SSD'lerde kapasite 10TB'a kadar çıkacak

Haber Editörü
Günümüzde SSD konseptinin mekanik disklerden eksik kaldığı en önemli yanlarından biri olan kapasite, son gelişmelerle yavaş yavaş aradaki farkı kapatmaya başlıyor. Toshiba ve Intel'in katkıları ile 10TB'a kadar SSD'ler mümkün olacak.
Aslında SSD pazarında 10TB hedefi uzun süredir var ve bu hedefe 3D NAND bellek teknolojisi temelinde ulaşılması planlanıyor. Toshiba ve Intel de 3D NAND bellekler üzerinden hareket ediyor.
Toshiba daha fazla veri tutabilmek adına 48 katmanlı 3D NAND bellek modülü geliştirdi ve bunun dünyada bir ilk olduğu belirtiliyor. Firma NAND hücrelerinin üretiminde 15nm fabrikasyon sürecine geçmeyi başardı ve küçülen zar alanı sayesinde bir paket içerisine 48 tane katman sığdırıldı. Şu anda daha hızlı ve verimli 16GB yongalar bu teknolojide üretilebiliyor. Toshiba ortaklarına mühendislik örneklerini göndermeye başladı ancak piyasaya çıkması için bir iki yıl daha gerekecek.
Intel ise Micron ile bir ortaklık yapmış durumda ve ikili 32 katmanlı 3D NAND yongaları geliştiriyor. Bu yongalar biraz daha fazla kapasiteye sahip ve şu anda 32GB yongalar üretime girmeye hazır. Yaklaşık bir yıl içerisinde bu yongaları piyasada görebileceğiz.
İkili ayrıca 48GB kapasiteli yongalar da geliştiriyor ve ilerleyen yıllarda bu yongaları da görmek mümkün olacak. Bu teknoloji ile 2.5 inçlik SSD modellerinde 10TB kapasiteye ulaşılacağı belirtiliyor. Ayrıca M.2 PCIe tabanlı SSD modellerinde de 3.5TB kapasiteler görülebilecek.
Diğer taraftan rekabetin de arttığı pazarda elbette fiyat çizgisi de önemli bir unsur durumunda. Bu bakımdan hem daha yüksek kapasite hem de daha uygun fiyatlarla karşılaşacağımız bir dönem bizi bekliyor.
http://www.toshiba.co.jp/about/press/2015_03/pr2601.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1 tb usb bellek çıkardı kıngstoon fıyatı : 4 mılyar...
önemlı olan şu alınabılıcek fıyatta çıkacak mı ? şuan 128 gb lık ssdler yavaş yavaş alınabılıyor... 3 yıl önce 475 tl olan ssd suan 150 tl ye yeni duştu.
ütopik şeyler bana ılgınç gelıyor, biz kullanamadıktan sonra uçan araba çıkmış neyleyelım, yada tr de satışı olmayan 10.000 mah bataryalı telefon çıkmış neylıyım
Amerikada normal bir öğretmen maaşı aylık 3000 dolar, Türkiyede 25 yıllık öğretmen maaşı yaklaşık 2580 TL ( 990 dolar civarı), Samsung 850pro 256gb SSD'nin Amerika fiyatı yaklaşık 154 dolar, yani ordaki bir öğretmen 1.5 günlük kazancıyla gidip ssd alabiliyor, gayet mantıklı bir fiyat, Türkiyede 850pro 256gb SSd yaklaşık 632 TL burdaki 25 yıllık bir öğretmenin aynı ssdyi alması için 7,4 gün çalışması gerekiyor, beş yıllık bir öğretmen 2250 TL alıyor, onunda yakşalık 8,5 gün çalışması gerekiyor, ekran kartı gibi parçalarda zaten daha büyük uçurum var, daha bunlar iyi günler 1-2 yıl içinde zaten raflarda süs olur elektronik ürünler.
ilave; 850pro 512gb modeli Türkiyede en ucuz 1083 TL yani 25 yıllık öğretmen için 12,6 günlük çalışma, Amerika fiyatı 290 dolar, yani ordaki normal bir öğretmen için yaklaşık 3 günlük çalışma bedeli, dediğim gibi özellikler arttıkca uçurum artıyor.
Al birde burdan yak;
Amerikada 1 tb SSD 390 dolar yukarda maaşını verdiğim öğretmen için nerdese 4 günlük ücret bile değil;
newegg.com/...
Buda Türkiyedeki fiyat;
vatanbilgisayar.com/...
Beş yıllık bir öğretmenin alabilmesi için 21 gün çalışması gerekiyor, bunun yanında diğer ödemelerde var, yedi yıldır Pariste olan bir ardaşım geldi fiyatları duyunca dengem bozuldu, merkezi ısıtma filan aylık 30 euro, elektrik, telefon, internet, tv yayını paket 35-40 euro arası, bütün ihtiyaçları toplasan 70-80 euro bir fiyat çıkıyor, burda 350 TL doğal gaz, 120-130 TL elektrik, 120 TL internet ve TV, 35-40 TL telefon, gıda desen Almanyada kıymanın kilosu 18 TL burda 40 TL, ama yol yaptık durmak yok yola devam :)