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SSD'lerde kapasite 10TB'a kadar çıkacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,7b
1
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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SSD'lerde kapasite 10TB'a kadar çıkacak

Günümüzde SSD konseptinin mekanik disklerden eksik kaldığı en önemli yanlarından biri olan kapasite, son gelişmelerle yavaş yavaş aradaki farkı kapatmaya başlıyor. Toshiba ve Intel'in katkıları ile 10TB'a kadar SSD'ler mümkün olacak. 

Aslında SSD pazarında 10TB hedefi uzun süredir var ve bu hedefe 3D NAND bellek teknolojisi temelinde ulaşılması planlanıyor. Toshiba ve Intel de 3D NAND bellekler üzerinden hareket ediyor. 

Toshiba daha fazla veri tutabilmek adına 48 katmanlı 3D NAND bellek modülü geliştirdi ve bunun dünyada bir ilk olduğu belirtiliyor. Firma NAND hücrelerinin üretiminde 15nm fabrikasyon sürecine geçmeyi başardı ve küçülen zar alanı sayesinde bir paket içerisine 48 tane katman sığdırıldı. Şu anda daha hızlı ve verimli 16GB yongalar bu teknolojide üretilebiliyor. Toshiba ortaklarına mühendislik örneklerini göndermeye başladı ancak piyasaya çıkması için bir iki yıl daha gerekecek. 

Intel ise Micron ile bir ortaklık yapmış durumda ve ikili 32 katmanlı 3D NAND yongaları geliştiriyor. Bu yongalar biraz daha fazla kapasiteye sahip ve şu anda 32GB yongalar üretime girmeye hazır. Yaklaşık bir yıl içerisinde bu yongaları piyasada görebileceğiz.

İkili ayrıca 48GB kapasiteli yongalar da geliştiriyor ve ilerleyen yıllarda bu yongaları da görmek mümkün olacak. Bu teknoloji ile 2.5 inçlik SSD modellerinde 10TB kapasiteye ulaşılacağı belirtiliyor. Ayrıca M.2 PCIe tabanlı SSD modellerinde de 3.5TB kapasiteler görülebilecek. 

Diğer taraftan rekabetin de arttığı pazarda elbette fiyat çizgisi de önemli bir unsur durumunda. Bu bakımdan hem daha yüksek kapasite hem de daha uygun fiyatlarla karşılaşacağımız bir dönem bizi bekliyor. 

http://www.toshiba.co.jp/about/press/2015_03/pr2601.htm Yorum Yaz
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Castiel 4 yıl en beğenilen
yahu arkadaş cıkacakta alınabılıcek mı ?
1 tb usb bellek çıkardı kıngstoon fıyatı : 4 mılyar...
önemlı olan şu alınabılıcek fıyatta çıkacak mı ? şuan 128 gb lık ssdler yavaş yavaş alınabılıyor... 3 yıl önce 475 tl olan ssd suan 150 tl ye yeni duştu.
ütopik şeyler bana ılgınç gelıyor, biz kullanamadıktan sonra uçan araba çıkmış neyleyelım, yada tr de satışı olmayan 10.000 mah bataryalı telefon çıkmış neylıyım
yahu arkadaş cıkacakta alınabılıcek mı ?1 tb usb bellek çıkardı kıngstoon fıyatı : 4 mılyar...önemlı olan şu alınabılıcek fıyatta çıkacak mı ? şuan 128...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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KanKoKan 4 yıl
Aslında pek çoğumuza ssdlerin ucuzlamıyor gibi gözükmesi uyutulmuş bir sistemin içinde olduğumuzdan kaynaklanıyor, yıllardır hiçbir hükümetin görmediği zam oranlarını görüyoruz, eldeki kaynakları sat, eti, sebzeyi bile dışardan getir, ülkeyi inşaat firmasına çevir, pinpon topundan enflasyon hesaplayıp maaşlara zam yapma, paranın değeri düşsün dolar patlasın, devlet açıklarını zam ve vergi bindirerek kapatsın, sonra neden hiçbir şey ucuzlamıyor.

