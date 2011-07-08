Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SSD sürücülere yoğunlaşan OCZ rekor gelir açıkladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,9b
1
10
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bellek ve depolama çözümleri üreticisi OCZ, 2012 mali yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 31 Mayıs tarihinde sona eren ilk çeyrekte gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre %114, bir önceki çeyreğe göre ise  %14 arttırak 73.8 milyon dolar seviyesine çıkartan OCZ bu sayede bir çeyrekte elde ettiği en yüksek gelir seviyesine ulaşarak kendi rekorunu kırmış oldu.
Çalışmalarını ağırlıklı olarak SSD depolama sürücüleri üzerinde şekillendiren firma,  toplam gelirinin  %94'üne karşılık gelen 69.1 milyon doları SSD satışlarından kazanarak bu alana yoğunlaşmasının doğru bir karar olduğunu gözler önüne sermiş oldu. Gelir bazında rekor kıran OCZ, tüm bu gelişmelere rağmen ilk çeyreği - (eksi) seviyede tamamladı. Açıklanan bilgilere göre OCZ, hisse başına 0.20 dolar olmak üzere toplamda 9.1 milyon dolarlık kayıp yaşadı.
 OCZ'nin 2012 mali yılının tamamına yönelik öngörüsü ise iyimser. 2011 ile kıyaslandığında %65-80  seviyesinde artış ile 310-345 milyon dolar seviyesinde gelir elde edeceğini tahmin ediyor. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
qoqoCAN 8 yıl
renevation
Orijinalden alıntı: AIainPROST
Orijinalden alıntı: ogameci ocz flash belleğim var
4gb
sorduk mu ?
sana yorum yap diyen oldu mu ?

phahahahahahahahahahahahha
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirkayik 8 yıl
e düşsün artık ya hu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 8 yıl
2012 yılında üretim maliyetinin azalması ve fiyatlarının geriye çekilmesiyle birlikte ssd satışlarında patlama bekleniyor. bunuda konuya not olarak düşeyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ogameci 8 yıl
ocz flash belleğim var


4gb
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emiLL 8 yıl ogameci
ogameci

ocz flash belleğim var


4gb


sorduk mu ?


















































1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dere.beyi 8 yıl
eğer sattığının yarı fiyatına verseydi bu karı ikiye katlardı her evde bir ocz bulunurdu ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ated90 8 yıl
Ocz kendini aşmış ram üretimini bırakıp ssd üzerine yoğunlaşınca haliyle başarıyı yakaladılar

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EagleOfPeace 8 yıl
OCZ aldı kendini gidiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7938 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
HDD / SSD, ocz ve
3 etiket daha finansal sonuç depolama ssd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -11- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim