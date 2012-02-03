STM; Mobil cihazlar için 20 kat daha parlak flaş teknolojisi geliştirdi

Cep telefonları ile fotoğraf çekmeyi sevenler için günümüzde çözünürlük ve renk kalitesi gibi konularda pek sıkıntı yaşanmasada az ışıklı ortamlar için etkili bir çözüm üretilmiş değil.





Elektronik yonga sistemleri üzerine uzmanlaşmış bir firma olan STMicroelectronics, yeni duyurduğu Süper Kapasitörü STCF04 ile cep telefonlarında şu an kullanılan mobil flaş teknolojilerinden 20 kat daha fazla aydınlatabilen flaş çözümlerinin önünü açıyor.

25 bağlantı noktasına sahip olan ve 3x3mm boyutlarında paketlenen yonga, üzerinde depoladığı enerjiyi kontrollü bir şekilde ledlere aktararak 40W'dan daha yüksek bir güç çıkışı sağlayabiliyor. Şu anki çözümlerin 2W civarında bir güç sağlayabildiği göz önüne alındığında elde edilen gelişme daha iyi anlaşılabilir.





Üzerinde depolanan enerjiyi bir kerede boşaltabilmesi yanında kademeli olarak ta çıkışa aktarabilen Süper Kapasitör, böylece kırmızı göz önleme gibi flaşın bir kaç kez patlatılması gereken durumlar için de kullanılabiliyor. Üzerindeki ısı ölçüm yongaları sayesinde LED'lerin durumunu sürekli kontrol edebilen STCF04, el feneri modu kullanılırken LED'lerin çok ısınarak zarar görmelerinin de önüne geçiyor. 1000 adetlik siparişlerde parça başı 2$ gibi bir maliyete sahip olan yonganın henüz hangi firmalar tarafından kullanılacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor fakat mobil cihazlarda flaş sorununa da uygun fiyatlı çözüm üretlebiliyor oluşu gelecekte cep telefonları ile kompakt makinalar arasındaki farkın biraz daha kapanacağı anlamına geliyor.





http://gizmodo.com/5881693/blurry-cellphone-shots-could-be-eliminated-with-this-flash-boosting-chip