Amerikada normal bir öğretmen maaşı aylık 3000 dolar, Türkiyede 25 yıllık öğretmen maaşı yaklaşık 2580 TL ( 990 dolar civarı), Samsung 850pro 256gb SSD'nin Amerika fiyatı yaklaşık 154 dolar, yani ordaki bir öğretmen 1.5 günlük kazancıyla gidip ssd alabiliyor, gayet mantıklı bir fiyat, Türkiyede 850pro 256gb SSd yaklaşık 632 TL burdaki 25 yıllık bir öğretmenin aynı ssdyi alması için 7,4 gün çalışması gerekiyor, beş yıllık bir öğretmen 2250 TL alıyor, onunda yakşalık 8,5 gün çalışması gerekiyor, ekran kartı gibi parçalarda zaten daha büyük uçurum var, daha bunlar iyi günler 1-2 yıl içinde zaten raflarda süs olur elektronik ürünler.

ilave; 850pro 512gb modeli Türkiyede en ucuz 1083 TL yani 25 yıllık öğretmen için 12,6 günlük çalışma, Amerika fiyatı 290 dolar, yani ordaki normal bir öğretmen için yaklaşık 3 günlük çalışma bedeli, dediğim gibi özellikler arttıkca uçurum artıyor.
Aslında pek çoğumuza ssdlerin ucuzlamıyor gibi gözükmesi uyutulmuş bir sistemin içinde olduğumuzdan kaynaklanıyor, yıllardır hiçbir hükümetin görmediği zam ora...
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KanKoKan 4 yıl swat882
swat882

KanKoKan

Aslında pek çoğumuza ssdlerin ucuzlamıyor gibi gözükmesi uyutulmuş bir sistemin içinde olduğumuzdan kaynaklanıyor, yıllardır hiçbir hükümetin görmediği zam oranlarını görüyoruz, eldeki kaynakları sat, eti, sebzeyi bile dışardan getir, ülkeyi inşaat firmasına çevir, pinpon topundan enflasyon hesaplayıp maaşlara zam yapma, paranın değeri düşsün dolar patlasın, devlet açıklarını zam ve vergi bindirerek kapatsın, sonra neden hiçbir şey ucuzlamıyor.

Amerikada normal bir öğretmen maaşı aylık 3000 dolar, Türkiyede 25 yıllık öğretmen maaşı yaklaşık 2580 TL ( 990 dolar civarı), Samsung 850pro 256gb SSD'nin Amerika fiyatı yaklaşık 154 dolar, yani ordaki bir öğretmen 1.5 günlük kazancıyla gidip ssd alabiliyor, gayet mantıklı bir fiyat, Türkiyede 850pro 256gb SSd yaklaşık 632 TL burdaki 25 yıllık bir öğretmenin aynı ssdyi alması için 7,4 gün çalışması gerekiyor, beş yıllık bir öğretmen 2250 TL alıyor, onunda yakşalık 8,5 gün çalışması gerekiyor, ekran kartı gibi parçalarda zaten daha büyük uçurum var, daha bunlar iyi günler 1-2 yıl içinde zaten raflarda süs olur elektronik ürünler.

ilave; 850pro 512gb modeli Türkiyede en ucuz 1083 TL yani 25 yıllık öğretmen için 12,6 günlük çalışma, Amerika fiyatı 290 dolar, yani ordaki normal bir öğretmen için yaklaşık 3 günlük çalışma bedeli, dediğim gibi özellikler arttıkca uçurum artıyor.

ellerine sağlık dostum, keske forum senin benim gibi ekonomiden, hiç olmazsa 2 gram bile olsa düşünme analiz etme yeteneğine sahip olsa

Al birde burdan yak;

Amerikada 1 tb SSD 390 dolar yukarda maaşını verdiğim öğretmen için nerdese 4 günlük ücret bile değil;

newegg.com/...

Buda Türkiyedeki fiyat;

vatanbilgisayar.com/...

Beş yıllık bir öğretmenin alabilmesi için 21 gün çalışması gerekiyor, bunun yanında diğer ödemelerde var, yedi yıldır Pariste olan bir ardaşım geldi fiyatları duyunca dengem bozuldu, merkezi ısıtma filan aylık 30 euro, elektrik, telefon, internet, tv yayını paket 35-40 euro arası, bütün ihtiyaçları toplasan 70-80 euro bir fiyat çıkıyor, burda 350 TL doğal gaz, 120-130 TL elektrik, 120 TL internet ve TV, 35-40 TL telefon, gıda desen Almanyada kıymanın kilosu 18 TL burda 40 TL, ama yol yaptık durmak yok yola devam :)
swat882KanKoKanAslında pek çoğumuza ssdlerin ucuzlamıyor gibi gözükmesi uyutulmuş bir sistemin içinde olduğu...
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ipli jeton 4 yıl
Bu Ekrem71 in pek mesajını görmüyorum. Ne ara 13 000 mesaj yaptı bu adam.
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Görkem Berat 4 yıl
fiyattan haber verin fiyattan
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donanımcı123 4 yıl ipli jeton
AdmGdk

Bu Ekrem71 in pek mesajını görmüyorum. Ne ara 13 000 mesaj yaptı bu adam.

