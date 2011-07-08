SSD sürücülere yoğunlaşan OCZ rekor gelir açıkladı

Bellek ve depolama çözümleri üreticisi OCZ, 2012 mali yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 31 Mayıs tarihinde sona eren ilk çeyrekte gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre %114, bir önceki çeyreğe göre ise %14 arttırak 73.8 milyon dolar seviyesine çıkartan OCZ bu sayede bir çeyrekte elde ettiği en yüksek gelir seviyesine ulaşarak kendi rekorunu kırmış oldu.

Çalışmalarını ağırlıklı olarak SSD depolama sürücüleri üzerinde şekillendiren firma, toplam gelirinin %94'üne karşılık gelen 69.1 milyon doları SSD satışlarından kazanarak bu alana yoğunlaşmasının doğru bir karar olduğunu gözler önüne sermiş oldu. Gelir bazında rekor kıran OCZ, tüm bu gelişmelere rağmen ilk çeyreği - (eksi) seviyede tamamladı. Açıklanan bilgilere göre OCZ, hisse başına 0.20 dolar olmak üzere toplamda 9.1 milyon dolarlık kayıp yaşadı.

OCZ'nin 2012 mali yılının tamamına yönelik öngörüsü ise iyimser. 2011 ile kıyaslandığında %65-80 seviyesinde artış ile 310-345 milyon dolar seviyesinde gelir elde edeceğini tahmin ediyor.