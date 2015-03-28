SSD'lerde kapasite 10TB'a kadar çıkacak

Günümüzde SSD konseptinin mekanik disklerden eksik kaldığı en önemli yanlarından biri olan kapasite, son gelişmelerle yavaş yavaş aradaki farkı kapatmaya başlıyor. Toshiba ve Intel'in katkıları ile 10TB'a kadar SSD'ler mümkün olacak.





Aslında SSD pazarında 10TB hedefi uzun süredir var ve bu hedefe 3D NAND bellek teknolojisi temelinde ulaşılması planlanıyor. Toshiba ve Intel de 3D NAND bellekler üzerinden hareket ediyor.





Toshiba daha fazla veri tutabilmek adına 48 katmanlı 3D NAND bellek modülü geliştirdi ve bunun dünyada bir ilk olduğu belirtiliyor. Firma NAND hücrelerinin üretiminde 15nm fabrikasyon sürecine geçmeyi başardı ve küçülen zar alanı sayesinde bir paket içerisine 48 tane katman sığdırıldı. Şu anda daha hızlı ve verimli 16GB yongalar bu teknolojide üretilebiliyor. Toshiba ortaklarına mühendislik örneklerini göndermeye başladı ancak piyasaya çıkması için bir iki yıl daha gerekecek.





Intel ise Micron ile bir ortaklık yapmış durumda ve ikili 32 katmanlı 3D NAND yongaları geliştiriyor. Bu yongalar biraz daha fazla kapasiteye sahip ve şu anda 32GB yongalar üretime girmeye hazır. Yaklaşık bir yıl içerisinde bu yongaları piyasada görebileceğiz.





İkili ayrıca 48GB kapasiteli yongalar da geliştiriyor ve ilerleyen yıllarda bu yongaları da görmek mümkün olacak. Bu teknoloji ile 2.5 inçlik SSD modellerinde 10TB kapasiteye ulaşılacağı belirtiliyor. Ayrıca M.2 PCIe tabanlı SSD modellerinde de 3.5TB kapasiteler görülebilecek.





Diğer taraftan rekabetin de arttığı pazarda elbette fiyat çizgisi de önemli bir unsur durumunda. Bu bakımdan hem daha yüksek kapasite hem de daha uygun fiyatlarla karşılaşacağımız bir dönem bizi bekliyor.

http://www.toshiba.co.jp/about/press/2015_03/pr2601.htm