Sen kısa pantolonla gezip dh yi bilmezken ekrem burdaydı, ondan görmemişsindir.
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arel.gr 4 yıl
SSD 128GB/i3 4010U 1.7 GHz/RAM 4GB 980€ 'larda ve yukari egilimli..bugun notebook stoklari ustelik €/$ son durum yansitilmamis sekilde
2 yil once aldigim Dell Inspiron 14z 5423 i5-3317U/6GB/128GB 890€'ya daha makuldu diyebilirim.
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V4LKyR 4 yıl
Konu nerelerden nereye gelmiş, ilginç.
Farketmeyenler için belirtelim: 10TB'lik SSD haberinden, kıymanın kilosuna gelmiş konu.
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ø 4 yıl
Son kullanıcıya ulaşmasına daha çook var. :) O zaman bu konuları hortlatıp üzerimize gülecekler, adamlara bak 128 GB SSD ile takılıyorlar diyecekler.
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Abba sever 4 yıl
@KanKoKan

Mükemmel ülke ve piyasa analizi yapmışsın dostum.

Ellerine canına sağlık.
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SKIPS 4 yıl
gelismesi lazim
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black_flood 4 yıl
daha adamların 1 tb olan diski yok 5 yıl ve üzeri garanti veremiyorlar hem de SAMSUNG firmasının geliştirip kullandığı yöntem ile 10 tb diyorlar önce bir samsung kadar kaliteli ve uzun ömürlü 256 gb lık disk üretmeyi başarsın ondan sonra o büyük boyutlara gözlerini diksinler.
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sarı arıza lambası 4 yıl
İsteseler 5 tb da çıkarırlar ama bilerek yavaş yavaş piyasaya sürüyorlar. Bir nevi pazarlama stratejisi.
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KanKoKan 4 yıl
Aslında pek çoğumuza ssdlerin ucuzlamıyor gibi gözükmesi uyutulmuş bir sistemin içinde olduğumuzdan kaynaklanıyor, yıllardır hiçbir hükümetin görmediği zam oranlarını görüyoruz, eldeki kaynakları sat, eti, sebzeyi bile dışardan getir, ülkeyi inşaat firmasına çevir, pinpon topundan enflasyon hesaplayıp maaşlara zam yapma, paranın değeri düşsün dolar patlasın, devlet açıklarını zam ve vergi bindirerek kapatsın, sonra neden hiçbir şey ucuzlamıyor.

Amerikada normal bir öğretmen maaşı aylık 3000 dolar, Türkiyede 25 yıllık öğretmen maaşı yaklaşık 2580 TL ( 990 dolar civarı), Samsung 850pro 256gb SSD'nin Amerika fiyatı yaklaşık 154 dolar, yani ordaki bir öğretmen 1.5 günlük kazancıyla gidip ssd alabiliyor, gayet mantıklı bir fiyat, Türkiyede 850pro 256gb SSd yaklaşık 632 TL burdaki 25 yıllık bir öğretmenin aynı ssdyi alması için 7,4 gün çalışması gerekiyor, beş yıllık bir öğretmen 2250 TL alıyor, onunda yakşalık 8,5 gün çalışması gerekiyor, ekran kartı gibi parçalarda zaten daha büyük uçurum var, daha bunlar iyi günler 1-2 yıl içinde zaten raflarda süs olur elektronik ürünler.

ilave; 850pro 512gb modeli Türkiyede en ucuz 1083 TL yani 25 yıllık öğretmen için 12,6 günlük çalışma, Amerika fiyatı 290 dolar, yani ordaki normal bir öğretmen için yaklaşık 3 günlük çalışma bedeli, dediğim gibi özellikler arttıkca uçurum artıyor.
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ardarda45 4 yıl
Toshiba ve Intel'in katkılarıyla. Samsung kim ki dimi Ekrem

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umut_baris 4 yıl ardarda45
ardarda45

Toshiba ve Intel'in katkılarıyla. Samsung kim ki dimi Ekrem



48 katmanlı diyor?

Samsung'un geliştirdiğinin kopyası değil.
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foz54 4 yıl
1 gb/TL olsun alalım. Kaliteli 128gb SSD ler 150-200 hala
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donanımcı123 4 yıl
Kurumsal üst düzey firmaların İT tarafı için güzel gelişme, bize hatta orta şeker kurumsal firmalara bile hayal olacak şeyler
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Turkforce 4 yıl
20 sene evvel 500MB harddisk bile alınabilecek gibi değildi.
2-3 sene sonrası için uygun fiyatlara mekanik disklerle yarışır kapasitelerde ssd alabileceğimizin haberidir bu gelişme.
Kingston 1TB USB'yi ucuz diye çıkarmadı herhalde. Mevcut teknolojilerle zaten maliyet yüksek, adamların yaptığıda zaten gövde gösterisi.
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