyor.

Pazardaki SSD’ye geçiş tablosuna baktığımızda dizüstü bilgisayarlarda %50 oranının üzerine çıkıldığını aktaran uzmanlar önümüzdeki çeyreklerde 512 GB seviyesinin 256 GB kapasite seçeneğinin yerini almasını bekliyor.

Ek olarak 0.1 seviyesine ulaşılmasıyla 500 GB-1 TB aralığında HDD kullananların da SSD’ye geçişini tetikleyecek gelişme sonucunda SSD kullanım oranı %60-65 düzeyine ulaşacak.

Fiyat farkı azalıyor

Diğer taraftan üst segment NVMe çözümleriyle SATA tabanlı birimlerin arasındaki fiyat farkının %6’ya kadar düştüğünü belirten uzmanların raporuna göre fiyat/performans odaklı PCIe tabanlı SSD’lerle SATA SSD’ler aynı fiyat kulvarına girmiş durumda. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde anakartlarda PCIe/NVMe yuvalarını daha fazla görmemiz olası.

https://www.techpowerup.com/255384/trendforce-ssd-price-per-gb-could-drop-as-low-as-usd-0-1-by-years-end