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STM; Mobil cihazlar için 20 kat daha parlak flaş teknolojisi geliştirdi

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Cep telefonları ile fotoğraf çekmeyi sevenler için günümüzde çözünürlük ve renk kalitesi gibi konularda pek sıkıntı yaşanmasada az ışıklı ortamlar için etkili bir çözüm üretilmiş değil.

Elektronik yonga sistemleri üzerine uzmanlaşmış bir firma olan STMicroelectronics, yeni duyurduğu Süper Kapasitörü STCF04 ile cep telefonlarında şu an kullanılan mobil flaş teknolojilerinden 20 kat daha fazla aydınlatabilen flaş çözümlerinin önünü açıyor.

25 bağlantı noktasına sahip olan ve 3x3mm boyutlarında paketlenen yonga, üzerinde depoladığı enerjiyi kontrollü bir şekilde ledlere aktararak 40W'dan daha yüksek bir güç çıkışı sağlayabiliyor. Şu anki çözümlerin 2W civarında bir güç sağlayabildiği göz önüne alındığında elde edilen gelişme daha iyi anlaşılabilir.

Üzerinde depolanan enerjiyi bir kerede boşaltabilmesi yanında kademeli olarak ta çıkışa aktarabilen Süper Kapasitör, böylece kırmızı göz önleme gibi flaşın bir kaç kez patlatılması gereken durumlar için de kullanılabiliyor.
Üzerindeki ısı ölçüm yongaları sayesinde LED'lerin durumunu sürekli kontrol edebilen STCF04, el feneri modu kullanılırken LED'lerin çok ısınarak zarar görmelerinin de önüne geçiyor.
1000 adetlik siparişlerde parça başı 2$ gibi bir maliyete sahip olan yonganın henüz hangi firmalar tarafından kullanılacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor fakat mobil cihazlarda flaş sorununa da uygun fiyatlı çözüm üretlebiliyor oluşu gelecekte cep telefonları ile kompakt makinalar arasındaki farkın biraz daha kapanacağı anlamına geliyor.


http://gizmodo.com/5881693/blurry-cellphone-shots-could-be-eliminated-with-this-flash-boosting-chip Yorum Yaz
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IMPEDIMENTA 7 yıl
birde n8 ile foto çekmeyi dene bakalım.
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leventalpsal 7 yıl
atroce
xenon flashla mukayese edildiğinde hangisi daha iyi

Xenon flash patlama şeklinde çalıştığı için video çekiminde kullanılamıyor. LED'in avantajı karanlıkta video çekimine de yaraması...
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Mr.Legend 7 yıl
Fotoğraf çekineceğim diye gözleri bozar belki
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xLmNt13 7 yıl
Bu iyi haber :).
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Lepanto 7 yıl
20 yıl sonra görürüz telefonlarda bunu da
Yeni ve güzel teknolojiler üretiliyor, haberlerini hep okuyoruz. Maliyetinin ve satış fiyatının düşük olduğunu da öğreniyoruz, ancak nedense bu yenilikçi çözümler bir türlü son kullanıcı olan bizlere ulaşmıyor. Buradan kedinin ciğere baktığı gibi bakıyoruz, sonra teknoloji mağazalarında burada gördüğümüze göre devede kulak kalan şeylerle karşılaşıyoruz. Geliştirilen teknoloji güzel, bunun haberinin yapılması da güzel ancak güzele erişemeyince pek manası kalmıyor bizim için...
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ObjektifPoint.Net 7 yıl
4Crumby
Pili 2dkda bitirir heralde :D

pili bitirmez dostum STCF04 içerisinde kesin diyebileceğimiz transistörler kondansatorler dirençler Vs vs bir çok elektronik devre elemanları vardır... ve düşük güç çekerek yüksek çıkış vermek için tasarlanmıştır... 3.7 - 5 Volt arası ve telefonların batarya güçlerinde çalışmak için uygundurki ürettiler..
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ObjektifPoint.Net 7 yıl
atroce
xenon flashla mukayese edildiğinde hangisi daha iyi

Led flaşlar her türlü xenonlardan iyi bunlar;
1.Led flaşı fener olarak kullana bilirsin
2.led flaşı makro modlarda kullanabilirsin(xenon flaş patlamalarında yakın çekimlerde ve makro mod çekimlerde fotolarıda patladır)
3.Led flaş 3Volt ve 1wattlık güç çok çok yeterlidir.. haberdeki 40watt gerçekten olursa xenon flaşlar her türlü kaybedecektir...
4.Telefonlarda kullanılan mantar tipi ledler ise alternatif bir şeçimdir..3volt ve 20miliamperlik güç onları çok parlak ışık verecek şekilde yakabilir...
''STCF04 datasheet'' datasheetarchive.com/...
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SupermanPrime 7 yıl
4Crumby
Pili 2dkda bitirir heralde :D

al işte okumadan yorum yapmayın...
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artcraft35 7 yıl
uyduruktan bir ampul bile adamın gözünü alırken bu artık napar bilmiyorum çok gereksiz bir çalışma bunun yerine xenon ampulleri biraz daha mobilleştirmeye çalışmak daha mantıklı
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kadirt 7 yıl
İyi haber. Bütün ceplere yayılır inşallah.
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vidoko 7 yıl
sonyericsson c905i ile xenon flashla 100 çekim yaptım flaslar ardarda patladı banamısın demedi .baktım şarz bitmek üzere .eger bu yeni teknoloji okadar iyi ise baya işimizi görür.
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dhemirdh 7 yıl
STM naptın sen ya :D
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