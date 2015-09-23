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SSD pazarı geçen yıl 15.1 milyar dolar büyüklüğe ulaştı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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SSD pazarı geçen yıl 15.1 milyar dolar büyüklüğe ulaştı

Yeni ve potansiyeli olan bir sektörün kısa süre içerisinde üreticiler tarafından fark edildiğini ve devasa yatırımların yapıldığını görüyoruz. Buna en iyi örneklerden birisi SSD sektörü. Sektör geçen yıldan itibaren hızlı bir büyüme sürecine girdi. 

Yapılan analizlere göre geçen yıl SSD sektörü 15.1 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Son kullanıcı SSD modelleri gelirin yüzde 88.1'ine sahip olurken pazarın da yüzde 68.7'sine hakim oldu. Bununla birlikte analiz içerisine iPad gibi mobil cihazlarda bulunan flash tabanlı depolama bellekleri de dahil ediliyor. 

Fiyatların yüksek olması tüketicilerin daha düşük kapasiteli modellere yönelmesine sebep oluyor. Pazarda 80GB ve altı kapasitelere sahip olan SSD modelleri yüzde 36.3 paya sahip. Pazardaki en popüler modeller ise SATA arayüzüne sahip olanlar. Yine SSD gelirlerinde yüzde 57 ile Asya Pasifik bölgesi en büyük paya sahip. 

SSD pazarının önümüzdeki yıllarda da hızlı bir büyüme içerisinde olacağı tahmin ediliyor. Yıllık ortalama yüzde 40 büyüme hızı ile bu yıl 21 milyar dolar pazar değerine, 2022 yılında ise 229 milyar dolar pazar değerine ulaşması bekleniyor. Yine 2022 yılına kadar PCIe tabanlı SSD modellerinin yüzde 61.2 ortalama ile büyüyeceği ifade edilirken, kurumsal tarafta SAS ve PCI-E SSD segmentlerinin de SATA SSD segmentini geride bırakacağı tahmin ediliyor.  

http://www.kitguru.net/components/ssd-drives/anton-shilov/sales-of-solid-state-drives-hit-15-billion-in-2014/ Yorum Yaz
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TheLastNinja 4 yıl
gently weeps

MühendisMurat
einhander 256 gb lık ssdlerı 100 tl ye alabıldıgımde cok memnun olucam
Çok uçmuşsun da en güzeli şöyle olur, 128GB - 150 TL, 240GB - 250 TL, 512GB - 400 TL, 1TB - 650 TL. SSD gerçekten muazzam birşey, SSD kullananlar birdaha severek HDD sistemi kullanamazlar açık ve net... Gelişsin, rekabet artsın, daha iyi ürünler çıksın.
Amazondan 240 gb ssd yi 202 liraya getirebiliyorsun 64 dolara:)


Ben hiç göremedim 64 dolarlık SSD. Link vermeniz mümkün mü ?
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kadirirdem 4 yıl
ssd harika birşey umarım fiyatlar ucuzlar rekabet çerçevesi oldukça düşecektir
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einhander 4 yıl
256 gb lık ssdlerı 100 tl ye alabıldıgımde cok memnun olucam
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Mr.ED 4 yıl
Depolama alanları artsın artık bu vicdansızların. Ev kullanıcısı için 512 gb, 1tb lüks olmamalı.
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_Dominic_Toretto_ 4 yıl Mr.ED
500 / 512GB modeller, 400 Lira civalarına inmesi gerek ülkemizde.
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DH Specialist 4 yıl
Ssd gerçekten çok güzel bir şey. Umarım rekabet artar, daha kaliteli ve ucuz ssd'ler kullanırız
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Mete Can Karahasan 4 yıl
Haberde daha ilginç olan bence, sadece bu sene değil 20242022'ye kadar her sene, kesintisiz %40 büyüme beklediklerini söylemeleri.
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